De Riyad à Dhahran : Ithra accueille la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola et organise des séances de discussion avec des stars du football

Pour célébrer le compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™

Tanween organise des séances de discussion avec les stars du football David Villa et Sami Al-Jaber .

et . Ithra est la dernière étape de la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola avant de se rendre au Qatar .

DHAHRAN, Arabie Saoudite, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola a conclu l'avant-dernière étape de sa tournée mondiale au Centre du roi Abdulaziz pour la Culture Mondiale (Ithra), avant de se rendre au Qatar.

Dans le cadre de la tournée, le Trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ a voyagé dans 51 pays et territoires alors qu'il visite pour la première fois les 32 nations qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA™. L'avant-dernière étape de la tournée du Trophée a été accueillie dans les villes de Jeddah, Riyad et Dhahran, pour célébrer le début du compte à rebours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ au Qatar.

Ces événements font partie de la cinquième tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola, qui invite les fans de football à voir le symbole le plus emblématique du football et à vivre la véritable magie de l'événement sportif le plus important et le plus attendu au monde : la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Le seul et unique Trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ en or massif, le même trophée remis par la FIFA à l'équipe qui remporte la Coupe du Monde de la FIFA™, est exposé aux yeux des fans.

L'événement faisait partie de la série de conférences Tanween d'Ithra intitulée « Football: The Great Game of Collaboration » (Football : le grand jeu de la collaboration) le samedi 12 novembre 2022, dans le cadre de la cinquième édition de la saison de créativité Tanween d'Ithra. La session a abordé plusieurs sujets sur la passion du football présentés par la star du football espagnol et légende de la FIFA, David Villa ; le joueur international saoudien, Sami Al-Jaber ; Yasser Almisehal, président de la Fédération saoudienne de football ; et Nazli Berberoglu ; directeur général de la Coupe du monde de la FIFA 2022™ à The Coca-Cola Company. La session a été modérée par le journaliste sportif Khaled Alarafah.

Elle a exploré les histoires les plus marquantes des orateurs sur les victoires et les échecs du football, la façon dont ce jeu populaire inspire le public grâce au pouvoir de la créativité, et comment son impact se manifeste dans la vie des gens car il rassemble des équipes, des fans, des nations et des personnes du monde entier, unis par leur amour du sport.

La session a également exploré le processus créatif sur plusieurs fronts, comme le dialogue, et l'influence sur les autres pour aller de l'avant avec des processus créatifs basés sur le principe de la coopération, car il représente l'impact de la « collaboration » - le thème de Tanween pour 2022, qui mène ses activités sous le slogan : « Collaborate to Create » (Collaborer pour créer) La session a notamment porté sur la recherche des meilleurs moyens de collaborer avec, pour et par les autres, et sur la mesure dans laquelle la collaboration culturelle, y compris avec la nature, peut réussir grâce à la technologie pour servir nos communautés.

La tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola, qui a commencé sa visite d'un océan à l'autre en atterrissant à l'aéroport international King Abdulaziz de Djeddah le 11 novembre, a été organisée en partenariat avec le ministère saoudien des Sports et la Fédération saoudienne de football (SAFF). Après un certain nombre de visites emblématiques au stade King Abdulaziz Sports City et à la Jeddah Corniche, le trophée s'est ensuite envolé vers Riyad pour un événement VIP à At-Turaif, Diriyah et une expérience pour les fans avec le trophée original au Granada Mall. Ithra sera la dernière étape de la tournée en Arabie Saoudite avant de se rendre au Qatar, où elle restera pendant toute la durée du tournoi.

The Coca-Cola Company entretient une relation de longue date avec la FIFA depuis 1976 et est un sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ depuis 1978. Coca-Cola a fait de la publicité dans chaque stade de la Coupe du Monde de la FIFA™ depuis 1950 et soutient depuis longtemps le football à tous les niveaux. C'est la cinquième fois que Coca-Cola et la FIFA s'associent pour présenter la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola au monde entier.

À propos du Centre du roi Abdulaziz pour la Culture Mondiale (Ithra) :

Le Centre du roi Abdulaziz pour la Culture Mondiale (Ithra), situé à Dhahran, dans l'est de l'Arabie Saoudite, est un centre public créatif et interactif qui propose des ateliers, des spectacles, des événements, des expositions et des expériences. Le Centre offre un voyage enrichissant pour la société en stimulant la diversité, en célébrant la créativité et en encourageant la coopération afin de revitaliser l'économie de la connaissance en Arabie Saoudite.

Ithra est l'initiative la plus ambitieuse de Saudi Aramco en matière de responsabilité sociale des entreprises et la plus importante contribution culturelle du Royaume. Grâce à une série de programmes et d'initiatives passionnants, Ithra crée des expériences de classe mondiale qui allient culture, innovation et connaissance, et qui sont conçues pour convenir à tous. Les composantes d'Ithra comprennent : le Laboratoire d'idées, une bibliothèque, un théâtre, un musée à cinq galeries, un cinéma, le grand hall, l'exposition sur l'énergie, le musée des enfants et la tour Ithra.

À propos de Coca-Cola Moyen-Orient

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une entreprise totale de boissons, offrant plus de 500 marques à des personnes dans plus de 200 pays.

Les activités de Coca-Cola Company au Moyen-Orient s'étendent sur 12 marchés, dont 6 pays du CCG, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie, la Palestine et le Yémen. Avec 23 usines d'embouteillage dans la région, notre portefeuille comprend près de 20 marques de boissons gazeuses, dont Coca-Cola, Sprite, Fanta, Thums Up, QJ, Canada Dry et Schweppes. Nos marques d'hydratation et de jus comprennent arwa, crystal, Al Waha, dasani minera, safia, minute maid, cappy, fuze tea et glaceau vitamin water.

L'objectif de notre entreprise est de rafraîchir le monde et de faire la différence. Nous transformons constamment notre portefeuille afin d'offrir de nouveaux produits innovants qui répondent aux besoins de chacun. Nous cherchons également à avoir un impact positif sur la vie des gens, des communautés et de la planète grâce à nos initiatives de durabilité - de la reconstitution des ressources en eau à la gestion des déchets, du recyclage aux initiatives d'autonomisation des femmes, tout en continuant à créer un écosystème enrichissant pour nos employés, partenaires, consommateurs et clients.

À propos du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™

Le Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ est remis aux vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA™ tout en restant en possession de la FIFA. Fabriqué en or massif et pesant 6,142 kg, le trophée représente deux figures humaines tenant le globe en l'air. Son design actuel date de 1974. Étant l'un des symboles sportifs les plus reconnus au monde et une icône inestimable, le Trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ ne peut être touché et détenu que par un groupe très restreint de personnes, qui comprend d'anciens vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA™ et des chefs d'État. La réglementation stipulant que le trophée original doit rester en possession de la FIFA et ne peut pas être gagné directement, l'équipe qui remporte la Coupe du Monde de la FIFA™ conserve temporairement le trophée authentique et se voit ensuite attribuer de manière permanente le trophée de l'édition du tournoi, le trophée du vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™ (qui est plaqué or, plutôt qu'en or massif, et gravé de l'année, du pays hôte et des vainqueurs de l'événement respectif).

La tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola est une occasion extraordinaire pour les gens de s'imprégner d'un morceau d'histoire du football et de partager leur passion pour ce sport. Les émotions ressenties à la vue du Trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ resteront à jamais dans la mémoire des fans de football.

