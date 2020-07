Croissance dynamique pour Sartorius Stedim Biotech au premier semestre ; prévisions de chiffre d'affaires et de résultat revues à la hausse pour 2020

- Premier semestre positif : croissance du chiffre d'affaires de 22,0 % ; prises de commandes1 en augmentation de 34,1 % ; marge d'EBITDA courant1 à hauteur de 30,2 %

- Croissance plus forte et rentabilité supérieure anticipées

AUBAGNE, 21 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Les performances dynamiques du groupe au premier semestre 2020 et les projections favorables de demande pour le reste de l'année conduisent Sartorius Stedim Biotech, fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique, à élever ses prévisions de croissance et de résultat pour l'exercice 2020.

« Nous avons enregistré une forte croissance dans toutes les catégories de produits et toutes les régions. La demande accrue, notamment dans le domaine des médicaments et vaccins contre le Covid-19, a dépassé nos prévisions », commente Joachim Kreuzburg, le président du Conseil d'administration et le président-directeur général du groupe. « En dépit des restrictions actuelles, l'intégration des parts acquises du portefeuille de sciences de la vie de Danaher progresse bien. Aussi entamons-nous le second semestre de l'année pleinement confiants malgré les incertitudes et les défis considérables qui subsistent face à la pandémie de coronavirus. »

Porté par une forte demande dans toutes les catégories de produits, le chiffre d'affaires a progressé de 22,0 % à taux de change constant pour s'établir à 869,1 millions d'euros (déclaré : +22,5 %). Comme prévu, les toutes dernières acquisitions, à savoir les parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher initialement consolidées depuis mai 2020 et les activités du spécialiste des milieux de culture cellulaire Biological Industries consolidé depuis en décembre 2019, ont représenté près de 3 points de pourcentage de cette croissance. Les prises de commandes1 ont également bondi de 34,1 % à taux de change constant (déclaré : +34,8 %) pour atteindre 1 048,7 millions d'euros. La pandémie de coronavirus a eu une incidence positive sur la croissance, se traduisant par une demande accrue de produits utilisés pour la fabrication de vaccins et de médicaments antiviraux. Des activités de grands projets soutenues, en particulier dans la région Asie | Pacifique, ont également contribué à cette croissance. Les résultats du groupe ont connu une hausse supérieure à celle du chiffre d'affaires. L'EBITDA courant1 a augmenté de 27,8 %, atteignant 262,3 millions d'euros, et la marge correspondante est en progression, passant de 28,9 % pour la même période de l'exercice précédent à 30,2 %.

Croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires dans toutes les régions

Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires dans toutes les régions où le groupe est présent. Le chiffre d'affaires de la zone EMEA s'établit à 340,3 millions d'euros, en hausse de 18,3 % en glissement annuel. Cette région concentre la plus large part du chiffre d'affaires du groupe : environ 39 %. La région Amériques a représenté environ 36 % du chiffre d'affaires total du groupe et enregistré une croissance significative de 21,9 % à taux de change constant, atteignant 312,6 millions d'euros, alors que les résultats étaient déjà élevés l'année précédente. La région Asie | Pacifique, qui a représenté près de 25 % du chiffre d'affaires consolidé total, a enregistré la plus forte évolution, soit une hausse de 28,5 % à taux de change constant, pour s'établir à 216,2 millions d'euros. (Sauf mention contraire, toutes les variations de chiffre d'affaires et prises de commandes sont indiquées à taux de change constant.)

Principaux indicateurs financiers

En dépit de la conclusion des dernières acquisitions, le ratio de capitaux propres se maintient au niveau très satisfaisant de 57,9 % (64,4 % au 31 décembre 2019). En conséquence des acquisitions, l'endettement brut a augmenté de 138,6 millions d'euros au 31 décembre 2019 à 332,6 millions d'euros au 30 juin 2020. L'endettement net a aussi progressé de 110,4 millions d'euros au 31 décembre 2019 à 243,2 millions d'euros à la fin de la période. Le ratio endettement net / EBITDA courant est donc de 0,5 contre 0,3 en fin d'exercice 2019. Le ratio d'investissement1 de Sartorius Stedim Biotech au premier semestre 2020 s'établit à 5,8 % contre 9,0 % l'année précédente.

Les effectifs continuent d'augmenter

Au 30 juin 2020, le groupe Sartorius Stedim Biotech employait 6 690 collaborateurs dans le monde. Les effectifs ont donc augmenté de 467 personnes, soit environ 7,5 % depuis le 31 décembre 2019. Une centaine d'employés ont rejoint l'entreprise suite à l'acquisition des parts du portefeuille de Danaher. Cette hausse est notamment due à l'engagement de nouvelles recrues au sein du personnel de production afin de répondre à un taux d'utilisation des capacités supérieur sur certains sites. Dans la zone EMEA, les effectifs ont atteint environ 4 700 collaborateurs pendant la période considérée. À la fin de la période sous revue, Sartorius Stedim Biotech employait plus de 1 000 personnes dans la région Amériques et les effectifs d'Asie | Pacifique, en hausse, atteignaient 1 000 salariés.

Les objectifs pour tout l'exercice 2020 revus à la hausse

Pour l'exercice 2020, la direction prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires de 26 % à 30 % (contre 17 % à 21 % auparavant) et une marge d'EBITDA courant1 à hauteur d'environ 31 % (environ 30 % précédemment), à taux de change constant comme par le passé. Cette évolution des résultats anticipés par rapport aux dernières prévisions est largement imputable à la pandémie de coronavirus, les produits de Sartorius Stedim Biotech étant utilisés pour la fabrication de vaccins et médicaments antiviraux.

