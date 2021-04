CPE nominé pour les prix PEEA « 2020 Best Private Equity Personality of the Year » et « 2020 Best ESG Private Equity Initiatives »

PEKIN, 23 avril 2021 /PRNewswire/ -- Leaders League, une agence de médias et de notation renommée basée à Paris, a récemment annoncé les résultats du Private Equity Exchange & Awards 2020. Le CPE a été nominé dans deux catégories : Les prix « 2020 Best Private Equity Personality of the Year » et « 2020 Best ESG Private Equity Initiatives » ont été décernés à la société en raison de sa forte capacité d'investissement, de sa grande expérience et de sa connaissance approfondie du domaine de l'investissement ESG. CPE était la seule société d'investissement de Chine et de la région Asie à être nominée pour les deux prix.

Leaders League a organisé avec succès 19 sommets de Private Equity Exchange à ce jour et 2020 a marqué la onzième année du Private Equity Exchange & Awards, qui récompense les entreprises leaders du secteur mondial du capital-investissement. Les prix comprennent 26 catégories, notamment pour les commanditaires, les fonds et les équipes de gestion, et sont décernés par un jury composé de dirigeants de fonds de capital-investissement, de commanditaires, de professionnels de la gestion d'actifs et d'experts du marché de toute l'Europe. Parmi les autres nominés dans les deux catégories dans lesquelles CPE a été nommé, on trouve des institutions d'investissement européennes et internationales influentes telles que Advent Capital, Idinvest Partners, Ardian, Aberdeen Standard Investments et Eurazeo.

Jinhao Chen, directeur général de l'équipe Santé de CPE, a été invité à participer à l'une des tables rondes du sommet intitulée « Much-Pursued Assets » : Winning Strategic Auctions ». Parmi les autres panélistes figuraient l'associé directeur d'EQT Partners, l'associé de Jones Day et le responsable des fusions et acquisitions et du financement des entreprises de l'hôpital privé français ELSAN, avec lesquels M. Chen a discuté de son point de vue sur les marchés de la santé et de la technologie, des avantages et de l'expérience de CPE en matière d'investissement, des questions ESG et de l'entrée des investisseurs chinois sur les marchés français et européens au sens large.

Lefei Liu, président-directeur général de CPE, a déclaré : « CPE continuera à se concentrer sur l'investissement dans quatre secteurs clés - soins de santé, consommation et Internet, technologie et industrie, et logiciels et services d'entreprise - pour injecter des capitaux dans les entreprises et les doter de notre expertise et de nos ressources afin de contribuer à l'économie chinoise et au développement économique régional au sens large. »

Au fil des ans, CPE a acquis une expertise et une connaissance approfondie du secteur dans ses quatre domaines d'intervention. Dans le même temps, l'entreprise reste toujours alignée sur sa stratégie d'investissement ESG et continue d'ajouter de la valeur aux entreprises de son portefeuille et d'apporter des rendements supérieurs à long terme à ses investisseurs.

À propos de CPE

CPE est un gestionnaire d'actifs alternatifs doté d'une vaste expérience de la Chine et d'une perspective internationale. Grâce à une vision à long terme et à une stratégie d'investissement axée sur la valeur, CPE fournit des solutions d'investissement innovantes à des entreprises de premier plan dans les quatre secteurs clés suivants : soins de santé, consommation et Internet, technologie et industrie, et logiciels et services aux entreprises. Au cours des 12 dernières années, l'équipe principale de CPE a obtenu des résultats exceptionnels dans plusieurs fonds en USD et en RMB, avec un total d'actifs sous gestion dépassant les 100 milliards de RMB. L'équipe a réalisé plus de 200 investissements, ce qui a permis à CPE d'accumuler une connaissance clé du secteur et un réseau étendu. Actuellement, les fonds sous gestion de CPE sont soutenus par plus de 200 investisseurs institutionnels dans le monde entier, notamment des fonds souverains, des fonds de pension, des fonds de fonds, des bureaux de gestion de patrimoine et des fonds de dotation de Chine et des marchés supplémentaires d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie.

