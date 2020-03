CyberMDX et Sham (groupe Relyens) s'associent pour gérer de manière proactive les cyber risques hospitaliers

- Partenariat permettant de fournir une solution holistique de gestion des risques à la communauté médicale

NEW YORK, 9 mars 2020 /PRNewswire/ -- CyberMDX, important fournisseur de solutions de cybersécurité pour les soins de santé offrant visibilité et prévention des menaces pour les dispositifs médicaux, l'IdO et les réseaux cliniques, et Sham (groupe Relyens), plus grand fournisseur européen d'assurance et de gestion des risques pour les soins de santé, a annoncé aujourd'hui un partenariat visant à accélérer et à améliorer la fourniture d'une gestion proactive des risques.

Ce partenariat introduira les capacités de visibilité et de cybersécurité de CyberMDX à l'offre de Sham afin de créer une solution de gestion des risques de bout en bout, unique en son genre, pour les soins de santé. Cette offre combinée fournira aux organisations un moyen d'effectuer une évaluation de manière centralisée et de gérer avec efficacité leurs risques dans toutes les dimensions de l'entreprise.

« Nous comprenons que lorsqu'une police est souscrite, la valeur réside non seulement dans la garantie financière étendue au preneur d'assurance, mais aussi dans la tranquillité d'esprit.

L'analyse des données, l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle et le progrès technologique offrent désormais la possibilité de réduire, voire d'éviter, les risques liés à l'activité des acteurs de la santé et des régions », a déclaré Dominique Godet, PDG du groupe Relyens. « Nous regardons au-delà de la couverture financière pour aider les hôpitaux à assurer la continuité opérationnelle et à sécuriser leurs dispositifs médicaux vitaux et leur infrastructure réseau. »

La cybersécurité devient rapidement une exigence commerciale dans cette époque hyper-connectée, encore plus quand il s'agit de soins de santé où la qualité et la continuité des soins dépendent des dispositifs médicaux connectés de plus en plus à risque.

« Nous avons choisi de nous associer à CyberMDX en raison de sa technologie supérieure et de sa maturité éprouvée sur le marché, sa solution étant déployée et utilisée dans des centaines d'établissements médicaux à travers le monde », a expliqué M. Godet.

En partenariat avec CyberMDX, Sham a franchi la prochaine étape en étendant son offre de soins de santé, allant des solutions de gestion des risques centrées sur le lendemain (par exemple l'assurance) aux solutions plus holistiques traitant la veille (par ex. le sécurité, la résilience et l'optimisation).

« Nous sommes fiers de nous associer à Sham (groupe Relyens) en tant que leader du marché des soins de santé. Avec Sham, nous abordons à partir d'une vision très large les risques et les opportunités auxquels les organisations de soins de santé sont confrontées. En développant une proposition de valeur synergique avec les services et l'expertise existants de Sham, notre objectif est non seulement de protéger les actifs hospitaliers contre les attaques, mais également d'ajouter de la valeur opérationnelle et des capacités de gestion des risques au profit de l'ensemble de l'organisation de soins de santé », a déclaré Amir Magner, PDG de CyberMDX.

À propos de Relyens

Relyens est le principal groupe mutuel européen qui fournit des services d'assurance et de gestion du risque aux professionnels de la santé et aux autorités locales dispensant des services d'intérêt public. Avec près de 1 100 employés, plus de 30 000 clients et membres et 900 000 personnes couvertes dans quatre pays (France, Espagne, Italie et Allemagne), Relyens a recueilli 847 millions d'euros en primes et généré un chiffre d'affaires de 456 millions d'euros en 2018. Solidement établi dans les environnements de ses clients grâce à ses marques Sham (secteurs de la santé et médical-social) et Sofaxis (autorités locales), le groupe développe des solutions complètes et personnalisées combinant des capacités d'assurance et de gestion des risques. www.relyens.eu / Twitter : @Relyens / Linkedin : relyens

À propos de CyberMDX

Pionnier dans le domaine de la cyber intelligence concernant les soins de santé, CyberMDX apporte une visibilité des terminaux, un profilage des risques des appareils, une prévention des menaces réseau et une gestion automatisée des appareils médicaux, informatiques, de technologie opérationnelle et de l'IdO. Déployée dans le monde entier et dans des centaines d'installations, la solution de pointe de CyberMDX a été entièrement conçue pour les organisations de prestation de soins de santé.

