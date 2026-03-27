Creativity 2030 • Le 5e forum international se tient à Pékin

À la recherche de nouvelles voies pour le développement de l'« IA + Culture »

BEIJING, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 27 mars, le 5e Forum international « Creativity 2030 » • s'est tenu au parc Shougang, à Pékin. Ce forum, organisé conjointement par le Centre international pour la créativité et le développement durable sous l'égide de l'UNESCO et le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Asie de l'Est, était consacré au thème « IA + Culture : Favoriser le développement durable ». Il a rassemblé plus de 150 participants, dont des dirigeants d'organisations internationales, des experts, des universitaires et des représentants du secteur privé de plus de 10 pays et régions du monde, ainsi que des fonctionnaires, des entreprises, des institutions et des représentants du monde universitaire de plus de 20 villes chinoises. Les participants ont engagé des dialogues et des échanges à multiples facettes sur des sujets tels que la préservation de la diversité de l'expression culturelle à l'ère de l'IA, ainsi que la transformation et le développement durable des industries créatives.

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Il s'agit du premier forum sur le thème « IA + Culture » organisé par l'UNESCO en Chine. Au cours du forum, le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Asie de l'Est a officiellement annoncé le lancement des « Dialogues TechCul 2026-2027 : AI + Culture en Asie de l'Est et du Sud-Est ». Les « Études de cas de 2025 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique », organisées par le Centre international pour la créativité et le développement durable sous l'égide de l'UNESCO, ont été publiées simultanément.

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