Dar Al Arkan et Qetaifan Projects s'associent pour développer un projet haut de gamme en bord de mer sur l'île de Qetaifan Nord

Dans le cadre de ce partenariat, Dar Al Arkan développera un projet de luxe sur l'île de Qetaifan Nord, comprenant des unités résidentielles haut de gamme avec de superbes vues directes sur la mer, qui capturent l'attrait intemporel de la vie en bord de mer, associé à des équipements modernes. Le projet offrira également aux résidents l'accès à des commerces spécialisés au rez-de-chaussée. Les travaux de développement commenceront au deuxième trimestre 2022 et les ventes totales devraient atteindre plus d'un milliard de riyals qatari.

Ziad El Chaar, vice-président de Dar Al Arkan Properties, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire partie du marché immobilier florissant de Doha. Alors que le pays se prépare à accueillir la Coupe du monde de football l'année prochaine, nous pensons que cet événement mondial aura des répercussions positives sur le marché et positionnera le Qatar comme un marché attrayant, tant pour les résidents locaux que pour les investisseurs internationaux. Notre projet sur l'île de Qetaifan est unique et s'appuie sur les aspirations stratégiques de Dar Al Arkan visant à améliorer l'offre et la qualité du secteur immobilier dans la région. »

Son Excellence Sheikh Nasser Bin Abdulrahman Al-Thani, directeur général de Qetaifan Projects, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Dar Al Arkan sur ce projet unique et de qualité. L'île de Qetaifan Nord est en cours de développement pour devenir une destination attrayante et recherchée, avec ses nombreuses offres résidentielles, de divertissement, de commerce et de loisirs qui placeront le Qatar sur la carte du tourisme régional et mondial. Nous sommes heureux de conclure cet accord, qui témoigne des efforts de Qetaifan Projects pour offrir un environnement attractif aux investissements étrangers et fournir au marché local avec des normes et des options internationales qui œuvrent au développement et à la revitalisation de secteurs tels que le tourisme, l'hôtellerie, le divertissement et, bien sûr, le développement immobilier, travaillant main dans la main pour réaliser la Vision 2030 du Qatar. »

L'île de Qetaifan Nord est en train de devenir un centre florissant en front de mer, représentant un nouveau style de vie moderne. Inspirée par la richesse de la culture et de la nature de la région, cette île distincte sera dotée d'un parc aquatique excitant, d'un ensemble d'hôtels luxueux, d'un hébergement inégalé, d'options commerciales exceptionnelles et d'installations de classe mondiale qui en feront une communauté dynamique et attrayante.

L'île est également un symbole de la vision, de la perspicacité et de l'aspiration à se développer en un lieu de référence internationalement acclamé et reconnu, et en la future destination emblématique du Qatar.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1666829/Dar_Al_Arkan.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1666830/Dar_Al_Arkan.jpg

SOURCE Dar Al Arkan