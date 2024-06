Cyberbit remporte le prix de la meilleure solution de sécurité d'entreprise aux SC Awards Europe, renforçant ainsi son leadership en matière de développement des compétences en cybersécurité

Grâce aux scénarios de simulation d'attaques cyber hyperréalistes et l'intégration des outils commerciaux de l'industrie, Cyberbit remporte la victoire aux SC Awards Europe.

NEWBURYPORT, Mass., 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- Cyberbit, un leader dans le développement et la préparation de compétences en cybersécurité hyperréalistes, a annoncé avoir remporté le prix de la meilleure solution de sécurité d'entreprise aux SC Awards Europe.

Cette reconnaissance souligne l'engagement de Cyberbit à remédier à la pénurie mondiale de talents en cybersécurité. Sa plateforme innovante permet aux organisations d'améliorer considérablement les performances de leurs équipes de cyberdéfense. Cela se traduit directement par une meilleure préparation organisationnelle et une plus grande capacité à répondre efficacement aux cyberattaques.

« Le paysage des menaces en constante évolution exige une main-d'œuvre hautement qualifiée en matière de cybersécurité », a déclaré Nat Prakongpan, vice-président des produits chez Cyberbit, après la récompense des SC Awards Europe. « Ce prix valorise l'accent mis par Cyberbit sur l'obtention de résultats mesurables en matière de formation en cybersécurité. Nous allons au-delà des méthodes traditionnelles en offrant un environnement hyper réaliste avec des réseaux similaires à ceux qu'on trouve dans les entreprises, des scenarios de cyberattaques et les outils mêmes que les défenseurs utilisent dans ce marché. analyse la performance individuelle humaine, développe une expertise technique et perfectionne les compétences générales essentielles telles que la résolution de problèmes sous la pression, le sens critique et le travail d'équipe.

La plate-forme primée de Cyberbit répond aux besoins urgents de développement des compétences pratiques en matière de cybersécurité en proposant des simulations hyper réalistes et de vraies d'attaques et de tests de vulnérabilités de grande envergure. Les équipes de sécurité peuvent affiner leurs capacités de réponse contre les menaces émergentes dans un environnement sûr et contrôlé. Cette approche innovante surpasse les méthodes conventionnelles, intégrant des simulations avancées qui englobent un large éventail de scénarios, y compris ceux spécifiques aux environnements cloud comme AWS et Azure, et permettant aux professionnels de la cybersécurité d'affiner leurs compétences avec des outils de sécurité commerciaux du marché.

À propos

Cyberbit fournit la plateforme leader du marché de développement et de préparation aux compétences en matière de cybersécurité. La plateforme Cyberbit optimise les performances et la la préparation des équipes cyber, des conseils d'administration et des cadres supérieurs chargés de la sécurité de l'information en proposant des exercices d'attaques réels hyper réalistes, des exercices de formation pour la montée en compétence et des simulations de crise reflétant des scénarios d'attaque réels. La plate-forme fait tourner des cyber-gammes virtuelles en quelques secondes, qui émulent de nombreux réseaux informatiques d'entreprise, notamment AWS, Azure ainsi que les logiciels de sécurité des principaux fournisseurs de technologie du marché. Les clients de Cyberbit sont des sociétés de la liste de Fortune 500, des intégrateurs de systèmes de premier plan, des gouvernements et des établissements d'enseignement supérieur. Visitez le site Web de Cyberbit.

