Crown Aesthetics annuncia uno studio pionieristico sul regime BIOJUVE™ ottimizzato per il microbioma cutaneo

Lo studio riporta risultati notevoli nella rigenerazione a seguito di trattamento estetico

DALLAS, 14 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics, una società di Crown Laboratories, Inc. ("Crown"), oggi ha annunciato che il suo pionieristico studio clinico, recentemente accettato per la pubblicazione sul Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology (JCAD), ha illustrato ulteriormente l'importante ruolo che la sua linea BIOJUVE™ di prodotti di trattamento del bioma cutaneo può avere nella pratica dermatologica. Lo studio, condotto dal ricercatore principale, Dott.ssa Mona L. Alqam, in collaborazione con Brian C. Jones, PhD, e Thomas M. Hitchcock, PhD, esplora l'interazione tra i microbi viventi e la rimodellazione cutanea a seguito di procedure estetiche, in particolare con il microneedling SkinPen® Precision.

La cute, l'organo più esteso del nostro corpo, ospita un microbioma diversificato e complesso che svolge un ruolo essenziale per conservare la salute e proteggerla dagli agenti patogeni. Malfunzionamenti in questo delicato equilibrio possono influire sulla salute e sulle patologie cutanee. Dopo anni di ricerca, un team guidato dal Dr. Thomas Hitchcock, direttore scientifico di Crown, ha sviluppato BIOJUVE, una tecnologia clinicamente testata basata su microbi viventi che sfrutta la potenza di un ceppo vivo di Cutibacterium acnes defendens (C. acnes defendens) per ottimizzare la salute della cute in una vasta gamma di applicazioni antietà per la pelle. In precedenti attività di ricerca condotte dal team, C. acnes defendens aveva dimostrato di contribuire positivamente alla salute cutanea, ma finora il suo ruolo nella rigenerazione del bioma cutaneo a seguito di una procedura di microneedling era rimasto inesplorato.

In questo studio clinico, 40 partecipanti con cicatrici da acne sono stati arruolati e sottoposti a quattro sessioni di microneedling con SkinPen Precision a cadenza trisettimanale. I pazienti sono stati randomizzati per l'assegnazione al Gruppo 1, che ha ricevuto un regime con un ceppo vivo XYCM42 di C. acnes defendens , o al Gruppo 2, trattato con una routine cutanea standard di detergente, idratante e schermo solare generici. Lo studio ha valutato diversi endpoint, tra cui la scala di miglioramento estetico globale con valutazione del medico (CGAIS), la sicurezza clinica, il miglioramento delle cicatrici da acne tramite la scala Goodman and Baron's e, infine, la scala di miglioramento estetico globale con valutazione del paziente (SGAIS).

I risultati dello studio sono stati notevoli. L'analisi dei dati di valutazione dal vivo e fotografica in base alla scala CGAIS ha rivelato una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi, con il Gruppo 1 (regime con BIOJUVE) che ha mostrato un notevole miglioramento estetico globale. Anche dalla valutazione fotografica per la scala CGAIS è emersa una tendenza positiva. I diari dei partecipanti, inoltre, indicavano che il Gruppo 1 aveva riscontrato una riduzione più rapida dei sintomi post-trattamento, come eritema, gonfiore, bruciore/formicolio e prurito.

La Dott.ssa Mona L. Alqam, vicepresidente globale degli Affari medici e clinici presso Crown Laboratories, nonché ricercatrice principale, ha espresso entusiasmo per questi risultati e ha dichiarato: "L'integrazione di un regime probiotico XYCM42 ottimizzato per il microbioma con la procedura di microneedling SkinPen ha dimostrato di migliorare l'esperienza di trattamento. Lo studio costituisce una tappa importante nella dermatologia estetica e prepara la strada ad approcci innovativi basati sul microbioma per migliorare la salute cutanea, prima e dopo i trattamenti estetici più diffusi".

"I notevoli benefici osservati nei partecipanti al nostro studio sottolineano il potenziale delle terapie in linea con la filosofia dell'azienda per il trattamento del bioma cutaneo, e il modo in cui possono plasmare il futuro dell'estetica", ha commentato il Dr. Thomas Hitchcock, direttore scientifico e co-autore dello studio clinico. "Congiuntamente, queste terapie offrono soluzioni più sicure ed efficaci per chi vuole migliorare la salute della propria pelle e, quindi, ottenere maggiori benefici dalle procedure estetiche. Lo studio apre le porte a nuovi orizzonti nella dermatologia estetica e medica ed enfatizza l'importanza di approcci completi basati sul bioma cutaneo per rivoluzionare il modo in cui ci prendiamo cura del nostro ecosistema della pelle".

Questi risultati rappresentano un importante progresso nel campo della dermatologia estetica, a dimostrazione del potenziale dei probiotici rilevanti per la pelle nel rimodellare la cute prima e dopo la procedura, e non solo. Per ulteriori informazioni su BIOJUVE visitare i siti www.BIOJUVE.com, www.BIOJUVE.co.uk o www.BIOJUVE.de; per ulteriori informazioni su SkinPen visitare www.SkinPen.com, www.skinpeninternational.com, www.skinpenuk.com o www.skinpende.com.

