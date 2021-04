Debiopharm lance avec InnoCentive un challenge mondial pour Développer un Vaccin à ARNm à Dose Unique Contre La COVID-19

- Les vaccins contre la COVID-19 basés sur la technologie de l'ARN messager (ARNm) actuellement autorisés nécessitent deux injections, à plusieurs semaines d'intervalle, pour une protection optimale contre le virus

- Debiopharm lance un concours de crowdsourcing d'innovation vaccinale auprès d'un pool de « solutionneurs de problèmes » internationaux au sein du réseau d'InnoCentive, les invitant à proposer de nouvelles formulations pharmaceutiques pour un vaccin à ARNm à dose unique offrant le même niveau de protection contre la COVID-19 que les formulations multidoses approuvées

- La proposition gagnante sera récompensée par un prix et sera acquise par Debiopharm, un leader dans le domaine des formulations retards, en vue d'un développement ultérieur

LAUSANNE, Suisse, 20 avril 2021 /PRNewswire/ -- Debiopharm (www.debiopharm.com), une société biopharmaceutique suisse, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un challenge mondial visant à mettre au point une nouvelle formulation unidose des vaccins à ARNm contre la COVID-19, par le biais du réseau InnoCentive de « solutionneurs de problèmes ». Afin de répondre à la nécessité de contrôler la pandémie en cours avec une vaccination à administration simplifiée, Debiopharm utilise une approche collaborative, telle que pratiquée dans son modèle d'affaire, consistant à utiliser le monde comme un laboratoire d'innovation. Par l'intermédiaire d'InnoCentive, une plateforme de crowdsourcing ouverte axée sur l'innovation, le défi a été lancé à des participants du monde entier issus de divers horizons, comme les sciences, l'ingénierie et la technologie. Ce défi théorique suppose la soumission d'une proposition écrite, directement via la plateforme InnoCentive, d'ici la fin mai 2021.

Spécialisé dans la fabrication et le développement de traitements oncologiques et antibiotiques, Debiopharm est un leader mondial dans les formulations retards qui permettent une dissolution et une libération graduelles des peptides et des petites molécules sur une période pouvant aller jusqu'à 6 mois. Après la période de soumission du concours, la société évaluera chaque proposition et communiquera la solution gagnante.

« Avec plus de 40 ans d'expérience, nous avons appris que la collaboration est essentielle pour trouver des solutions novatrices à des besoins médicaux non satisfaits. Alors que nous continuons de lutter contre la COVID-19, nous devons unir nos forces à travers les régions pour maîtriser cette pandémie. Nous sommes convaincus que le pool d'innovateurs internationaux au sein du réseau InnoCentive insufflera un vent nouveau dans cette quête d'une solution vaccinale simplifiée. » Bertrand Ducrey, CEO de Debiopharm.

Les vaccins offrent une protection en entraînant le système immunitaire à reconnaître les agents pathogènes tels que les virus. Contrairement aux vaccins à vecteur traditionnels qui sont basés sur des formes modifiées d'un virus vivant, les vaccins à ARNm contiennent des instructions qui permettent à la cellule hôte de produire et de présenter une protéine de spicule inoffensive à sa surface, déclenchant ainsi une réponse des anticorps. L'ARNm est ensuite dégradé. Les vaccins à ARNm COVID-19 doivent être conservés à basse température en raison de leur stabilité limitée et deux doses sont administrées pour amorcer puis stimuler le système immunitaire. Avec ce défi, Debiopharm espère améliorer la formulation afin d'éliminer la nécessité d'une seconde dose. Pour de plus amples informations sur le défi « Nouvelles formulations pour les vaccins à ARNm approuvés » (n° 9934335), veuillez consulter le site https://innocentive.wazoku.com/

À propos d'InnoCentive

InnoCentive, une marque de Wazoku, est le pôle d'innovation ouverte de la plateforme Wazoku, une suite d'outils pour favoriser l'innovation à l'échelle des entreprises mondiales. InnoCentive a fait ses preuves avec des ONG, des organismes à but non lucratif et des entreprises, qui bénéficient de l'expertise de son réseau mondial de près de 500 000 experts de la résolution de problèmes.

Engagement de Debiopharm envers les patients

Debiopharm développe des thérapies innovantes qui ciblent des besoins non satisfaits en oncologie et dans les infections bactériennes. Pour combler le fossé entre les découvertes novatrices et l'accès aux patients, Debiopharm identifie des composés prometteurs, se charge de démontrer leur tolérance et leur efficacité puis s'associe à de grands partenaires pharmaceutiques pour commercialiser les médicaments et les rendre accessibles au plus grand nombre possible de patients à travers le monde.

Pour plus d'informations, consultez le site www.debiopharm.com

