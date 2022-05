Coway garantit une eau potable salubre grâce à des systèmes de sécurité des produits distinctifs

Le Waterless Test System (système de test sans eau) révolutionnaire pour une sécurité accrue

Aujourd'hui, sur le marché des purificateurs d'eau, la plupart des fabricants utilisent couramment de l'eau ou de l'eau désinfectée pour tester les produits finaux. La pratique garantit que le produit fonctionne correctement et élimine la possibilité de fuites.

Cependant, l'inconvénient de ceci est que l'eau résiduelle peut rester dans le produit même après le drainage. L'eau peut alors endommager l'emballage protecteur ou geler le filtre par temps froid.

Plus important encore, si elle est laissée pendant une longue période, l'eau peut contaminer le produit, conduisant à des bactéries. De nombreuses entreprises tentent de prévenir la croissance bactérienne en utilisant de l'eau désinfectée. Mais un problème encore plus grave reste une menace : si l'eau coule à travers l'acier inoxydable, la corrosion pourrait se produire, ce qui entraînerait l'extraction de restes nocifs avec l'eau purifiée.

Pour éviter que les consommateurs de Coway ne rencontrent un problème aussi dangereux, l'entreprise a mis en place un système qui teste les purificateurs d'eau sans utiliser d'eau.

Depuis 2012, Coway utilise de l'azote et un vide au lieu de l'eau dans ses tests de produits finaux à l'aide d'une méthode d'assurance qualité distinctive appelée Waterless Test System (système de test sans eau). La technique a été introduite après des années de recherche approfondie pour trouver le système d'assurance qualité le plus efficace pour les purificateurs d'eau.

Non seulement cette approche améliore la sécurité et l'hygiène des produits, mais elle réduit également la consommation d'eau d'environ 5 500 tonnes par an.

Certification avec le Sceau d'or de la Water Quality Association (WQA) pour la fiabilité des produits

Les normes de sécurité et de qualité de Coway pour ses purificateurs d'eau ont été certifiées par la Water Quality Association.

La Water Quality Association (WQA) est une association commerciale internationale à but non lucratif qui représente l'industrie du traitement des eaux résidentielles, commerciales et industrielles. Les programmes de certification de la WQA sont conçus pour aider les consommateurs à choisir des produits de traitement de l'eau qui ont été testés et certifiés selon les normes de l'industrie.

En 2008, Coway est devenue la première marque sud-coréenne de purificateurs d'eau à recevoir la certification WQA. Il est actuellement le seul fabricant sud-coréen à détenir des certifications NSF/ANSI 42, 53, 58 et 401 de la WQA. Coway s'assure également que les purificateurs d'eau sortants sont certifiés avant d'exporter vers les marchés mondiaux, notamment les États-Unis, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, le Vietnam et l'Europe. Aujourd'hui, plus de 80 purificateurs d'eau Coway sont certifiés WQA.

Cependant, la plus belle réalisation de Coway en matière de sécurité aquatique est la prestigieuse marque Sceau d'or. Cette certification n'est accordée qu'aux produits conformes aux systèmes de certification de la WQA et vérifie la sécurité des matériaux, les performances chimiques et l'intégrité structurelle. Cela garantit que le produit a subi un test de toxicité rigoureux couvrant plus de 200 substances et certifie que toutes les pièces qui entrent en contact avec l'eau potable sont sûres.

La certification et le Waterless Test System (système de test sans eau) témoignent des années de recherche et de développement que Coway consacre à l'assurance qualité et rassurent les consommateurs quant à la salubrité de leur eau potable.

Depuis sa fondation en 1989, Coway s'est imposé comme un pionnier de la technologie de l'eau et de l'air, consolidant son statut de The Best Life Solution Company avec une position inégalée dans l'industrie des purificateurs d'eau domestiques.

Coway a reçu un certain nombre de prix prestigieux, notamment en étant nommé la marque numéro un des purificateurs d'eau par le Korea Brand Power Index pour les 24 dernières années consécutives, la marque nationale compétitive pour les 14 dernières années consécutives, et le Top 100 des marques de Corée pour les 14 dernières années consécutives.

