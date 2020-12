CPS Energy lance un appel d'offres mondial FlexPOWER BundleSM pour la fourniture d'une énergie plus propre et plus verte à San Antonio, Texas

Flex POWER Bundle fait partie du programme Flexible Path SM de CPS Energy et vise à remplacer une partie de la capacité de production vieillissante et à introduire de nouvelles technologies en tant que capacité de raffermissement afin de fournir une fiabilité énergétique 24 heures sur 24 à notre communauté urbaine de San Antonio.

CPS Energy est un leader environnemental dans le domaine des services publics depuis des décennies. Chaque année, l'entreprise travaille avec de nombreux partenaires de la communauté urbaine afin de prendre des mesures significatives en vue d'une neutralité carbone totale d'ici 2050, laquelle rejoint directement le Plan d'action et d'adaptation au changement climatique (CAAP) de la ville de San Antonio et l'Accord de Paris sur le climat. CPS Energy est un fournisseur d'énergie avant-gardiste, et avec le soutien du maire Ron Nirenberg et du conseil municipal, San Antonio a été désignée « Shining City » (ville lumineuse) par Environment Texas,, se classant au 1er rang de l'État et au 5e rang du pays en matière de capacité solaire. CPS Energy se classe également au 2e rang national des fournisseurs municipaux d'énergie solaire, qu'ils soient propriétaires ou sous-traitants. FlexPOWER Bundle participe de l'engagement continu de CPS Energy à aider le Grand San Antonio à parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050 ou plus tôt, si possible.

« J'ai créé la stratégie Flexible Path en 2017, et depuis lors, notre grande équipe de 3 100 défenseurs de l'initiative People First (les gens d'abord) a travaillé avec diligence pour donner vie à ce concept », a déclaré Paula Gold-Williams, présidente et directrice générale de CPS Energy. « Grâce à cette stratégie en constante évolution, nous travaillons avec nos clients pour réduire de manière réfléchie l'empreinte carbone de San Antonio. Au cours de la prochaine phase de notre parcours avec Flexible, l'appel d'offres mondial pour l'offre FlexPOWER Bundle nous aidera à trouver des solutions efficaces dans le monde entier, qui pourraient comprendre des technologies énergétiques attractives, nouvelles et plus propres. Depuis 160 ans, San Antonio nous fait confiance en qualité de fournisseur d'énergie diligent et efficace. Cet appel d'offres est la prochaine étape qui nous permettra d'optimiser l'innovation tout en préservant la Fiabilité énergétique et en protégeant l'Environnement. »

En se procurant plusieurs options de ressources à la fois sous la forme d'un ensemble diversifié, CPS Energy entend déterminer les meilleures technologies combinées qui renforcent la Responsabilité environnementale, tout en garantissant la Fiabilité et l'Accessibilité financière que les clients attendent.

« Avec l'attention mondiale portée à CPS Energy et avec nos efforts pour étendre un portefeuille de production d'énergie résiliente, notre entreprise publique est sur le point de devenir le leader du solaire aux États-Unis et un pionnier de la résilience à l'échelle des entreprises de services publics dans le monde », a déclaré le maire de San Antonio, Ron Nirenberg. « Je suis fier des efforts déployés par cette organisation pour s'assurer qu'elle reste un fournisseur d'énergie fiable, abordable et innovant, ce que les habitants de San Antonio sont en droit d'attendre. »

L'appel d'offres recherche des options, grandes et petites, pour l'énergie solaire, le stockage de l'énergie et les technologies qui offrent de la fiabilité, avec des réponses attendues des grandes entreprises bien connues aux petites entreprises locales. En outre, l'énergie solaire et le stockage au sein des collectivités sont également des technologies bienvenues, pour que tout le monde, des grands fournisseurs d'énergie renouvelable aux clients résidentiels, ait la possibilité de participer, directement ou indirectement.

Cet appel d'offres fait suite à une demande d'informations au niveau mondial qui a été clôturée à la fin du mois d'août de cette année. Elle a été publiée en 10 langues et CPS Energy a reçu près de 200 réponses de fournisseurs d'énergie experts du monde entier. Les réponses comprenaient des informations et des idées sur des technologies et des solutions nouvelles et propres, qui pourraient faire partie de FlexPOWER Bundle. CPS Energy a utilisé les informations utiles obtenues dans le cadre du processus de demande d'informations pour améliorer son nouvel appel d'offres, lequel a été soigneusement conçu pour aider San Antonio à se pencher sur ses prochaines étapes concrètes, vers un réseau énergétique plus propre et plus résilient.

Dans le cadre du même processus d'appel d'offres d'août 2020, CPS Energy a également demandé des informations sur les solutions pour la prochaine phase de son programme d'efficacité et d'économie d'énergie, couronné de succès et primé, appelé « Save for Tomorrow Energy Plan » (Plan énergétique d'économie pour l'avenir, STEP). En janvier 2021, CPS Energy lancera un autre appel d'offres mondial pour FlexSTEPSM qui visera à nouveau à accroître la participation directe des clients et à accroître leur satisfaction.

Voici les dates clés de l'appel d'offres :

Jalon Date Présentation de l'appel d'offres 30 novembre 2020 Webdiffusion de la pré-offre 9 décembre 2020 Délai de réponse aux appels d'offres 1er février 2021 Publication de l'appel d'offres FlexSTEP - Bientôt disponible ! Janvier 2021

CPS Energy prévoit de finaliser l'évaluation et la sélection des candidats pour l'appel d'offres d'ici l'été 2021. Pour en savoir plus sur l'appel d'offres, visitez le site web de CPS Energy www.cpsenergy.com/flexrfp.

À propos de CPS Energy

Fondée en 1860, CPS Energy est la plus grande entreprise publique d'électricité, de gaz naturel et de services électriques du pays. Elle fournit un service sûr, fiable et à prix compétitif à 860 934 abonnés de l'électricité et à 358 495 abonnés du gaz naturel à San Antonio et dans certaines parties de sept comtés voisins. Les factures d'énergie combinées de nos clients se classent parmi les plus basses des 20 plus grandes villes du pays, tout en générant 8 milliards de dollars de revenus pour la ville de San Antonio depuis plus de sept décennies. En tant que partenaire fiable et puissant de la communauté urbaine, nous nous concentrons en permanence sur la création d'emplois, sur le développement économique et sur l'investissement dans l'éducation. Fidèles à notre philosophie de Priorité aux personnes, nous sommes portés par notre main-d'œuvre qualifiée, dont l'engagement envers la communauté urbaine est démontré par le caractère volontaire de nos employés qui sont au service de notre ville et par des programmes visant à apporter de la valeur ajoutée à nos clients. CPS Energy est l'un des principaux acheteurs publics d'énergie éolienne dans le pays et le numéro un au Texas en matière de production d'énergie solaire.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Dg9nuOrODIs

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1358928/CPS_Energy_FlexPOWER_Bundle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/528746/CPS_Energy_Logo.jpg

Liens connexes

www.cpsenergy.com



SOURCE CPS Energy