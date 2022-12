Dans la « Liste A » du CDP pour la 6e année consécutive, Sopra Steria confirme son engagement en faveur du climat

PARIS, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, se classe pour la 6e année consécutive dans la « liste A » du CDP (organisation mondiale à but non lucratif). Le Groupe, reconnu pour se distingue par son leadership en matière de transparence et sa performance en matière de changement climatique, se place à nouveau parmi les 200 grandes entreprises les plus actives en faveur du climat.

L'action climatique est au cœur des programmes de développement durable et de responsabilité d'entreprise de Sopra Steria. Son maintien dans la « liste A » du CDP pour la 6e année consécutive récompense l'engagement du Groupe dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui prend en compte tous les niveaux d'activité : des opérations à la chaîne d'approvisionnement (fournisseurs), en passant par le service clients.

En 2022, près de 20 000 organisations dans le monde - dont plus de 1 100 collectivités locales et 18 700 entreprises, y compris Sopra Steria - ont communiqué leurs données sur leurs incidences, risques et opportunités en matière d'environnement via la plateforme du CDP.

Le CDP est un organisme mondial à but non lucratif qui gère une base mondiale de données environnementales alimentée et consultable par les entreprises, les villes, les États et les régions. Il travaille avec plus de 680 institutions financières représentant plus de 130 000 milliards de dollars d'actifs. Le CDP incite les entreprises à divulguer leurs impacts environnementaux et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts. Les notations du CDP sont largement utilisées pour orienter les décisions d'investissement et d'approvisionnement vers une économie zéro carbone, durable et résiliente.

L'engagement de Sopra Steria en faveur du climat et de l'environnement s'inscrit dans sa volonté de faire du numérique un accélérateur et une source d'opportunités et de progrès pour tous.

« En tant qu'acteur européen de la Tech, nous devons agir en faveur d'un numérique responsable qui apporte des solutions permettant d'opérer et faciliter la transition énergétique », déclare Cyril Malargé, Directeur général de Sopra Steria. « Nous sommes particulièrement fiers de figurer pour la 6e année consécutive dans la "liste A" du CDP, qui valorise nos actions en faveur du climat et démontre la capacité de Sopra Steria à anticiper et intégrer les grands enjeux environnementaux auxquels nous devons collectivement faire face. », ajoute-t-il.

Sopra Steria a engagé plusieurs actions concrètes et s'est fixé des objectifs clés :

Émissions de CO 2 : atteindre zéro émission nette sur l'ensemble de la chaîne de valeur du Groupe, en réduisant la consommation de ressources et les émissions de gaz à effet de serre dans des opérations directes et indirectes. Cet objectif s'appuie sur le programme Climate Neutral Now des Nations Unies et sur un objectif long terme aligné sur la nouvelle norme zéro émission nette et soumis à l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour validation.

atteindre zéro émission nette sur l'ensemble de la chaîne de valeur du Groupe, en réduisant la consommation de ressources et les émissions de gaz à effet de serre dans des opérations directes et indirectes. Cet objectif s'appuie sur le programme des Nations Unies et sur un objectif long terme aligné sur la nouvelle norme zéro émission nette et soumis à l'initiative (SBTi) pour validation. Services aux clients : soutenir nos clients dans leur transition vers une économie bas carbone en appliquant les principes d'éco-conception dans nos solutions, en mettant en œuvre des approches respectueuses de l'environnement pour les prestations de services fournies et en exploitant le potentiel des nouvelles technologies au service de l'environnement.

soutenir nos clients dans leur transition vers une économie bas carbone en appliquant les principes d'éco-conception dans nos solutions, en mettant en œuvre des approches respectueuses de l'environnement pour les prestations de services fournies et en exploitant le potentiel des nouvelles technologies au service de l'environnement. Opérations directes : continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en réduisant nos consommations d'énergie, en recourant aux énergies renouvelables, en privilégiant des bureaux et des centres de données économes en énergie, en rationalisant les déplacements professionnels et en utilisant des modes de transport à faible émission de carbone.

continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en réduisant nos consommations d'énergie, en recourant aux énergies renouvelables, en privilégiant des bureaux et des centres de données économes en énergie, en rationalisant les déplacements professionnels et en utilisant des modes de transport à faible émission de carbone. Chaîne d'approvisionnement : engager nos principaux fournisseurs à réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre

engager nos principaux fournisseurs à réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre Ambassadeur du climat : œuvrer à l'agenda climatique avec les décideurs politiques, les gouvernements, le Pacte mondial des Nations unies, les groupes de discussion de l'UE tels que la Coalition numérique verte européenne, l'initiative Science Based Target (SBTi), le CDP et le monde universitaire.

: œuvrer à l'agenda climatique avec les décideurs politiques, les gouvernements, le Pacte mondial des Nations unies, les groupes de discussion de l'UE tels que la Coalition numérique verte européenne, l'initiative (SBTi), le CDP et le monde universitaire. Transparence : faire auditer les indicateurs clés de Sopra Steria de manière indépendante et en rendre compte publiquement dans son rapport annuel.

: faire auditer les indicateurs clés de Sopra Steria de manière indépendante et en rendre compte publiquement dans son rapport annuel. Crédit syndiqué : indexer la ligne de crédit de Sopra Steria (1,1 Md€) sur un objectif de réduction des émissions CO 2 liées à nos activités directes (-85 % en 2040, base 2015). Les bonus ou malus seront réinvestis dans des projets technologiques permettant de réduire l'impact environnemental d'activités.

La liste complète des entreprises figurant sur la liste A du CDP de cette année est disponible ici : https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores.

