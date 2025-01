CUBE FINALISE L'ACQUISITION DES ACTIVITÉS THOMSON REUTERS REGULATORY INTELLIGENCE ET ODEN

L'acquisition permet d'élargir la base de clients avec un réseau mondial d'expertise approfondie pour alimenter l'IA RegBrain de CUBE sur l'ensemble de sa solution éprouvée SaaS RegPlatform™.

CUBE continue d'enregistrer une forte croissance organique de sa clientèle dans le secteur bien établi des entreprises, tout en accélérant sa croissance dans le secteur du marché intermédiaire.

2024 a été une année d'étapes stratégiques pour CUBE, notamment le partenariat avec Hg, l'expansion de son empreinte mondiale à travers six principaux hubs, l'acquisition de Reg-Room et des activités Thomson Reuters Regulatory Intelligence et Oden, ainsi que des nominations cruciales au sein du conseil d'administration et de l'équipe de direction.

LONDRES, 3 janvier 2025 /PRNewswire/ -- CUBE, un leader mondial de l'intelligence réglementaire automatisée (ARI) et de la gestion des changements réglementaires (RCM), annonce aujourd'hui la finalisation de son acquisition des activités Thomson Reuters Regulatory Intelligence et Oden le 31 décembre 2024.

L'acquisition de ces activités mondiales est une nouvelle étape dans les plans de croissance de CUBE en tant que chef de file de l'intelligence réglementaire. Elle complétera et renforcera la capacité de CUBE à fournir des services de grande envergure à de nombreuses institutions financières de premier plan et d'importance systémique dans le monde. La clientèle mondiale de CUBE s'élargira pour atteindre environ 1 000 clients dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et d'investissements, des paiements et des secteurs réglementés adjacents.

Ben Richmond, fondateur et CEO de CUBE, déclare : « La finalisation de cette acquisition marque un cap majeur pour CUBE au cours d'une année remplie d'accomplissements notables, notamment notre partenariat stratégique avec Hg, l'acquisition de Reg-Room, et l'acquisition des activités Thomson Reuters Regulatory Intelligence et Oden ».

« Thomson Reuters est surtout connu dans le secteur pour ses analyses réglementaires et son expertise sectorielle, combinées à un journalisme et à des informations de premier plan », déclare Ben Richmond. « La puissante combinaison de l'IA de CUBE et des années de contenu généré par les experts de Thomson Reuters Regulatory Intelligence et d'Oden permettent de nous démarquer dans le secteur. Cette nouvelle dimension de CUBE accélérera l'innovation et stimulera la croissance et les opportunités en 2025 et au-delà ».

Suite à l'annonce de son partenariat stratégique avec Hg en mars 2024, CUBE a maintenant réalisé deux acquisitions transformationnelles aux États-Unis dans trois secteurs d'activité, tout en continuant à constituer une équipe de direction très expérimentée. La croissance impressionnante et continue de CUBE lui a permis de dépasser les 200 clients dans le secteur des entreprises et de représenter aujourd'hui environ 40 % des institutions financières de niveau 1 dans le monde. Dans le secteur du marché intermédiaire, au service des PME, CUBE compte aujourd'hui près de 800 clients.

Avec cette croissance, CUBE a renforcé son empreinte mondiale en établissant des bureaux dans ses six principaux hubs axés sur le support client et la mise en œuvre ; le nombre d'employés de CUBE a doublé pour atteindre près de 700 et une augmentation comparable du nombre de pays (15) où sont déployés les employés de CUBE.

Ben Richmond conclut : « Nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux collègues chez CUBE. L'année 2025 promet d'être une nouvelle année importante pour l'entreprise, alors que nous continuons à apporter de nouvelles innovations axées sur l'automatisation de la conformité réglementaire et de la gestion des risques pour nos clients ».

L'accord définitif a été initialement annoncé en mai 2024 et les clauses n'ont pas été divulguées.

