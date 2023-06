Crowdworks présente ses solutions de données d'IA de pointe au salon VivaTech 2023

SÉOUL, Corée du Sud, 12 juin 2023 /PRNewswire/ -- Crowdworks AI, une plateforme de données sud-coréenne de premier plan pour l'intelligence artificielle (IA), participe au salon VivaTech 2023, le plus grand événement européen consacré aux startups et à la technologie, qui se tiendra à Paris du 14 au 17 juin.

Crowdworks fournit des services d'étiquetage de données d'IA de bout en bout pour les entreprises de tous les secteurs. Crowdworks emploie une main-d'œuvre formée et spécialisée ainsi que des outils brevetés pour étiqueter divers types de données (image, texte, vidéo, audio) tout en appliquant un processus de contrôle de la qualité minutieux. Les entreprises peuvent exploiter les données de haute qualité de Crowdworks pour établir un modèle bien formé à partir d'un nombre réduit de données ; ce modèle peut ensuite être utilisé pour automatiser le reste du processus d'étiquetage.

Les meilleures équipes d'intelligence artificielle s'appuient notamment sur les données exceptionnelles de Crowdworks pour alimenter leurs modèles linguistiques. La plateforme dispose de la plus grande équipe d'experts de Corée du Sud, avec une expertise approfondie du domaine, une évolutivité exceptionnelle et des outils adaptables. Dans cette ère centrée sur les données, la performance des modèles d'IA dépend principalement de la qualité des données. Suivant cette tendance, Crowdworks souligne l'importance du système de gestion des travailleurs de la plateforme dans une plateforme numérique et la façon dont il influence la qualité des données et la productivité des projets ; la société affirme que seules les entreprises dotées de données et de technologies humaines réussiront en tant que plateforme essentielle pour l'innovation future.

Crowdworks a validé la corrélation entre la qualité des données et les capacités des étiqueteurs de données grâce à son programme de formation des annotateurs de données, « Crowd Academy ». En conséquence, l'entreprise a déposé plus de 180 brevets locaux et mondiaux portant sur la technologie de gestion des étiqueteurs, notamment la « technologie de mise en correspondance automatique des étiqueteurs et des projets basée sur les données » et la « technologie de surveillance des travailleurs abusifs en temps réel ». En gérant ses 500 000 étiqueteurs de plateforme avec plus de 180 index de profil, basés sur les performances de leurs projets et leurs données comportementales, Crowdworks fournit des données de haute qualité avec une efficacité maximale.

Par ailleurs, classé comme fournisseur type dans le Gartner Hype Cycle for Data Science and Machine Learning 2022, son processus technologique a commencé à faire son apparition sur la scène mondiale.

Sur son stand, Crowdworks présentera les services et solutions suivants : Crowdworks™️ (plateforme de collecte / annotation de données en ligne), Workstage™️ (solution d'infrastructure de données d'IA sur site / SaaS), MLworks (service de mise au point de modèles de fondation) et Qualityworks (service de vérification basé sur la vérité sur le terrain). L'ensemble de ces solutions fournit un service de bout en bout qui accélère le cycle de vie complet du développement des modèles d'IA des clients.

Minwoo Park, PDG de Crowdworks, a déclaré : « Le salon VivaTech 2023 est une excellente occasion de présenter notre solution centrée sur les données de la plus haute qualité, ainsi que les technologies ML sous-jacentes. Crowdworks ayant été à l'avant-garde du développement de l'industrie coréenne de l'IA, nous souhaitons démontrer une fois de plus notre processus technologique à l'échelle mondiale et prospérer en tant que plateforme mondiale de données d'IA de premier plan. »

