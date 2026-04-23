Dali et Adam Gutseriev en concert à Paris et à Versailles

PARIS, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Du 23 au 26 avril, la violoncelliste Dali Gutserieva et le pianiste Adam Gutseriev se produiront à Paris et à Versailles. Le programme comprend une soirée de musique de chambre et deux concerts avec orchestre sous la direction du chef d'orchestre français Emmanuel Plasson.

Le chef d’orchestre Emmanuel Plasson, la violoncelliste Dali Gutserieva et le pianiste Adam Gutseriev, réunis pour une série de trois concerts donnés du 23 au 26 avril à la Salle Gaveau, à Paris, et à l’Opéra royal de Versailles. Crédit photo : DeArt Management.

Le 23 avril, la Salle Gaveau accueillera un concert de musique de chambre (violoncelle, piano, alto et violon) avec des œuvres de Mozart et de Brahms. Le programme de musique de chambre s'articule comme un dialogue subtil entre les époques et les styles : la clarté classique et limpide de Mozart cède la place à l'écriture plus dense et dramatiquement maîtrisée de Brahms, qui exige des interprètes un sens aigu de l'ensemble et une réelle profondeur d'interprétation.

Le 24 avril à la Salle Gaveau et le 26 avril à l'Opéra royal de Versailles, deux soirées symphoniques sont prévues : accompagnés par l'orchestre Covent Garden Sinfonietta, les musiciens interpréteront des œuvres de Saint-Saëns, Grieg et Strauss. Dans ces concerts, l'intimité de la musique de chambre cède la place à l'ampleur du son orchestral : la palette raffinée de Saint-Saëns, l'expressivité lyrique de Grieg et la dramaturgie brillante de Strauss composent un programme aux multiples facettes, où les parties solistes se déploient dans un dialogue vivant avec l'orchestre.

Les deux artistes ont suivi leur formation à l'École supérieure de musique Kalaidos de Berlin et poursuivent une carrière internationale active. Adam Gutseriev est lauréat de plusieurs concours internationaux, dont le Diamond Prize du Concours Couperin au Royaume-Uni, ainsi que de premiers prix à Manchester, en Allemagne, en Autriche et en Italie. Il s'est produit dans la Salle d'Or du Musikverein à Vienne, à l'Opéra de Dubaï et à l'Opéra du Caire, en collaboration avec des chefs d'orchestre tels que Daniel Oren, Alexander Vedernikov et David Geringas.

Dali Gutserieva est lauréate du Concours international Knushevitzky, ainsi que de concours à New York, Paris et Salzbourg. Elle a reçu le prix BraVo, qui lui a été remis par José Carreras. Dali s'est produite en tournée à Londres, Bruxelles, Amsterdam et Rome, et a joué avec l'Orchestre royal danois et l'Orchestre de chambre de Lettonie sous la direction de David Geringas, Thomas Sanderling et Keri-Lynn Wilson. Elle fait aujourd'hui partie du jury du Concours international de violoncelle Knushevitzky.

Comme le souligne Dali Gutserieva, cette série de concerts dans des salles emblématiques comme la Salle Gaveau et l'Opéra royal de Versailles, en collaboration avec Emmanuel Plasson, est l'occasion de présenter au public un programme classique varié, mêlant différentes formations instrumentales.

Programme des concerts :

23 avril : Salle Gaveau, Paris (programme de musique de chambre)

24 avril : Salle Gaveau, Paris (avec l'orchestre Covent Garden Sinfonietta)

26 avril : Opéra royal de Versailles (avec l'orchestre Covent Garden Sinfonietta)

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2957378/DeArt_Management_Dali_Gutserieva.jpg

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Holly Desanges

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