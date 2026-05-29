De « Made in China » à « Mad in China » : Bonjour Brand ouvre une nouvelle ère de coopération entre la France et la Chine

PARIS, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la 12e édition du Bonjour Brand Forum, organisée le 28 mai à la Maison de l'UNESCO, le fondateur Yang Jing a présenté l'initiative « Mad in China », destinée à renforcer les coopérations entre la France et la Chine dans les domaines du design, de la technologie, de la distribution et de l'innovation industrielle.

Le fondateur du Bonjour Brand Forum, Yang Jing, a présenté l’initiative « Mad in China » à l’occasion de la 12e édition du forum.

L'événement, porté par Bonjour Brand et la Fondation Prospective et Innovation, et coorganisé avec le Bureau du Développement Économique et Technologique de Macao, bénéficie du soutien de la Représentation en France du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, de la CCI Paris Île-de-France et de l'Institut français du design.

Depuis douze ans, Bonjour Brand s'impose comme l'un des principaux réseaux franco-chinois de design en Europe, réunissant plus de 1 800 créateurs, plus de 500 collaborations et 4 000 produits lancés à l'international.

« Mad in China » vise à associer les capacités technologiques et industrielles chinoises au design, à la culture et aux réseaux de distribution français. Plusieurs projets ont été annoncés, dont un espace européen dédié aux marques innovantes chinoises relié aux grands réseaux de distribution français et aux KOL, ainsi que des collaborations autour de la robotique intelligente, du transfert technologique et de la R&D en France.

Cette édition met à l'honneur la coopération internationale et les technologies émergentes à travers des tables rondes, une convention de sélection et de commandes, un dîner d'ouverture et des rencontres institutionnelles.

Le forum accueille également WorldFirst (Ant International), partenaire mondial de paiement de Bonjour Brand pour le commerce transfrontalier. L'événement bénéficie du soutien de partenaires stratégiques tels que le média The Paper, l'Association du livestreaming de Macao et la plateforme de commerce en ligne MeiOne.

Placée sous le signe du dialogue entre innovation technologique et valeurs humanistes, cette édition réunit aussi la maison de joaillerie O'Che 1867, Pastelaria Yeng Kee, Bowtee, CHIII Design, SoulLeaf, Warrior 1927, Penguin, ainsi que Skyworth TV et AgiBot, qui présentent des solutions associant intelligence artificielle, design d'usage et nouvelles interactions entre l'humain et la technologie.

À travers cette initiative, Bonjour Brand ambitionne de construire un nouveau modèle de mondialisation créative fondé sur la complémentarité entre design français, innovation technologique chinoise et création de valeur à l'échelle internationale.

Pour plus d'informations : https://www.bonjourshanghai.fr.

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