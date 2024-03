The Dalmore en V&A Dundee onthullen deel twee in de grootse Luminary Series

GLASGOW, Schotland, 23 maart 2024 /PRNewswire/ -- De Dalmore Luminary Series, samengesteld in samenwerking met V&A Dundee, brengt nieuwe meesterwerken uit: een opvallende amberkleurige glazen sculptuur en een unieke presentatieverpakking met daarin twee nieuwe, uitzonderlijk zeldzame Highland Single Malt-whisky's.

L2R: The Dalmore’s Richard Paterson OBE, Zaha Hadid Architects Melodie Leung, and The Dalmore’s Master Whisky Maker Gregg Glass at The Dalmore Distillery

De samenwerking is de tweede in een driedelige reeks die het nimmer aflatende streven naar uitmuntendheid belichaamt door middel van een fascinerende samenwerking tussen grootheden op het gebied van meesterlijke whisky's en architectonisch ontwerp. Luminary No.2 is gecreëerd door Melodie Leung, directeur van Zaha Hadid Architects, samen met Gregg Glass, Master Whisky Maker van The Dalmore en Master Distiller Richard Paterson OBE.

Het resultaat: twee prachtige releases die de kenmerkende stijlen van Zaha Hadid Architects en The Dalmore creatief tot uiting brengen om zowel liefhebbers van whisky als van design te verblijden met een boeiende verkenning van smaak en vorm.

The Dalmore Luminary - The Rare - 2024 Edition (40,6% ABV) is een buitengewone 49 jaar oude Single Malt, gerijpt in een mix van port-, sherry- en bourbonvaten voor gelaagde tonen van vanille-, bessen- en cacao-aroma's, met een vleugje geroosterde kastanje en banketbakkerskruiden voor een subtiele, rookachtige afdronk. Er worden slechts drie karaffen en twee glazen sculpturen van The Rare gemaakt. Eén daarvan zal worden geveild bij Sotheby's en de volledige opbrengst daarvan wordt geschonken aan het Schotse designmuseum.

The Dalmore Luminary - The Collectible - 2024 Edition (48,6% ABV) is een 16 jaar oude bourbon-gerijpte whisky, waarvan de rijping is voltooid in een mix van portpijpen en sherryvaten, met een vleugje uitzonderlijk zeldzame turfgestookte Dalmore-spirit voor tonen van honing, crème brûlée en kruidige houtrook. De fles wordt aangeboden in een presentatieverpakking die het wervelende ontwerp van de The Rare-sculptuur weerspiegelt. Hiervan worden 20.000 sets gemaakt die vanaf 2 april wereldwijd verkrijgbaar zullen zijn bij vooraanstaande winkels met luxe artikelen, speciaalzaken en reiswinkels.

Glass zegt: "De nieuwe releases zijn een prachtige expressie van het samenkomen van de geesten en de gezamenlijke reis die we hebben afgelegd. Bij het maken van onze twee nieuwe whisky's hebben we de techniek van tijd gebruikt - zorgvuldig gekoesterd om te transformeren door middel van blending - om The Dalmore naar nieuwe hoogten te tillen."

Leung voegt eraan toe: "Het uitmuntende vakmanschap van The Dalmore uit de eerste hand ervaren, was een zeer vruchtbare bron van inspiratie voor het ontwerp. De sculptuur die we voor The Rare hebben gemaakt, weerspiegelt de vele lagen van rijping en blending die zijn doorlopen bij het creëren van deze whisky, die het sublieme product is van de natuur die de tijd heeft doorlopen."

Ga voor meer informatie naar: https://www.thedalmore.com/en-gb/luminary-series/luminary-2024-edition/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2369055/Dalmore_Distillery.jpg