Crowdworks AI, la principale startup d'IA de Corée du Sud, participe à VIVATECH 2024… pour cibler le marché européen de l'IA

SÉOUL, Corée du Sud, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Crowdworks AI (KOSDAQ:355390, PDG Kim Woosung) annonce sa participation pour la deuxième année consécutive à VIVATECH 2024, le plus grand événement européen consacré aux startups et à la technologie.

Depuis sa création en 2016, VIVATECH sert de point de rencontre pour les startups, les investisseurs, les acheteurs et les entités médiatiques, favorisant un environnement d'échange des dernières tendances technologiques. L'année dernière, l'événement a connu un taux de participation impressionnant, avec plus de 150 000 participants et plus de 2 800 startups technologiques prometteuses. Pour Crowdworks AI, la participation de cette année est l'occasion d'améliorer son profil en tant que startup sud-coréenne leader dans le domaine de l'IA sur le marché européen et d'explorer des pistes de collaboration.

Crowdworks AI est une startup d'IA qui contribue à l'avancement de l'industrie de l'IA en Corée du Sud. Elle collabore avec les principales entreprises informatiques sud-coréennes pour créer des données d'entraînement pour ses LLM, comme HyperCLOVA X de Naver et LG EXAONE, et contribue à l'établissement de normes de données au niveau national. Bénéficiant de la confiance de 500 clients dans le monde entier, l'entreprise est à l'origine de l'amélioration de la fiabilité des données prêtes pour l'IA et de l'évolution de la technologie de l'IA en Corée du Sud.

Lors de cet événement, l'entreprise présentera notamment des cas d'utilisation réels mettant en évidence les LLM personnalisés d'entreprise, en particulier dans les secteurs de la santé et de la vente au détail. En s'appuyant sur son expertise en matière de préparation des données et de post-entraînement par l'homme, l'entreprise présentera une solution LLM personnalisée d'entreprise de bout en bout pour une IA digne de confiance.

En particulier avec sa présence à en France, Crowdworks AI prévoit de renforcer les partenariats avec les entreprises européennes et d'élargir les synergies à la suite de sa participation à cet événement. Depuis son installation en mai de l'année dernière, Crowdworks AI a rapidement établi des contacts avec des clients internationaux potentiels, confirmant ainsi son potentiel sur les marchés internationaux.

Kim Woosung, PDG de Crowdworks AI, s'est réjoui de la participation de VIVATECH, déclarant : « La participation à VIVATECH est une excellente occasion de présenter la technologie et les capacités de Crowdworks AI au marché européen. Nous rechercherons activement diverses possibilités de collaboration avec des entreprises mondiales et explorerons des résultats significatifs sur les marchés internationaux. »

Entre-temps, Crowdworks AI a été reconnue pour son excellence technologique sur la scène mondiale, en étant classée comme fournisseur d'échantillons pour Gen AI dans un rapport publié par une prestigieuse institution de recherche mondiale. En participant aux principales expositions internationales sur les technologies de l'information, telles que CES et MWC, Crowdworks AI continue d'étendre son empreinte sur les marchés internationaux.