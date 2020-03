CreatorIQ se lance sur le marché européen pour répondre à une demande en pleine croissance

Notre plateforme de marketing d'influence de premier plan recrute des experts en France, au Royaume-Uni et en Allemagne pour stimuler la croissance

PARIS, 17 mars 2020 /PRNewswire/ -- CreatorIQ, la principale plateforme de marketing d'influence utilisée par des marques et agences d'envergure mondiale telles que Disney, Airbnb et Ralph Lauren, a décidé de s'implanter en France et en Allemagne dans le cadre de sa stratégie de croissance.

L'expansion de l'entreprise a été rendue possible non seulement grâce aux 12 millions de dollars investis par TVC Capital et Unilever Ventures l'année dernière, mais aussi grâce à la croissance rapide que connaît le secteur du marketing d'influence, qui devrait atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2020.

Ainsi, un an après l'ouverture de son siège EMEA à Londres, CreatorIQ a pris la décision de s'étendre sur le marché français et dans la région DACH (Allemagne, Suisse et Autriche) en raison des partenariats que la société a conclu avec de grandes entreprises et agences, et de l'augmentation de la demande en matière de logiciels de marketing d'influence. Par conséquent, elle a dû renforcer ses équipes commerciales dans la région en recrutant des experts en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Nicolas Audry a été recruté au poste de Directeur Commercial pour la France et le Benelux. Fort d'une riche expérience au sein d'entreprises SaaS évoluant dans la région EMEA, Nicolas a accompagné de grandes entreprises du retail et du e-commerce dans le cadre de leur transformation digitale.

« De par l'évolution technologique du marketing d'influence, nous observons de superbes initiatives autour des stratégies d'acquisitions et de rétention qui ont un impact direct sur la notoriété et la génération de revenue. Ces résultats montrent que la technologie est maintenant prête pour intégrer l'influence marketing dans les démarches omni-canal »

Elodie Eynard-Machet intègre Creator IQ au poste de Customer Success Lead pour supporter le marché français. Tout droit venue de Paris où elle exerçait dans une agence de marketing digital en tant que Head of Influence, Elodie a travaillé avec de grandes marques et agences européennes avant de rejoindre Creator IQ.

Kam Zulawski, directeur général de la zone EMEA chez CreatorIQ, explique : « Les fonds investis l'année dernière nous ont permis d'étendre nos activités en Europe dans le cadre de notre stratégie de croissance mondiale. Nous proposons un service de premier plan concurrentiel qui permet aux marques de suivre et de développer leurs relations avec des influenceurs et d'interagir avec leurs clients. Grâce à ces nouvelles recrues, CreatorIQ pourra continuer à tirer parti de personnes visionnaires capables de créer des technologies innovantes, qui nous aideront à soutenir notre croissance rapide. »

CreatorIQ est la principale solution cloud de gestion et d'optimisation des campagnes d'influence à grande échelle utilisée par les entreprises d'envergure mondiale. Dans le cadre de son approche axée sur la technologie, la société développe des solutions basées sur l'IA afin d'améliorer le workflow du marketing d'influence, les informations de mesure, la détection des fraudes ainsi que les analyses comparatives du secteur afin de répondre aux besoins des marques du Fortune 500 et de leurs agences.

CreatorIQ est la première plateforme de marketing d'influence utilisée par les entreprises d'envergure mondiale afin de gérer et d'optimiser les campagnes d'influence à grande échelle. Il s'agit de la solution de prédilection d'Airbnb, Unilever, Sky, Dell, H&M, Tiffany&Co., CVS, Disney, National Geographic, Edelman, Mattel, Omnicom, Ralph Lauren, Salesforce et d'autres entreprises internationales, qui s'en servent pour obtenir des résultats concrets pour leurs campagnes d'influence. La solution Creator Cloud de CreatorIQ permet de trouver des créateurs de manière intelligente, de garantir la sécurité de la marque et de génèrer des mesures de performance utiles de manière à offrir une solution complète de bout en bout pour la promotion des marques sur les réseaux sociaux. CreatorIQ est basée à Los Angeles et dispose de bureaux à New York, Chicago et Londres.

