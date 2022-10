In einer sich wandelnden Welt gehört die Zukunft den führenden Innovatoren und Disruptoren von heute

Ob es darum geht, die Herausforderung neuer Technologie zu bewältigen, die Nachhaltigkeitsagenda festzulegen oder die Bedürfnisse immer anspruchsvollerer Kunden zu erfüllen – die TBD Media Group trifft die Menschen, die unsere Welt in schnellem Tempo verändern

LONDON, 11. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Umwälzungen sind die neue Normalität: Unternehmen, die seit Generationen gleichgeblieben sind, wurden durch eine dramatische Veränderung der Landschaft hinweggefegt, hervorgebracht durch neue technologische Möglichkeiten und neue Anforderungen an Unternehmen als verantwortliche Begleiter auf dem Weg in die Zukunft. Die führenden Innovatoren und Disruptoren hinter unserer sich wandelnden Welt haben Geschichten zu erzählen – und die TBD Media Group vermittelt diese Geschichten mit „The Innovation and Disruption Leaders" einem internationalen Publikum.

Whether answering the challenge of new technology, setting the sustainability agenda or meeting the needs of ever-more demanding customers, TBD Media Group meets the people changing our world - fast

Nach einigen turbulenten Jahren ist klar geworden, dass die Gewinner entweder die Disruptoren sind, die das Regelwerk verändert haben, oder die Innovatoren, die Chancen erfolgreich erkannt haben und sich an das neue Umfeld angepasst haben.

Das renommierte Produktionsunternehmen TBD Media Group ist der Meinung, dass diese führenden Innovatoren und Disruptoren uns mehr dazu erzählen können, wie die Zukunft aussehen wird und wie andere Unternehmensleiter in ihr erfolgreich sein können.

In einer Reihe von spannenden Dokumentarfilmen untersucht die TBD Media Group, wie jedes Unternehmen, angetrieben von originellen und visionären Führungskräften, in der Lage war, sich selbst und seine Umgebung neu zu gestalten, um von dem neuen Paradigma zu profitieren, in dem Unternehmen heute existieren.

Paolo Zanini, Gründer und CEO der TBD Media Group, kommentiert:

„Eines der wichtigsten Dinge, die ein Unternehmen tun kann, ist, mit der Zeit zu gehen, ohne dabei die Werte aus den Augen zu verlieren, die es erst einzigartig machen." Mit den führenden Innovatoren und Disruptoren treffen wir auf die Menschen, die ihre eigene Vision der Welt ganz in den Mittelpunkt gerückt haben. Vor einer Generation hätten die Wirtschaftsführer vielleicht gesagt: ‚Es ist, wie es ist'. Die heutigen Führungskräfte sehen die Gelegenheit, die Zukunft so zu gestalten, wie sie sich sie für sich selbst und die nächsten Generationen vorstellen."

Für Zanini besteht die Aufgabe der TBD Media Group darin, die Zuschauer über die neue Welt zu informieren, in der Unternehmen tätig sind. Er erklärt:

„Es ist für die Menschen zu leicht zu glauben, dass die Dinge nicht besser werden. Die TBD Media Group hat die Verantwortung, zu zeigen, dass Innovation und Disruption nicht nur möglich sind, sondern jetzt auch der ideale Zeitpunkt dafür ist. Auf jeden führenden Innovator und Disruptor in der Serie kommen tausend weitere. Das Zeitalter der Transformation steht vor der Tür – es ist an diesen Führungskräften, zu entscheiden, in was wir uns verwandeln."

Die Dokumentation „Innovation and Disruption Leaders" wird über CBSnews.com erhältlich sein.

Unternehmen, die bei dieser Einführung vorgestellt werden:

BAYER US

SPIRO

TUXERA

SEMBO

COGNITE

citizenM

APEX Group

MORROW SODALI

AIRSPACE

LIKEWIZE

Weitere Informationen zur Kampagne „Innovation and Disruption Leaders" sind hier verfügbar: https://www.globalthoughtleaders.org/innovation-disruption

Informationen zur TBD Media Group:

Die TBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markengeschichten menschlich und direkt zu vermitteln. Erfahren Sie mehr auf https://www.tbdmediagroup.com/

