Dalmore et V&A Dundee dévoilent le deuxième volet de la magnifique série Luminary

GLASGOW, Écosse, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- La série Dalmore Luminary, organisée en partenariat avec V&A Dundee , lance de nouveaux chefs-d'œuvre : une remarquable sculpture en ambre de verre et un coffret de présentation de collection contenant deux nouveaux whiskies Highland Single Malt exceptionnellement rares.

L2R: The Dalmore’s Richard Paterson OBE, Zaha Hadid Architects Melodie Leung, and The Dalmore’s Master Whisky Maker Gregg Glass at The Dalmore Distillery

La collaboration est la deuxième d'une série en trois parties qui célèbre la poursuite incessante de l'excellence à travers des collaborations convaincantes entre des sommités de la maîtrise du whisky et du design architectural. Luminary No.2 a été créé par Melodie Leung, directrice chez Zaha Hadid Architects , avec Gregg Glass, Master Whisky Maker chez The Dalmore , et le maître distillateur Richard Paterson OBE.

Le résultat est deux belles sorties qui étendent de manière créative les styles signature de Zaha Hadid Architects et The Dalmore pour ravir les amateurs de whisky et de design dans une exploration fascinante de la saveur et de la forme.

Le Dalmore Luminary - The Rare – Édition 2024 (40,6% ABV) est un extraordinaire single malt de 49 ans fini dans un mélange de porto, de sherry et de bourbon pour des notes superposées de vanille, de baies et de cacao, Avec une bouche de châtaignes grillées et d'épices de pâtisserie menant à une subtile finale fumée. Seules trois carafes et deux sculptures en verre de The Rare seront fabriquées, dont l'une sera vendue aux enchères chez Sotheby's avec toutes les recettes versées au musée du design écossais.

Le Dalmore Luminary - The Collectible - Édition 2024 (48,6% ABV) est un whisky vieilli au bourbon de 16 ans, fini dans un mélange de pipes de porto et de fûts de sherry, avec une petite portion d'esprit Dalmore tourbé exceptionnellement rare pour des notes de miel, de crème brûlée et de fumée de bois d'herbes. La bouteille est logée dans un étui de présentation qui fait écho au design tourbillonnant de la sculpture The Rare, dont 20000 ensembles seront disponibles chez les principaux détaillants de luxe, spécialistes et de voyage dans le monde à partir du 2 avril.

Glass dit : « Les nouvelles versions expriment magnifiquement la rencontre des esprits et le voyage partagé que nous avons entrepris. Lors de la fabrication de nos deux nouveaux whiskies, nous avons utilisé la technique du temps - que nous avons soigneusement cultivée pour transformer par assemblage - pour élever The Dalmore vers de nouveaux sommets."

Leung ajoute : "L'expérience du savoir-faire exceptionnel du Dalmore a fourni un terrain extrêmement fertile pour l'inspiration du design. La sculpture que nous avons créée pour The Rare reflète les multiples couches de vieillissement et d'assemblage qui ont servi à créer ce whisky, qui est le produit exquis de la nature canalisée au fil du temps."

Pour en savoir plus, visitez : https://www.thedalmore.com/en-gb/luminary-series/luminary-2024-edition/