Critizr intègre la fonctionnalité Google's Business Messages

PARIS, 7 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, les commerçants ont bien compris l'intérêt de soigner leur relation client, ce qui implique d'être disponible et à l'écoute de ces derniers. Téléphone, mail, chatbot, réseaux sociaux … Les canaux sont aussi nombreux que les attentes des consommateurs envers les enseignes.

Dernier né en date : Google's Business Messages. Il est maintenant possible de contacter le point de vente directement à partir des résultats de recherche Google sur mobile et Google Maps.

Fidèle à sa vocation d'accompagner les commerçants sur l'expérience client, Critizr fait à nouveau figure de précurseur en intégrant ce tout nouveau canal.

Avec le lancement de cette fonctionnalité, Google répond à un besoin de plus en plus fort pour les consommateurs : celui d'obtenir rapidement une réponse adaptée et personnalisée.

Dans un contexte sanitaire compliqué, les consommateurs ont de nouvelles exigences avant de se rendre en magasin : affluence modérée, respect des protocoles d'hygiène, faible temps d'attente en caisse, etc … La donne de l'expérience client a fortement évoluée et pour y répondre, Google permet aux retailers d'être contactés par les clients à une échelle locale et de converser avec eux de façon plus instantanée pour créer de la proximité.

Désormais, en cliquant sur l'icône "Message" sur les détails d'un magasin sur Google, le consommateur peut entrer en contact avec l'équipe présente sur place pour entamer une conversation via une interface de messagerie instantanée.

Depuis 2012, Critizr, offre une solution de gestion de l'expérience client, permettant aux retailers de se center sur le client via les conversations, les avis, les analyses et l'engagement du client de manière locale et personnalisée.

En intégrant la fonctionnalité Google's Business Messages, Critizr donne aux retailers la possibilité de tirer le meilleur parti de ce nouveau canal.

Intégrer Google's Business Messages à ses canaux de communication, c'est :

donner au client un moyen pratique d'interagir avec le personnel présent en point de vente. Une mise en relation simple, rapide, sans avoir à être transféré, ni de passer d'un canal à l'autre

l'opportunité d'être le plus pertinent possible et de créer une promité avec le client. Les équipes locales étant directement contactées par les clients, celles-ci sont en mesure de fournir les réponses les plus adaptées à la situation de ces derniers. Résultat : une expérience client optimisée et une faculté plus forte à fidéliser.

une visibilité inédite sur les interrogations que se posent les consommateurs avant de se rendre en magasin : y'a-t-il un parking ? Des options sans gluten ? Les mesures barrières sont-elles en place ? etc …

L'intégration de ce canal à la plateforme de Critizr s'inscrit dans une logique centrale à la solution: créer un véritable partenariat entre le siège et les équipes locales pour accélérer la transition de l'entreprise vers une culture orientée vers l'expérience client. Pour cela, Critizr donne aux équipes sur le terrain les meilleurs outils pour engager le dialogue avec leurs clients et donc avoir la meilleure prise possible sur l'amélioration de l'expérience client.

« L'arrivée de Google Business Messages renforce l'importance de l'approche locale : le personnel en point de vente est le meilleur ambassadeur de la marque. La réussite de l'expérience client dépend en grande partie de lui, qui est en contact direct et quotidien avec le consommateur. En faisant partie des premiers acteurs de la retail tech à intégrer cette fonctionnalité, nous avons pu accompagner nos clients dans le déploiement d'une stratégie d'écoute client à un niveau local inédit. » déclare Nicolas Hammer, CEO de Critizr.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1200676/Critizr_Logo.jpg

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Emeline RETHORE – +33 06.30.61.51.67 – [email protected]

Liens connexes

https://critizr.com/fr/



SOURCE Critizr