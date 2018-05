Crestwood Technology Group (CTG) conclut un accord d'inventaire avec Lufthansa

Aux termes de cet accord, plus de 6 700 pièces rotatives seront expédiées au siège social de CTG à Yonkers, à New York. L'ensemble consistera en matériel neuf, révisé et en bon état de service qui soutenait auparavant les contrats de type « Power-by-the-Hour » (programme de maintenance payable à l'heure) de Lufthansa, y compris les pièces pour les avions suivants: Boeing 737 Classic, 737 NG, 747, 757, 767, 777, MD11; Airbus A310, A320, A330, A340; et Bombardier CRJ 200, 700, 900, et Q400.

CTG est connue dans l'industrie des pièces d'aviation pour sa qualité et son service primés. En signant le partenariat avec Lufthansa, CTG renforce son engagement déjà résolu à fournir le soutien de haut niveau indispensable au succès des prestataires MRO (entretien, réparation et exploitation), des compagnies aériennes et des avionneurs qu'ils desservent.

« Passer à l'étape suivante en collaboration avec Lufthansa signifie que nous pouvons aider nos clients à maintenir leur rentabilité en gardant leurs flottes opérationnelles », a déclaré Joseph Mancino, chef de la direction de CTG, précisant que « le fait de disposer de ce niveau d'inventaire à un endroit aussi centralisé sera un grand atout pour l'ensemble de l'industrie. »

À propos de CTG

CTG offre une gamme complète de solutions de chaîne logistique, des pièces détachées aux partenariats, en passant par le soutien des marchés publics, d'équipement militaire et commerciaux. Qu'il s'agisse de trouver des pièces introuvables et obsolètes, de fournir des solutions d'obsolescence proactives et de gérer les stocks excédentaires ou de faciliter le maintien à long terme et la disponibilité opérationnelle, notre objectif est d'optimiser votre chaîne d'approvisionnement de sorte que vos programmes et systèmes demeurent opérationnels, fiables et prêts à accomplir le travail.

Reconnue fournisseur de l'année 2016 par Sikorsky, une société de Lockheed Martin, CTG est aussi dix fois lauréate du Prix d'excellence Boeing, performance Argent, et a reçu en 2010 le prix Petite entreprise de l'année décernée par Lockheed Martin, autant de preuves, si besoin est, de la performance supérieure de la société. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site CTGNOW.com.

À propos de Lufthansa Technik :

Comptant quelque 35 filiales et sociétés affiliées, le groupe Lufthansa Technik est l'un des principaux fournisseurs de services techniques aéronautiques dans le monde. Certifiée au niveau international en tant qu'organisation de maintenance, de production et de conception, Lufthansa Technik dispose d'un effectif chiffré à plus de 25 000 employés. Son portefeuille d'activités couvre la panoplie complète de services pour avions commerciaux et affectés à des passagers de marque et missions spéciales, moteurs, composants et trains d'atterrissage dans les domaines du soutien de la flotte numérique, de la maintenance, de la réparation, de la révision, de la modification, de la finition d'aménagements intérieurs d'avions et de la conversion, ainsi que la fabrication de produits de cabine innovants.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/683099/Crestwood_Technology_Group_Logo.jpg

LA SOURCE Crestwood Technology Group (CTG)