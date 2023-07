Coway publie son rapport de durabilité 2023

SÉOUL, Corée du Sud, 28 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la « Best Life Solution Company », a publié l'édition 2023 du rapport de durabilité Coway. Le rapport donne un aperçu complet des progrès de l'entreprise pour atteindre ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de son engagement continu à assumer ses responsabilités sociales tout en créant de la valeur à long terme pour les parties prenantes.

Coway Sustainability Report 2023

« Nous sommes heureux de dévoiler notre 18e rapport de durabilité, qui réaffirme notre engagement indéfectible à l'égard des pratiques durables et de présenter notre nouvelle vision en matière de gestion des critères ESG, à savoir "Une entreprise qui agit pour un monde meilleur", a déclaré Jangwon Seo, directeur général de Coway. Cette vision établit une orientation claire pour les initiatives de Coway en matière d'ESG et nous orientera vers un avenir plus durable. »

Le rapport de durabilité Coway 2023 est le 18e. La première publication remonte à 2006, et le rapport dispose de son propre site web depuis 2015.

Cette année, Coway a introduit une double évaluation de matérialité afin d'évaluer l'impact des questions de durabilité sur l'activité et l'impact des activités commerciales sur la société et l'environnement. Le rapport évalue également la conformité de la chaîne d'approvisionnement avec les initiatives ESG de Coway et décrit l'état actuel des enjeux ESG importants et émergents.

Le rapport de durabilité Coway de cette année met en évidence trois tâches ESG prioritaires clés définies en collaboration avec le comité ESG. Ces tâches comprennent l'établissement d'un système de gestion écologique, la promotion des droits de l'homme et de la diversité, et la garantie d'une gouvernance durable. En mettant en œuvre ces tâches, Coway vise à recueillir et à intégrer efficacement les retours des parties prenantes tout en favorisant une culture d'innovation continue dans son parcours vers l'excellence ESG.

En outre, le rapport examine la performance de Coway en matière de gestion durable dans les domaines critiques de l'environnement, de la société et de la gouvernance.

L'un des objectifs de rendement les plus remarquables est la mission de l'entreprise de réduire de moitié ses émissions de carbone d'ici 2030 par rapport à 2020. La stratégie de Coway est axée sur les transitions vers les sources d'énergie durables et les pratiques écologiques tout au long du développement des produits et de la gestion du cycle de vie.

Parmi les principales étapes soulignées dans le rapport en 2022 figurent une deuxième centrale solaire, des améliorations en matière d'efficacité énergétique et l'intégration de matériaux plus écologiques dans les produits de Coway.

Coway maintient son engagement envers ses initiatives de responsabilité sociale des entreprises, en s'engageant auprès des collectivités locales au moyen d'activités significatives. Certaines initiatives clés comprennent des dons de purificateurs d'eau et d'air à des communautés où les ressources sont insuffisantes et une forêt citoyenne pour préserver la biodiversité. De plus, l'entreprise a démontré son engagement envers la diversité et l'inclusion en créant la première équipe de basketball en fauteuil roulant de Corée appartenant à une entreprise du secteur privé, l'équipe de basketball « BlueWheels ».

Afin de renforcer les pratiques de gouvernance, Coway a nommé un nouveau conseil d'administration composé de directrices indépendantes qui favorise la diversité des genres et des perspectives dans la prise de décisions au niveau de la direction.

Le texte intégral du rapport de durabilité Coway 2023 est disponible ici.

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

