Debiopharm s'associe à Verity Pharmaceuticals pour la commercialisation exclusive aux Etats-Unis de Trelstar® pour le traitement du cancer de la prostate

LAUSANNE, SUISSE et WAYNE, PENNSYLVANIE, 9 juin 2020 /PRNewswire/ -- Debiopharm, une société biopharmaceutique basée en Suisse, et Verity Pharmaceuticals Inc., une société pharmaceutique basée aux États-Unis spécialisée dans les solutions thérapeutiques pour les maladies génito-urinaires (GU), ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord exclusif qui accorde à Verity Pharmaceuticals Inc. aux États-Unis les droits de commercialisation de Trelstar® (pamoate de triptoréline pour suspension injectable) – une thérapie hormonale pour les patients atteint d'un cancer de la prostate. Il s'agit d'unt accord prorogeable de vingt ans.

Les équipes de Verity Pharma s'assurent que l'efficacité prouvée et constante de Trelstar® et de la façon dont celui-ci peut s'intégrer dans leurs plans de traitement du cancer de la prostate soient comprises aussi bien par les médecins que par les patients. La disponibilité de la triptoréline pour les patients du monde entier est le fruit de l'expertise de Debiopharm dans le développement et la fabrication de médicaments oncologiques. Enregistrée pour la première fois en France en 1986 et maintenant commercialisée dans plus de 80 pays, la triporéline est leader sur le marché dans de nombreux pays du monde entier.

« Il a été prouvé que Trelstar® aide les patients à tenir en échec le cancer de la prostate résistant à la castration (CRPC), ce qui a des répercussions importantes sur leur qualité de vie », a déclaré le Dr Neil Fleshner, CMO de Verity Pharma. « Alors que nous sommes tous confrontés aux effets de la pandémie du Covid-19, que ce médicament puisse être administré aussi rarement qu'une fois tous les six mois tout en maintenant efficacement – et régulièrement – le niveau de testostérone à un niveau bas est sans nul doute un atout supplémentaire. »

En outre, Verity Pharma compte dans son portefeuille de médicaments deux produits prometteurs contre le cancer de la vessie – l'un en phase II, l'autre en préenregistrement – et se réjouit de continuer à fournir des solutions pharmaceutiques innovantes et efficaces aux Américains attient des maladies génito-urinaires. Le portefeuille de thérapies anticancéreuses de Debiopharm continue de s'étendre avec, notamment, des composés prêts pour les phases I, II et III pour le traitement de divers types de tumeurs tels que le cancer de la tête de du cou et le lymphome non hodgkinien.

« Verity Pharma, grâce à sa vocation marquée pour l'uro-oncologie et à son équipe de direction chevronnée, est un partenaire d'alliance idéal pour la marque Trelstar® », explique Bertrand Ducrey, CEO de Debiopharm. « Leurs équipes scientifiques, commerciales et d'accès au marché apportent clairement une valeur ajoutée et l'expertise nécessaire pour relancer Trelstar® aux États-Unis. »

« Chez Verity Pharma, nous ne nous contentons pas de distribuer des médicaments: nous collaborons avec les médecins et leurs patients pour les soutenir dans leur parcours de traitement », déclare Howard Glase, CEO de Verity Pharma. « Des milliers de personnes à travers le pays savent déjà à quel point Trelstar® est efficace et nous sommes impatients de donner un nouveau souffle à cette importante thérapie. »

Le cancer de la prostate est la deuxième cause de décès liés au cancer chez les hommes américains, avec près de 200 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. La thérapie de privation androgénique (TPA) Trelstar® est indiquée pour le traitement palliatif du cancer avancé de la prostate. Il s'agit d'un agoniste de l'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) qui agit en diminuant la quantité de testostérone dans l'organisme et en la maintenant en dessous des niveaux de castration. Pour les patients atteints d'un cancer de la prostate, ce traitement peut aider à modérer, ou à arrêter la croissance des cellules cancéreuses de la prostate. Il peut également contribuer à retarder l'évolution vers le CRPC.

À propos du traitement du cancer de la prostate

Dans la lutte contre le cancer de la prostate, il est essentiel de réduire les taux de testostérone et de le maintenir bas: il a été démontré qu'avec Trelstar®, les taux de testostérone sérique sont plus faibles et plus stables.

Maintenir les niveaux de testostérone bas et stables peut prolonger la durée précédant la CRPC de 10 ans (valeur médiane): autrement dit, les patients sont en mesure de retarder les traitements coûteux de dernier ressort qui ont été associés à des effets secondaires importants et à une détérioration de la qualité de vie.[1] Trelstar® aide les patients à faire baisser leur taux de testostérone et à le maintenir efficacement à un niveau bas au fil du temps.

À propos de Trelstar® (triptoréline)

Trelstar® (triptoréline) est un analogue agoniste de l'hormone naturelle de libération de la gonadotrophine (GnRH). C'est le seul agoniste de la GnRH se distinguant de la GnRH naturelle par un seul acide aminé. Trelstar® a été conçu pour fournir une activité superagoniste et fonctionne en diminuant la quantité de certaines hormones dans le corps. C'est ce qu'on appelle la thérapie de privation androgénique ou TDA. Debiopharm a développé trois formulations à libération prolongée (1, 3 et 6 mois) de pamoate de triptoréline. Aux États-Unis, la triptoréline est enregistrée pour le cancer de la prostate sous le nom de Trelstar®: approuvé en 2000 et lancé la même année, ce produit est utilisé comme traitement palliatif du carcinome hormonodépendant de la prostate à un stade avancé. Trelstar® est en usage comme TDA fiable aux États-Unis depuis près de 20 ans.

Pour en savoir plus sur Trelstar®, veuillez consulter les informations relatives à la prescription de Trelstar® ou visiter www.trelstar.com.

À propos de Debiopharm

Debiopharm vise à développer des thérapies novatrices qui ciblent des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et pour les infections bactériennes. Comblant l'écart entre les découvertes perturbatrices et la portée réelle pour les patients, la société identifie les composés à fort potentiel pour l'obtention d'une licence, démontre cliniquement leur innocuité et leur efficacité, puis choisit d'importants partenaires de commercialisation pharmaceutique afin de maximiser l'accès des patients à l'échelle mondiale.

Visitez le site à www.debiopharm.com.

Suivez-nous @DebiopharmNews à http://twitter.com/DebiopharmNews.

À propos de Verity Pharma

Verity Pharma est une société pharmaceutique spécialisée axée sur les solutions thérapeutiques pour les maladies génito-urinaires (GU).

Chaque jour, chez Verity Pharma, nous nous mettons l'œuvre avec la conviction inébranlable d'apporter des solutions significatives aux professionnels de santé et à leurs patients.

Verity Pharma collabore avec les meilleurs partenaires mondiaux de fabrication de spécialités pharmaceutiques afin de garantir en permanence la qualité et la disponibilité des produits.

Nous nous sommes également engagés à soutenir les programmes, les initiatives et les organisations qui contribuent à améliorer la santé, à élargir les possibilités de recherche et à promouvoir l'éducation dans le domaine des maladies et troubles génito-urinaires.

Pour plus d'informations, visitez: www.veritypharma.com.

