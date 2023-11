Coway obtient le prix de l'innovation CES 2024 pour son lit de massage inclinable BEREX (BEREX Reclining Massage Bed)

SÉOUL, Corée du Sud, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, la « Best Life Solution Company », a annoncé aujourd'hui avoir été nommée lauréate des prix de l'innovation CES® 2024 par la Consumer Technology Association (CTA) pour son lit de massage inclinable révolutionnaire BEREX (BEREX Reclining Massage Bed).

Les prix de l'innovation CES, un concours annuel parrainé par la Consumer Technology Association (CTA), mettent en lumière les technologies de pointe du monde entier. D'éminents experts de l'industrie procèdent à des examens approfondis et décernent des prix sur la base de l'innovation, de l'ingénierie, de la fonctionnalité, de l'esthétique et de la conception.

Dans la catégorie Santé numérique, le lit de massage inclinable BEREX (BEREX Reclining Massage Bed) de Coway a remporté le prix de l'innovation CES® 2024. Il a été récompensé pour sa technologie particulière, caractérisée par une fonction d'inclinaison automatique avec une fonction d'élévation du haut du corps et un système de massage personnalisé.

Le lit de massage inclinable BEREX (BEREX Reclining Massage Bed) est doté d'une fonction d'inclinaison automatique de la partie supérieure du corps qui améliore le confort et la commodité de l'utilisateur. Conscient de la difficulté pour de nombreuses personnes de s'asseoir après avoir utilisé des produits de massage de type lit, le siège inclinable du lit s'ajuste à différents angles, ce qui aide particulièrement les personnes ayant des problèmes de mobilité à se lever après s'être allongées.

Une autre caractéristique unique du lit de massage inclinable BEREX (BEREX Reclining Massage Bed) de Coway est un système de massage personnalisé. Le lit analyse précisément la courbure et la longueur de la colonne vertébrale de l'utilisateur, adaptant son système de massage segmenté à 12 niveaux aux caractéristiques corporelles uniques de l'individu, garantissant ainsi une expérience de massage sûre et efficace.

En complément de ces caractéristiques, le lit propose une thérapie sonore pour soulager le stress et optimiser le sommeil grâce à des sons apaisants, une variété de modes de massage et un système thermique réglable, pour une approche innovante du bien-être et de la relaxation.

Le lancement officiel du lit de massage inclinable BEREX (BEREX Reclining Massage Bed) est prévu pour l'année prochaine en Corée du Sud. Considéré comme un produit phare, Coway vise à étendre sa présence sur le marché du sommeil et du bien-être.

« Le prix de l'innovation CES 2024 témoigne du leadership technologique sophistiqué de Coway et de la marque BEREX, a déclaré un responsable de Coway. Nous restons déterminés à soutenir cet élan grâce à des efforts de recherche continus, en nous concentrant sur le développement de produits innovants avec des technologies de pointe qui apportent des avantages inégalés aux clients. »

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com .

