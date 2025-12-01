Dans le communiqué de presse intitulé « Crisis Prevention Institute® (CPI) nomme Andee Harris au poste de Directrice Générale », publié le 20 août 2025 par Crisis Prevention Institute sur PR Newswire, la société nous a demandé de supprimer la dernière phrase du troisième paragraphe, car elle a été publiée à l'origine de manière incorrecte. Voici le communiqué complet et corrigé :

Crisis Prevention Institute® (CPI) nomme Andee Harris au poste de Directrice Générale

MILWAUKEE, 21 août 2025 /PRNewswire/ -- Crisis Prevention Institute (CPI), leader mondial de la formation à la désescalade et à la prévention des crises, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Andee Harris en tant que nouvelle Directrice Générale, à compter du 20 août 2025. Mme Harris succède à Tony Jace, qui prend sa retraite après seize années à la tête de l'entreprise. Sous son leadership, CPI a connu une croissance et une dynamique d'innovation remarquables.

Andee Harris, CPI's new Chief Executive Officer

« La nomination d'Andee marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour CPI », déclarent Adam Reinmann et Harper Mates, directeurs généraux de Wendel et membres du conseil d'administration de CPI. « Sa carrière témoigne de son engagement à accompagner les organisations et les individus grâce à l'innovation, à la transformation numérique et à la mise en place de cultures fortes, ce qui correspond directement à la mission de CPI. Nous exprimons notre profonde gratitude à Tony Jace pour son leadership exceptionnel au cours de ces seize dernières années. Sa vision et son engagement ont fait de CPI la référence mondiale en matière de prévention des crises. Sous la direction d'Andee, CPI poursuivra le développement de son modèle, renforcera ses investissements dans l'innovation et contribuera à créer des environnements plus sûrs et plus respectueux pour les professionnels de l'éducation, des soins de santé et des services sociaux. »

Cadre chevronnée, Mme Harris possède une vaste expérience dans des fonctions de direction et a accéléré la croissance d'organisations à mission, à l'intersection de l'éducation, de la santé comportementale et du développement des environnements de travail. Plus récemment, elle était Directrice Générale de Challenger, pionnier dans la formation, la technologie et le conseil en performance commerciale. Elle a dirigé l'entreprise pendant une période marquée par une innovation accélérée, une modernisation numérique et une croissance stratégique.

« CPI est dans une période d'opportunités extraordinaires », souligne Andee Harris, nouvelle directrice générale de CPI. « Jamais le besoin d'empathie, de respect et de désescalade n'a été aussi crucial dans les environnements où exercent les enseignants, les soignants et les professionnels des services sociaux. La mission de CPI résonne profondément en moi. Je suis honorée de m'appuyer sur les bases solides posées par Tony et par toute l'équipe, et je me réjouis de développer nos capacités numériques, de renforcer nos programmes fondés sur des données probantes et d'élargir notre impact à l'échelle mondiale. »

« Andee est une dirigeante accomplie qui possède la vision, l'empathie et l'expérience nécessaires pour guider CPI vers son prochain chapitre », confie pour sa part Tony Jace, PDG sortant de CPI. « Son engagement en faveur d'un leadership centré sur les personnes, ainsi que sa passion pour la transformation des organisations par l'innovation et la croissance stratégique, font d'elle la dirigeante idéale pour poursuivre la mission de CPI : créer des environnements plus sûrs et fournir aux individus les outils nécessaires pour prévenir et désamorcer les crises avec dignité, respect et compassion. Je suis heureux de lui apporter mon soutien, ainsi qu'à l'ensemble de l'entreprise. »

Tony Jace restera au sein de CPI pendant une période de transition afin d'assurer un transfert en douceur. L'ensemble des équipes de CPI remercie Tony pour son leadership exceptionnel et son engagement indéfectible tout au long de son mandat.

À propos de CPI®

Crisis Prevention Institute, Inc. (CPI) est le premier organisme mondial de formations à la désescalade et à la prévention des crises fondées sur des données probantes. Depuis 1980, CPI a permis à plus de 17 millions de professionnels des secteurs de l'éducation, de la santé, des services sociaux, de la vente au détail et d'autres secteurs d'activité d'acquérir les compétences nécessaires pour reconnaître, prévenir et gérer les comportements à risque. Les programmes de CPI, centrés sur la personne et tenant compte des traumatismes, sont conçus pour créer des communautés et des lieux de travail plus sûrs en dotant les professionnels d'outils pratiques pour gérer les situations de crise avec dignité et respect. Basé à Milwaukee, Wisconsin (États-Unis), CPI accompagne des organisations dans le monde entier grâce à son réseau d'instructeurs certifiés et à un modèle de formation des formateurs qui garantit un impact évolutif et durable.

Pour plus d'informations sur le CPI, consultez le site www.crisisprevention.com.

Personne-contact pour les médias :

Kelly Shaw

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2750923/CPI_CEO_Andee_Harris.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601843/CPI_2020__Logo.jpg