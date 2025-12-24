De Skincare à l'art de collection : Un objet de beauté chinois établit un nouveau record de vente aux enchères de 1,1 million de yens France - Français Deutschland - Deutsch PECHOIN 24 déc, 2025, 08:09 GMT Partager cet article Partager cet article BEIJING, 24 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la vente aux enchères d'automne de China Guardian de cette année, les chefs-d'œuvre de niveau muséal ont fait les gros titres - une paire de peintures sur gants vendue pour plus de 70 millions RMB, suivie de paysages emblématiques de Fu Baoshi vendus pour plus de 50 millions RMB. Continue Reading

Mais peu de gens s'attendaient à ce que l'un des lots les plus discutés de toute la saison provienne d'une catégorie totalement différente : un ensemble d'articles de soins de la peau qui a finalement été vendu pour près de 1,1 million de RMB, devenant instantanément le point fort le plus surprenant de la vente aux enchères, toutes catégories confondues.

Les lots phares de la vente - deux ensembles intitulés "Contemporary Works by Cheng Lei : Yuling Congguang Jade Lidded Box and Accessories" - ont été vendues respectivement pour 632 500 RMB et 460 000 RMB. Les prix ahurissants au marteau ont immédiatement attiré l'attention internationale, certains observateurs déclarant que "l'esthétique orientale est en train de redéfinir les règles du marché du luxe".

C'était plus qu'une vente aux enchères, c'était une déclaration culturelle".

Un observateur international de l'art a commenté l'événement :

« Quand le luxe occidental s'appuie encore sur des logos, les collectionneurs chinois paient de véritables primes pour une signification culturelle qu'il faut décoder. Cela change complètement notre compréhension du luxe. »

Quatre techniques du patrimoine culturel immatériel derrière l'œuvre

Ce qui rend ces pièces remarquables, ce n'est pas seulement leur prix, , mais aussi l'étonnant savoir-faire qu'elles renferment. Les œuvres sont le fruit d'une collaboration entre quatre maîtres du patrimoine immatériel chinois :

Cheng Lei , héritier du savoir-faire de Suzhou en matière de sculpture sur jade, suit le principe classique de la "sculpture en accord avec le matériau", laissant les textures naturelles de la pierre parler d'elles-mêmes. Grâce à la technique très sophistiquée de la sculpture ingénieuse des couleurs , elle maximise la beauté naturelle de chaque pièce de jade, en faisant ressortir ses couches inhérentes et ses qualités expressives au plus haut degré.

, héritier du savoir-faire de Suzhou en matière de sculpture sur jade, suit le principe classique de la "sculpture en accord avec le matériau", laissant les textures naturelles de la pierre parler d'elles-mêmes. Grâce à la technique très sophistiquée de la , elle maximise la beauté naturelle de chaque pièce de jade, en faisant ressortir ses couches inhérentes et ses qualités expressives au plus haut degré. Hong Guizhen , héritier du tissage de la soie de Hangzhou - apportant des techniques de tissage ultrafines, aérées, "légères et souples".

, héritier du tissage de la soie de Hangzhou - apportant des techniques de tissage ultrafines, aérées, "légères et souples". Du Ping , héritier de la gravure sur cuivre de style Du - sculptant le métal comme s'il s'agissait d'une peinture avec des lames.

, héritier de la gravure sur cuivre de style Du - sculptant le métal comme s'il s'agissait d'une peinture avec des lames. Lin Zhongxing, calligraphe de renom - insufflant à l'œuvre une esthétique expressive du souffle du pinceau.

Ensemble, ils ont créé un ensemble envoûtant de "codes esthétiques orientaux" sous forme de sculptures.

"Ce n'est rien de moins qu'un acte parfait de traduction culturelle", s'est félicité un conservateur international sur le site .

« Pechoin, une marque qui a près d'un siècle d'histoire depuis sa création en 1931, a été témoin de l'héritage et de l'évolution de la culture chinoise en matière de soins de la peau. Ils ont transformé d'anciennes techniques artisanales en d'étonnants objets d'art contemporain. Ce qu'ils offrent n'est pas simplement un produit, mais un récit oriental suffisamment convaincant pour captiver le monde. »

L'origine surprenante : Une ligne de soins qui a déjà fait fureur en Chine

Il est intéressant de noter que les œuvres mises aux enchères ont été inspirées par la collection originale de jade exquis Pechoin, lancée au début de l'année.

La ligne Exquisite Jade s'inspire du cong- un artefact rituel néolithique en jade symbolisant l'harmonie entre le ciel et la terre, caractérisé par un extérieur carré et un cœur circulaire.

Cette intégration de la géométrie ancienne à l'esthétique moderne a fait de la collection un produit phare sur le marché chinois de la beauté.

Une guerre d'enchères qui a surpris même le marché de l'art

Ce qui a encore plus étonné les observateurs, c'est l'intensité des enchères, à un moment où les marchés de l'art occidentaux restent turbulents.

Les collectionneurs se sont livrés à une concurrence féroce pour ces œuvres, qui fusionnent l'artisanat patrimonial et l'innovation moderne, consolidant ainsi la vente aux enchères comme un moment historique dans le commerce inter-catégoriel des beaux-arts.

Le produit de cette vente sera reversé à des œuvres d'intérêt public, ce qui donnera un sens à cet événement culturel. Il ne s'agit pas seulement d'un triomphe commercial, mais aussi d'un triomphe culturel.

Nombreux sont ceux qui pensent que cette vente aux enchères a envoyé un signal clair aux marchés mondiaux du luxe :

"L'avenir du luxe s'écrit à l'Est.

La performance de Pechoin a ouvert un nouveau chapitre sur la manière dont les marques de beauté patrimoniales peuvent participer aux marchés mondiaux des objets de collection.

Fondée en 1931, Pechoin est l'une des marques de soins de la peau les plus anciennes et les plus renommées de Chine. Depuis plus de quatre-vingt-dix ans, elle s'est engagée à intégrer la sagesse traditionnelle des plantes orientales à la technologie moderne de pointe, à redéfinir le concept de soins de la peau "à base de plantes scientifiques" et à offrir aux consommateurs une expérience de soins de la peau à la fois efficace et douce.

Pionnier de l'industrie chinoise de la beauté et des soins de la peau, M. Pechoin a reçu au total sept prix au cours de neuf années consécutives lors de la conférence de l'IFSCC (International Federation of Cosmetic Science Conference), dont trois prix mondiaux de l'IFSCC et le prix du jeune scientifique, qu'il a remporté consécutivement. En 2025, elle a lancé la nouvelle série Oriental Gift Lingyu, qui s'appuie sur une philosophie chinoise de soins de la peau très efficace mais non irritante pour aider la peau à retrouver sa santé, démontrant une fois de plus le charme et la force des marques chinoises.

