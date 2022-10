Dans un monde en transformation, l'avenir appartient aux chefs de file de l'innovation et de la perturbation d'aujourd'hui

Qu'il s'agisse de relever le défi des nouvelles technologies, d'établir un programme de développement durable ou de répondre aux besoins de clients toujours plus exigeants, TBD Media Group rencontre les personnes qui changent – rapidement – notre monde

LONDRES, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ — La perturbation est la nouvelle norme : les entreprises qui sont restées les mêmes pendant des générations ont été balayées par un paysage radicalement changeant en raison des nouvelles capacités technologiques et d'une nouvelle demande pour les entreprises d'être des modèles responsables de l'avenir. Les chefs de file de l'innovation et de la perturbation derrière notre monde en transformation ont des histoires à raconter : TBD Media Group les présente à un public mondial.

Après quelques années mouvementées, il est devenu clair que les gagnants sont les perturbateurs qui ont changé les règles, ou les innovateurs qui ont réussi à identifier les opportunités et à s'adapter au nouvel environnement.

La célèbre société de production TBD Media Group affirme que ces chefs de file de l'innovation et de la perturbation peuvent nous en apprendre beaucoup sur ce à quoi ressemblera l'avenir et sur la façon dont d'autres dirigeants peuvent y prospérer.

Dans une série de documentaires convaincants, TBD Media Group examine comment chaque entreprise, animée par des dirigeants originaux et visionnaires, a été en mesure de se remodeler et de remodeler ceux qui l'entourent pour tirer parti du nouveau paradigme dans lequel les entreprises existent maintenant.

Paolo Zanini, fondateur et PDG de TBD Media Group a déclaré :

« L'une des choses les plus importantes qu'une entreprise peut faire est de changer avec le temps sans perdre de vue les valeurs qui la rendent unique. Avec la série Innovation and Disruption Leaders, nous rencontrons les personnes qui ont mis leur propre vision du monde au premier plan. Une génération auparavant, les chefs d'entreprise disaient peut-être : "C'est comme ça". Ceux d'aujourd'hui voient l'occasion de façonner l'avenir comme ils le souhaitent pour eux-mêmes et pour les prochaines générations. »

Paolo Zanini croit que le rôle de TBD Media Group est d'éduquer le public sur le nouveau monde dans lequel les entreprises opèrent. Il a ainsi ajouté :

« Il est trop facile pour les personnes de croire que les choses ne changent pas pour le mieux. TBD Media Group a la responsabilité de montrer que non seulement l'innovation et la perturbation sont possibles, mais que le moment est idéal pour s'appuyer sur ces approches. Pour chaque chef de file de l'innovation et de la perturbation de la série, il y en existe des milliers d'autres. L'ère de la transformation est à nos portes : il revient à ces dirigeants de décider de ce que nous transformerons. »

La série documentaire Innovation and Disruption Leaders sera disponible sur le site CBSnews.com.

Entreprises présentées dans ce lancement :

BAYER US

SPIRO

TUXERA

SEMBO

COGNITE

citizenM

Groupe APEX

MORROW SODALI

AIRSPACE

LIKEWIZE

Pour plus d'informations sur la campagne Innovation and Disruption Leaders, rendez-vous sur le site : https://www.globalthoughtleaders.org/innovation-disruption

À propos du TBD Media Group :

TBD Media Group est un développeur de médias international, axé sur les objectifs, qui aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l'histoire de leur marque d'une manière humaine et directe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.tbdmediagroup.com/

