Coway reçoit des prix de design acclamés à IDEA 2022

- La gamme NOBLE de Coway, qui comprend des humidificateurs d'air, des déshumidificateurs d'air, des tables de cuisson à induction et des purificateurs d'eau, est reconnue comme finaliste dans la catégorie Maison

SÉOUL, Corée du Sud, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, « The Best Life Solution Company », a reçu des prix prestigieux pour l'excellence du design de la gamme NOBLE lors des International Design Excellence Awards (IDEA) 2022.

Organisé chaque année par l'Industrial Designers Society of America (IDSA), IDEA est l'un des programmes de prix de design les plus influents d'Amérique du Nord. IDEA honore l'excellence du design et récompense les produits qui font avancer l'industrie en proposant de nouvelles façons d'améliorer la vie quotidienne.

(Clockwise from upper left) NOBLE Water Purifier Series, NOBLE Induction Freedom Series, NOBLE Air Care Solution Series - NOBLE Humidifier (AM-1421G), NOBLE Dehumidifier (AD-1221E)

Cette année, IDEA a reconnu les 3 séries qui composent les Noble Collections de Coway comme finalistes dans la catégorie Maison : la NOBLE Air Care Solution Series, la NOBLE Induction Freedom Series et la NOBLE Water Purifier Series.

La Coway NOBLE Air Care Solution Series et la NOBLE Induction Freedom Series ont maintenant un grand chelem des trois plus grands prix internationaux de design à leur nom, avec des accolades du Red Dot Design Award 2022, du iF Design Award 2022 et de l'IDEA 2022.

Tous les produits de la Noble Collection ont été primés à IDEA, y compris le premier produit lancé, le NOBLE Air Purifier. Cela témoigne du design et de la technologie innovants de la gamme d'appareils électroménagers haut de gamme de Coway.

La Noble Collection incarne les trois principes de design clés de Coway : s'intégrer à l'espace, optimiser le rendement et offrir une expérience utilisateur de pointe. Axées simplement sur les fonctions originales du produit, ces designs s'harmonisent avec leur environnement pour rehausser l'esthétique de toute maison.

La NOBLE Air Care Solution Series est une solution complète de gestion de la qualité de l'air qui résout divers problèmes domestiques avec des purificateurs d'air, des déshumidificateurs et des humidificateurs qui présentent tous la signature d'un design inspiré de l'architecture. La NOBLE Air Care Solution Series reprend l'identité de design unique de NOBLE avec sa tour caractéristique et sa conception horizontale. Tous les produits présentent des couleurs sourdes inspirées de la beauté de la nature pour s'harmoniser avec n'importe quel décor.

La NOBLE Induction Freedom Series présente un tout nouveau type de table de cuisson à induction qui utilise la totalité de la surface de cuisson avec des brûleurs sans bordure. Elle maximise l'espace de cuisson et le confort de l'utilisateur, la totalité de la surface de cuisson constituant une seule grande zone de cuisson. Les utilisateurs peuvent cuisiner plus confortablement en ayant la liberté de placer des casseroles variées n'importe où, car elle détecte automatiquement la position et la forme de l'ustensile de cuisson, puis ajuste la taille du brûleur.

« Nous pensons que la marque d'appareils électroménagers design haut de gamme NOBLE de Coway relève la barre des appareils électroménagers mondiaux en présentant des designs qui allient sensibilité esthétique et performances puissantes », a déclaré Hyun Joo Song, responsable du centre de design chez Coway. « Nous souhaitons continuer à innover un design et une technologie ingénieux qui élèvent la vie quotidienne de nos clients. »

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, « The Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou sur http://newsroom.coway.com .

SOURCE Coway Co., Ltd.