Cure51 lève 15 M€ pour élucider les mécanismes de protection naturels des survivants exceptionnels du cancer et faire de ce fléau une maladie guérissable

PARIS, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- La société Cure51, une TechBio française cherchant à comprendre les mécanismes biologiques à l’œuvre dans la survie exceptionnelle de certains patients atteints de cancers agressifs, annonce aujourd'hui avoir levé 15 millions d'euros en amorçage auprès de Sofinnova Partners, avec des participations d’Hitachi Ventures GmbH, Life Extension Ventures, Xavier Niel et Olivier Pomel, PDG et co-fondateur de Datadog.

Le financement permettra à Cure51 de constituer une cohorte unique à l’échelle mondiale visant à identifier les processus moléculaires grâce auxquels certains patients atteints de formes très agressives de cancers survivent bien au-delà de l'espérance de vie moyenne estimée. S’inscrivant dans une démarche de médecine de précision totalement renouvelée, la société s’attache à interpréter la biologie des survivants afin de développer de nouvelles cibles thérapeutiques qui bénéficient aux patients atteints des cancers les plus graves. Au cœur de son approche, Cure51 s’appuie sur les techniques analytiques parmi les plus avancées dans des domaines tels que la génomique ou le machine learning, et sur des partenariats noués avec les principaux centres d'oncologie dans le monde.

"Ce financement marque un tournant majeur pour Cure51, mais surtout, c’est un pas de plus sur le chemin de la guérison du cancer," déclare Nicolas Wolikow, Co-fondateur et Président de Cure51. "Avec ce soutien, nous allons pouvoir accélérer nos efforts pour décoder les mécanismes de survie de nos patients et permettre ainsi de sauver d'innombrables vies," ajoute Simon Istolainen, Co-fondateur de Cure51 et Directeur de la Stratégie et du Réseau Scientifique.

"Examiner les mécanismes de survie exceptionnelle n'est pas un concept nouveau, mais l’approche de Cure51 est totalement novatrice de par l’échelle sur laquelle elle se place, notamment en matière d'exploitation des dernières techniques d’analyses génomiques," déclare Simon Turner, Partner chez Sofinnova Partners. "La taille et la densité du réseau clinique de Cure51 ainsi que l'équipe extrêmement ambitieuse et investie qui l’anime en font une société à laquelle nous sommes ravis de nous associer."

"Les modèles d'IA avancés nécessitent des ensembles de données de qualité supérieure pour découvrir des aspects inédits de la biologie et des thérapies transformatrices. C'est précisément ce que Cure51 créé, de manière unique, pour les patients atteints de cancer", note Joanna Soroka, PhD, Principal chez Hitachi Ventures GmbH.

Cure51 a été fondée en mars 2022 par Nicolas Wolikow et Simon Istolainen, avec le soutien du co-fondateur d’Okwin Thomas Clozel, aux côtés d'entrepreneurs chevronnés et de cinq centres européens d'oncologie de renommée mondiale : l'Institut Gustave Roussy (IGR, Paris - France), le Centre Léon Bérard (CLB, Lyon - France), la Charité Universitätsmedizin (Berlin - Allemagne), l’Instituto Europeo di Oncologia (IEO, Milan, Italie) et Vall d'Hebron (VHIO, Barcelone - Espagne). L'objectif est de développer la création de la première base de données cliniques et moléculaires mondiale des survivants exceptionnels du cancer, en changeant totalement l’approche de l’étude de la maladie. Au lieu de se concentrer sur les mécanismes de la maladie, Cure51 étudie les outliers ou miraculés - ces personnes qui défient les statistiques et survivent miraculeusement aux formes les plus agressives de cancers, y compris le cancer du pancréas métastatique, le cancer du poumon à petites cellules et le glioblastome.

À propos de Cure51

Cure51 est une société française de technologie biomédicale fondée par Nicolas Wolikow et Simon Istolainen, aux côtés d'entrepreneurs chevronnés et de cinq centres d'oncologie de renommée mondiale : l'Institut Gustave Roussy (IGR, Paris - France), le Centre Léon Bérard (CLB, Lyon - France), la Charité Universitätsmedizin (Berlin - Allemagne), l’instituto Europeo di Oncologia (IEO, Milan, Italie) et Vall d'Hebron (VHIO, Barcelone - Espagne). La collaboration entre le secteur privé et public est au cœur du projet Cure51 qui est dirigé par une équipe passionnée s’appuyant sur une forte expertise en informatique, en médecine et en biologie, ainsi que sur un partenariat avec plus de 50 centres d'oncologie de premier plan répartis dans le monde entier.

Le système exclusif de collecte de données de Cure51, fondé sur des partenariats au long cours, permet la création d'une base de données multimodale et multi-omiques unique des Valeurs Aberrantes. En utilisant sa plateforme de découverte propriétaire alimentée par la modélisation computationnelle, Cure51 vise à comprendre les mécanismes biologiques responsables de cette survie exceptionnelle en identifiant et en validant des cibles pouvant agir sur ces interactions, menant à des traitements de premier ordre. Cette recherche implique l'utilisation de tous les modèles pertinents (in silico, in vitro, in vivo, ex vivo) et l'intégration de la littérature existante et des bases de données disponibles, ainsi que l'engagement de la communauté des scientifiques de Cure51. En fin de compte, la conception des médicaments fera l'objet de contrats de collaboration avec l'industrie. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.cure51.com.

À propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est une société de capital-risque européenne de premier plan dans les sciences de la vie, spécialisée dans la santé et la durabilité. Basée à Paris, Londres et Milan, la société réunit une équipe de professionnels du monde entier avec une solide expertise scientifique, médicale et commerciale. Sofinnova Partners est un constructeur d'entreprise pratique sur l'ensemble de la chaîne de valeur des investissements en sciences de la vie, du démarrage à la phase ultérieure. La société collabore activement avec des entrepreneurs ambitieux en tant qu'investisseur principal ou de base pour développer des innovations transformatrices susceptibles d'avoir un impact positif sur notre avenir collectif.

Fondée en 1972, Sofinnova Partners est une société de capital-risque profondément établie en Europe, avec 50 ans d'expérience dans le soutien de plus de 500 entreprises et la création de leaders du marché dans le monde entier. Aujourd'hui, Sofinnova Partners gère plus de 2,5 milliards d'euros. Pour plus d'informations, veuillez visiter : sofinnovapartners.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2363023/4595092/Cure51_Logo.jpg