Crown Aesthetics annonce une étude révolutionnaire sur le régime BIOJUVE™ enrichi en microbiome cutané

Une étude révèle des résultats remarquables dans la récupération après les traitements esthétiques

DALLAS, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics, une société de Crown Laboratories, Inc. (« Crown »), a annoncé aujourd'hui que son étude clinique révolutionnaire, récemment acceptée pour publication dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology (JCAD), a permis de mieux mettre en lumière le rôle significatif que sa gamme de produits de soins du biome de la peau, BIOJUVE™, peut avoir dans l'avancement de la pratique de la dermatologie. L'étude, menée par l'investigatrice principale Mona L. Alqam, MD, avec Brian C. Jones, PhD, et Thomas M. Hitchcock, PhD, explore l'interaction entre les microbes vivants et le remodelage de la peau après des procédures esthétiques, en particulier le microneedling avec le SkinPen® Precision.

La peau, le plus grand organe de notre corps, abrite un microbiome diversifié et complexe qui joue un rôle essentiel dans la préservation de la santé et la protection contre les agents pathogènes. Les perturbations de cet équilibre délicat peuvent influer sur la santé et les maladies de peau. Après des années de recherche, une équipe dirigée par le Dr Thomas Hitchcock, Chief Science Officer chez Crown, a mis au point BIOJUVE, une technologie de microbes vivants cliniquement éprouvée qui exploite la puissance d'une souche vivante d'organismes Cutibacterium acnes (C. acnes) afin d'optimiser la santé de la peau et répondre à un large éventail de problèmes de peau liés à l'âge. Les recherches antérieures de l'équipe ont démontré que les organismes C. acnes contribuent positivement à la santé de la peau, mais leur rôle dans la restauration du biome de la peau après une procédure de microneedling était jusqu'à présent resté inexploré.

Dans cette étude clinique , 40 participants présentant des cicatrices d'acné ont été recrutés et ont effectué quatre séances de microneedling avec le SkinPen Precision, espacées de trois semaines. Ils ont été répartis au hasard entre le groupe 1, qui a reçu un traitement à base de bactéries C. acnes vivantes, souche XYCM42, et le groupe 2, qui a suivi une routine de soins de la peau conventionnelle avec un nettoyant générique, une crème hydratante et un écran solaire. L'étude a évalué divers paramètres, notamment l'échelle d'amélioration esthétique globale du clinicien, la sécurité clinique, l'amélioration des cicatrices d'acné selon l'échelle de Goodman et Baron, et l'échelle d'amélioration esthétique globale du sujet.

Les résultats de l'étude ont été marquants. L'analyse des données en direct et de l'évaluation photographique selon l'échelle d'amélioration esthétique globale du clinicien a révélé une différence statistiquement significative entre les deux groupes, le groupe 1 (régime BIOJUVE) présentant une amélioration esthétique globale remarquable. Une tendance positive a également été observée dans l'évaluation des photos de l'échelle d'amélioration esthétique globale du clinicien. En outre, les journaux des participants ont indiqué que le groupe 1 a connu une diminution plus rapide des symptômes post-traitement tels que l'érythème, le gonflement, la brûlure/le picotement et la démangeaison.

Mona L. Alqam, MD, Global VP, Medical and Clinical Affairs chez Crown Laboratories et investigatrice principale, a exprimé son enthousiasme quant aux résultats : « L'intégration d'un régime probiotique XYCM42 optimisé par le microbiome avec la procédure de microneedling SkinPen a permis d'améliorer l'expérience de traitement. Cette étude marque une étape importante pour la dermatologie esthétique, ouvrant la voie à des approches innovantes basées sur le microbiome pour améliorer la santé de la peau avant et après des traitements esthétiques populaires. »

« Les avantages significatifs observés chez les participants à notre étude soulignent le potentiel des thérapies qui suivent notre philosophie de soins du biome cutané et la façon dont elles peuvent façonner l'avenir de l'esthétique », a déclaré le Dr Thomas Hitchcock, Chief Science Officer et co-auteur de cette étude clinique. « Ensemble, ces thérapies constituent des solutions plus sûres et plus efficaces pour les personnes qui cherchent à améliorer la santé de leur peau et, par conséquent, à tirer un meilleur parti des procédures esthétiques. Cette étude ouvre la voie à de nouveaux horizons en dermatologie esthétique et médicale, soulignant l'importance des approches globales basées sur la biologie de la peau pour révolutionner la façon dont nous prenons soin de notre écosystème cutané ».

Ces résultats marquent une avancée significative dans le domaine de la dermatologie esthétique, mettant en évidence le potentiel des probiotiques pertinents pour la peau dans le remodelage de la peau avant et après la procédure et au-delà. Pour en savoir plus sur BIOJUVE, rendez-vous sur www.BIOJUVE.com , www.BIOJUVE.co.uk , ou www.BIOJUVE.de . Pour obtenir d'autres informations sur le SkinPen, visitez www.SkinPen.com , www.skinpeninternational.com , www.skinpenuk.com , ou www.skinpende.com .

À propos de Crown Aesthetics

Leader mondial de la médecine esthétique, Crown Aesthetics s'est fixé pour mission d'aider les meilleurs cabinets d'esthétique du monde à développer leur activité. Les résultats spectaculaires que nous obtenons en matière de rajeunissement et de restauration nous aident dans cette tâche. Nos innovations très peu invasives, telles que le SkinPen®, le premier appareil de microneedling homologué par la FDA ; le MicroPen EVO™, également homologué par la FDA ; BIOJUVE™, une nouvelle marque de biome cutané ; un système de plasma riche en plaquettes (PRP) ProGen Eclipse PRP™ ; et VOTESSE™, un système de santé capillaire, agissent comme des produits « passerelle » qui amènent de nouveaux patients très satisfaits dans les cabinets. Basée à Dallas, au Texas, Crown Aesthetics établit les normes de l'industrie en matière d'efficacité, de sécurité et d'innovation. En conséquence, nos clients fournissent constamment les meilleurs soins esthétiques du secteur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.crownaesthetics.com .

À propos de Crown Laboratories, Inc.

Société privée internationale entièrement intégrée, Crown s'engage à développer et à fournir un portefeuille diversifié de produits de soins de la peau esthétiques et thérapeutiques dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses clients. Entreprise novatrice spécialisée en science de la peau, Crown s'efforce sans relâche d'atteindre l'excellence thérapeutique et d'améliorer les résultats pour les patients. Elle est d'ailleurs devenue un leader du secteur de la dermatologie et de l'esthétique. Crown figure depuis dix ans sur la liste Inc. 5000 (liste des entreprises privées à la croissance la plus rapide) et distribue aujourd'hui ses produits dans plus de 50 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.crownlaboratories.com .