Conformément aux projections précédentes, l'acquisition initiale de Biological Industries devrait contribuer à hauteur de 2 points de pourcentage à la croissance du chiffre d'affaires contre environ 3 points de pourcentage pour les parts du portefeuille de Danaher. Le ratio d'investissement1 devrait s'établir autour de 8 % (exercice précédent : 9,4 %). Le ratio endettement net / EBITDA courant1 devrait se situer légèrement en dessous de 0,5 en fin d'exercice (contre environ 0,5 précédemment ; 0,3 au 31 décembre 2019).

Face à la pandémie actuelle, ces prévisions sont soumises à une plus grande incertitude que d'habitude. Ces nouvelles projections présupposent notamment que les chaînes d'approvisionnement resteront stables et que les chaînes de production poursuivront leur activité. Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant.

Prévisions à moyen terme inchangées

Malgré la demande actuellement accrue, Sartorius Stedim Biotech ne juge à ce jour pas nécessaire de réajuster ses perspectives à moyen terme d'ici 2025. L'entreprise table toujours sur un chiffre d'affaires de près de 2,8 milliards d'euros et une marge d'EBITDA courant1 à hauteur d'environ 30 %2 en 2025 sous réserve que les fondamentaux à moyen terme restent inchangés sur le marché biopharmaceutique. Il est ainsi momentanément impossible de prévoir si la demande actuellement accrue dans le domaine des vaccins et médicaments antiviraux se traduira par une hausse durable de la demande dans ces secteurs. En outre, les autorisations de mise sur le marché pourraient être retardées pour certains produits biopharmaceutiques en raison du report de séries de tests cliniques dans un contexte de pandémie. Les répercussions de ces différents effets ne peuvent actuellement être spécifiées avec certitude en termes de chiffres et de délais.

1 Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ceux-ci sont déterminés dans le but d'améliorer la comparabilité des résultats au fil du temps et avec d'autres entreprises du secteur.

EBITDA courant : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements corrigé des éléments non récurrents

Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues par contrat au cours de l'exercice considéré

Résultat net courant : résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Résultat net courant par action : résultat net courant de la période considérée divisé par le nombre d'actions existantes (92 180 190)

Ratio d'investissement : dépenses d'investissement rapportées au chiffre d'affaires pour la même période

2 Plus d'informations en page 22 du rapport annuel 2019 de Sartorius Stedim Biotech.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

Conférence téléphonique

Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence le 21 juillet 2020 à 15 h 30 (heure d'été d'Europe centrale) pour commenter les résultats de la société avec des analystes et investisseurs. Pour vous y inscrire, cliquez sur le lien suivant :

https://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5546778&linkSecurityString=6e873ee42

Vous pouvez aussi appeler pour participer à la téléconférence sans inscription au numéro :

+49 (0) 69 566 03 7000

La présentation sera disponible sur notre site Web ce même jour dès 15 h 15 (heure d'été d'Europe centrale) à l'adresse suivante :

https://www.sartorius.com/en/company/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa-investor-relations/presentations

Agenda financier

20 octobre 2020 Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2020)

Indicateurs clés de performance pour le premier semestre 2020 En millions € sauf indications particulières 6 mois 2020 6 mois 2019 Variation en % Variation en % tc1 Chiffre d'affaires et prises de commandes







Prises de commandes 1048,7 778,1 34,8 34,1 Chiffre d'affaires 869,1 709,3 22,5 22,0 - EMEA2 340,3 288,0 18,2 18,3 - Amériques2 312,6 251,8 24,1 21,9 - Asie | Pacifique2 216,2 169,6 27,5 28,5 Résultats







EBITDA3 262,3 205,3 27,8

Marge d'EBITDA3 en % 30,2 28,9



Résultat net courant4 167,4 131,1 27,7

Données financières par action







Résultat net par action4 en € 1,82 1,42 27,7



30 juin 2020 31 déc. 2019



Bilan | Résultats financiers







Total du bilan 2 224,1 1 845,4



Capitaux propres 1 287,9 1 188,9



Ratio de capitaux propres en % 57,9 64,4



Endettement net 243,2 110,4



Ratio d'endettement net sur EBITDA courant 0,5 0,3























1 tc = à taux de change constant 2 Selon la localisation des clients 3 EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, corrigé des éléments non récurrents 4 Résultat net courant = résultat net après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

État de rapprochement





6 mois 2020 en M € 6 mois 2019en M € EBIT (résultat opérationnel) 206,5 167,2 Effets non récurrents 11,7 6,0 Amortissement | IFRS 3 10,6 6,9 Résultat financier normalisé1 -2,5 -2,1 Impôt sur les bénéfices normalisé (2020 : 26 %, 2019 : 26 %)2 -58,8 -46,3 Résultat net courant 167,4 131,8 Participations ne donnant pas le contrôle 0,0 -0,7 Résultat net courant hors participations ne donnant pas le contrôle 167,4 131,1 Résultat net courant par action en € 1,82 1,42





1 Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et effets de change liés aux opérations de financement 2 Impôt courant sur les bénéfices, basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements sans effet sur la trésorerie

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 6 200 personnes et réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros sur l'exercice 2019.

Contact

Petra Kirchhoff

Responsable de la communication du groupe

+49 (0)551 308 1686

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1123369/Sartorius_Logo.jpg

