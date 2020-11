Cuideo débarque en France

- La plateforme digitale entre sur le marché dans une très bonne période puisque depuis le covid-19, les clients sont en demande de services digitalisés

- En 2020, l'entreprise espère atteindre les 25.000 familles clientes et espère ainsi clôturer l'année avec un chiffre d'affaires brut de 30 millions d'euros

BARCELONE, Espagne, 3 novembre 2020 /PRNewswire/ -- L'entreprise Cuideo propose ses services en Île-de-France et plus précisément dans les départements 75, 78 et 92, grâce à son modèle flexible qui permet aux familles de gérer les aides à domicile pour leurs aînés en fonction de leurs besoins. Les trois zones correspondant à Paris, les Yvelines (Versailles) et les Hauts-de-Seine abritent à elles seules un total de 6 millions d'habitants, soit 50% de la zone métropolitaine d'île-de-France.

Depuis le 20 juillet 2020, Cuideo a obtenu le feu vert du gouvernement français pour lancer son offre de services et a commencé son activité en septembre 2020.

"La France est un marché où ce type de service est habituel. Nous avons adapté nos processus internes afin d'assurer un service de qualité sur le marché français. Pour réussir cette internationalisation, nous avons pu compter durant tout le processus sur l'aide de Business France, un organisme du gouvernement français qui épaule les entreprises étrangères pour leur implantation en France", explique Fanny Randriamampianina, Directrice Générale de Cuideo France.

Un modèle consolidé

Cela fait quatre ans que Cuideo se développe sur le marché des services d'aide à domicile pour personnes âgées, grâce à un modèle consolidé qui permet aux familles de gérer les aides à domicile à travers une agence spécialisée. Notre plateforme s'appuie sur deux éléments clés de confiance :

La sélection d'un aide à domicile professionnel pour chaque cas particulier. Cuideo se charge de toutes les démarches administratives pour la famille : le contrat de travail de l'aide à domicile, l'obtention des aides financières,...

De plus, Cuideo est une entreprise issue du monde du numérique, qui utilise la technologie pour offrir un service à distance. Le client réalise toutes les gestions depuis son téléphone ce qui évite ainsi tout contact présentiel et déplacements. Ce type de services digitalisés sont hautement appréciés dans le contexte que nous vivons (covid-19) puisqu'il permet d'éviter toute contagion.

