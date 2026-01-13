Creative Planning acquiert la première RIA internationale, Baseline Wealth Management

OVERLAND PARK, Kan., 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Creative Planning, l'un des plus grands conseillers en investissement enregistrés (RIA) du pays, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Baseline Wealth Management (Baseline), un RIA suisse bien établi avec des bureaux à Genève et à Zurich. L'acquisition ajoute 14 employés et plus d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion à Creative Planning. Il s'agit de la première acquisition internationale de Creative Planning.

"Nous sommes absolument ravis que Baseline rejoigne Creative Planning pour notre première expansion en Europe", a déclaré Peter Mallouk, président et directeur général de Creative Planning. "Nous savons depuis longtemps que le modèle unique de planification financière de Creative Planning fait l'objet d'une forte demande internationale. Outre sa grande expérience au service de clients internationaux et américains, Baseline partage nos valeurs fondamentales d'intégrité, de transparence et de responsabilité fiduciaire à l'égard des clients".

Baseline est titulaire d'une licence de gestionnaire de portefeuille délivrée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Elle est également enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en tant que RIA, ainsi qu'auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (CSA/ACVM). Baseline est au service de particuliers fortunés du monde entier, y compris des entrepreneurs, des athlètes professionnels et d'autres professionnels établis. Baseline est également autorisée à gérer des solutions de retraite suisse extra-obligatoires pour des clients privés.

"En joignant nos forces à celles de Creative Planning, nous permettons à nos clients d'accéder à la gamme complète de services de Creative Planning, tout en permettant à Creative Planning d'offrir une solution suisse de gestion de patrimoine", a déclaré Thierry Grin, directeur général de Baseline. "La vision de Peter, son succès durable et son leadership visionnaire, ainsi que son équipe extraordinaire, dont David Kuenzi et des conseillers talentueux en matière de fusions et acquisitions, m'ont convaincu que l'union des forces était la bonne étape pour notre organisation".

L'expansion rapide des activités internationales de Creative Planning a commencé par l'acquisition de Thun Financial Advisors, qui appartenait auparavant à M. Kuenzi (qui est aujourd'hui le directeur international de la gestion de patrimoine de Creative Planning).

"L'équipe de Baseline apporte une valeur ajoutée considérable aux activités internationales de gestion de patrimoine de Creative Planning. Le marché européen est actuellement dominé par la vente de produits exclusifs par les banques, pratiquement sans planification ni normes fiduciaires, et il ne peut pas être entièrement desservi par les États-Unis", a déclaré M. Kuenzi. "Les Européens veulent travailler avec des Européens, dans leur langue et dans leur fuseau horaire. Thierry et Peter partagent la même vision, celle d'apporter une gestion de patrimoine complète à l'Europe et au reste du monde. J'ai été très honoré de travailler avec Peter et Thierry pour réunir nos équipes".

Frank Gerhard, de Homburger, a été le conseiller juridique de Baseline pour l'acquisition, et Thierry Loth, de P2M Advisory, a été le conseiller de Baseline en matière de fusions et d'acquisitions.

Matt Kempler et Steven Levitt de Houlihan Lokey ont été les conseillers financiers de Creative Planning.

À propos de la planification créative

Creative Planning, LLC est une société de gestion de patrimoine indépendante qui propose une approche de gestion des investissements axée sur la planification financière, la planification de la retraite, les services fiduciaires, la planification fiscale et les services de family office pour les particuliers ainsi que pour les clients 401(k) et les clients institutionnels. Au 31 décembre 2025, Creative Planning et ses filiales géraient et conseillaient des actifs d'une valeur totale d'environ 700 milliards de dollars dans les 50 États américains et 90 pays. SageView Advisor Group et United Capital Financial Advisors sont des filiales de Creative Planning, LLC. Pour plus d'informations, consultez le site www.creativeplanning.com.

