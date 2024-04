Coway reçoit son 18e prix de design Red Dot pour le lit de massage BEREX

SÉOUL, Corée du Sud, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- Coway, la « Best Life Solution Company », a reçu le prix Red Dot 2024, marquant sa 18e victoire consécutive. Ce succès continu témoigne de l'engagement inébranlable de l'entreprise en faveur du design innovant.

Le Red Dot Design Award est un concours international prestigieux qui célèbre l'excellence en design ainsi que d'autres prix prestigieux comme l'iF et l'IDEA.

Coway's BEREX Massage Bed Wins Red Dot Design Award 2024

Cette année, Coway a été récompensé pour le lit de massage BEREX, qui a été nommé « gagnant » dans la catégorie des produits de soins de santé. Cette distinction souligne l'approche pionnière du produit en matière de conception, qui remet en question les limites de ce qui est possible pour les appareils ménagers intérieurs.

Le lit de massage BEREX primé est un lit de massage électrique qui fournit des massages profonds et puissants en position allongée. Il a été très prisé pour son design intérieur qui se marie magnifiquement dans n'importe quelle maison tout en combinant la fonctionnalité d'un lit de massage et une esthétique de type mobilier. Il est conçu pour être utilisé à la fois comme un canapé de style banc dans la vie quotidienne, mais se déploie facilement en un lit de massage pour une plus grande efficacité spatiale. Les clients ont fait l'éloge de son style contemporain et de sa palette de couleurs neutres qui s'harmonise avec d'autres décors de maison.

En plus du Red Dot Design Award 2024, le lit de massage BEREX a déjà remporté le Good Design Award 2023 de la Corée du Sud et le PIN UP Design Award 2023.

Un représentant de Coway a déclaré : « Nous recherchons continuellement des produits dans notre marque de sommeil et de bien-être BEREX qui non seulement répondent à un besoin de fonctionnalité, mais apportent également un nouveau niveau de confort supérieur dans la vie des clients. Nous restons concentrés sur les modes de vie de nos clients alors que nous introduisons des produits haut de gamme avec des fonctions innovantes et des conceptions esthétiques qui se fondent magnifiquement dans n'importe quel espace. »

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com .

