Debiopharm augmente sa présence dans le domaine des radiopharmaceutiques grâce à un accord de licence exclusive avec 3B Pharmaceuticals pour une nouvelle radiothérapie ciblée

LAUSANNE, Suisse, 25 mars 2020 /PRNewswire/ -- Debiopharm, une société biopharmaceutique basée en Suisse, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence mondiale et exclusive avec 3B Pharmaceuticals (3BP), une société allemande de biotechnologie afin de poursuivre le développement du Debio 0228, un radioligand qui cible l'enzyme CA-IX (anhydrase carbonique 9) pour lutter contre la progression du cancer. Cet accord amplifie le pipeline radio-oncologique de Debiopharm, qui comprend déjà un autre radioligand en phase clinique (Debio 1124), et Debio 1143, un antagoniste des IAP (inhibiteurs des protéines de l'apoptose) qui améliore significativement l'efficacité des radiothérapies. Le premier objectif de cette collaboration avec 3BP est de mener le Debio 0228 jusqu'en phase clinique d'ici deux ans.

Debio 0228 est actuellement en phase pré-clinique afin d'identifier un candidat au développement ayant le meilleur potentiel de sa catégorie, et conçu pour détruire sélectivement les cellules tumorales qui expriment la cible CA-IX. Le composé sélectionné sera développé en utilisant une approche théranostique, soit une combinaison de caractéristiques diagnostiques et thérapeutiques avec le même composé, permettant la pré-identification puis le traitement des patients qui présentent les récepteurs nécessaires pour répondre à cette radiothérapie ciblée. Ce domaine émergent de la médecine implique que seuls les patients qui sont en mesure de bénéficier du traitement recevront la thérapie ce qui permet d'optimiser les chances de succès du traitement pour les patients.

« Nous pensons que la radiothérapie ciblée est une modalité de traitement innovante et prometteuse. Le programme novateur de 3BP visant CA-IX est en ligne avec notre pipeline de radiothérapies en pleine expansion, ce qui maintient Debiopharm à la pointe de la recherche axée sur les caractéristiques spécifiques du patient », souligne Frédéric Lévy, directeur exécutif de la recherche, de l'évaluation et de l'innovation scientifique chez Debiopharm.

« Nous nous réjouissons de conclure cet accord avec Debiopharm, une société fortement engagée dans le développement de produits radio-pharmaceutiques. Cet accord souligne le rôle de plus en plus important que joue la médecine nucléaire en tant que pilier supplémentaire pour le traitement du cancer. Ce partenariat est idéal à nos yeux pour faire avancer le développement de produits radiopharmaceutiques ciblés CA-IX avec les avantages potentiels que cela implique pour les patients gravement malades. » explique Ulrich Reineke, Directeur général de 3B Pharmaceuticals.

Debiopharm : son engagement en oncologie

Debiopharm a pour objectif de développer des thérapies innovantes qui ciblent des besoins non satisfaits en oncologie. Pour combler le fossé entre les découvertes novatrices et l'accès aux patients, Debiopharm identifie des composés prometteurs, se charge de démontrer leur tolérabilité et leur efficacité puis s'associe à de grands partenaires pharmaceutiques pour commercialiser les médicaments et les rendre accessibles au plus grand nombre possible de patients à travers le monde.

À propos de 3B Pharmaceuticals

3B Pharmaceuticals est une société de biotechnologie allemande qui développe des médicaments radiopharmaceutiques et des agents diagnostiques ciblés pour des indications oncologiques qui visent à combler d'importants besoins médicaux. En tant que leader dans la découverte et l'optimisation des peptides, 3B Pharmaceuticals a mis en place une plateforme technologique allant de l'identification des cibles aux premières étapes du développement clinique. 3BP a été fondée en 2008 par une équipe d'experts renommés de Berlin, Berne et Bâle dans le domaine de la découverte de médicaments peptidiques et de la médecine nucléaire. La société appartient à ses fondateurs et à sa direction. Pour plus d'informations sur 3B Pharmaceuticals, visitez www.3b-pharma.com.

