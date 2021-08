CPE devient signataire des Principes pour l'investissement responsable, une initiative soutenue par les Nations Unies

BEIJING, 13 août 2021 /PRNewswire/ -- CPE est fière d'annoncer qu'elle est devenue un signataire officiel des Principes pour un investissement responsable (les « PRI » des Nations Unies). En tant que société de gestion de capital axée sur la responsabilité sociale, CPE continuera de s'appuyer sur son expertise et de travailler avec des investisseurs internationaux avertis pour promouvoir les valeurs environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au sein de l'industrie de la gestion de placements.

CPE est persuadée que la gestion des facteurs ESG est essentielle pour l'aider et aider l'ensemble de l'industrie à parvenir à un développement durable. Lors de sa création en 2008, CPE a mis en place une politique ESG pour aider à guider son équipe de négociation dans l'évaluation des facteurs ESG au cours du processus d'investissement. Au cours des dernières années, un comité ESG a fait la promotion des pratiques ESG de la société en optimisant son système de gouvernance, en améliorant ses capacités ESG, en renforçant son échange d'informations et en favorisant l'influence des valeurs ESG dans l'industrie. Tout en soutenant activement les pratiques ESG internes au sein de l'entreprise, CPE encourage également l'éducation ESG parmi tous les acteurs de l'industrie.

De plus, CPE intègre les facteurs ESG dans l'ensemble du cycle de vie de la gestion des placements et affecte des ressources dédiées à cette fin. Dans le même temps, CPE vise à améliorer le système de gouvernance de ses sociétés de portefeuille. En établissant des partenariats à long terme avec ses portefeuilles, CPE est en mesure de leur apporter des concepts ESG avancés et des solutions de gestion professionnelle, et soutient une philosophie d'entreprise « verte » complète pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux et sociétaux.

La gestion des facteurs ESG exige de garder le rythme et d'améliorer continuellement ses normes ESG. CPE a l'intention de travailler sur ces concepts et normes de gestion ESG au niveau mondial. Lancés en 2006 par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, les PRI des Nations Unies aident les investisseurs à comprendre les répercussions des facteurs ESG sur les investissements et soutiennent le réseau international d'investisseurs signataires, leur permettant d'intégrer ces aspects dans leurs décisions d'investissement et de propriété afin d'améliorer les rendements et de mieux gérer les risques. Plus de 4 000 institutions dans le monde ont signé les PRI des Nations Unies, dont plus de 60 sont des signataires chinois. Le fait que CPE devienne signataire des PRI des Nations Unies en 2021 est une étape importante de son engagement en faveur de l'investissement responsable.

Compte tenu de l'attention mondiale accrue accordée aux investissements ESG et de la mise en œuvre d'objectifs nationaux « carboneutres », CPE considère que le fait de devenir signataire des PRI des Nations Unies est l'occasion d'apporter de nouvelles améliorations et innovations ESG. CPE adoptera des outils ESG intelligents afin d'assurer une gestion ESG interne plus efficace, proactive et collaborative, gestion qui sera également appliquée dans ses sociétés de portefeuille. En même temps, CPE continuera de promouvoir les principes ESG dans ses pratiques d'investissement et avec d'autres organisations de l'industrie qui partagent une vision semblable, en tirant parti du pouvoir de la finance verte pour aider à promouvoir des objectifs de développement durable à long terme, ainsi que la transformation et la mise à niveau globales d'une gamme d'industries différentes.

Pour consulter la liste des signataires des PRI, cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.unpri.org/signatories/signatory-resources/signatory-directory

###

À propos de CPE

CPE est une société de gestion d'actifs alternatifs dotée d'une vaste expérience de la Chine et d'une perspective internationale. Grâce à une vision à long terme et à une stratégie d'investissement axée sur la valeur, CPE fournit des solutions d'investissement innovantes à des entreprises de premier plan dans les quatre secteurs clés suivants : soins de santé, consommation et Internet, technologie et industrie, et logiciels et services aux entreprises. Au cours des 12 dernières années, l'équipe principale de CPE a obtenu des résultats exceptionnels dans plusieurs fonds en USD et en RMB, avec un total d'actifs sous gestion dépassant les 22 milliards de USD. L'équipe a réalisé plus de 200 investissements, ce qui a permis à CPE d'accumuler une connaissance clé du secteur et un réseau étendu. Actuellement, les fonds sous gestion de CPE sont soutenus par plus de 200 investisseurs institutionnels dans le monde entier, notamment des fonds souverains, des fonds de pension, des fonds de fonds, des bureau de gestion de patrimoine et des fonds de dotation de Chine et des marchés supplémentaires d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. CPE a été classée à la 59e place au classement PEI 300 pour 2021, et la société a également été classée 5e parmi les sociétés de capital-investissement en Asie-Pacifique, répertoriées sur la liste.

SOURCE CPE