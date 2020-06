Debiopharm signe un accord de licence avec Takeda pour son nouveau programme de remodelage du microbiome dans le traitement des troubles gastro-intestinaux

Takeda poursuivra le développement de ce programme préclinique pour traiter les maladies liées à la dysbiose du microbiome intestinal

LAUSANNE, Suisse, 10 juin 2020 /PRNewswire/ -- Debiopharm (www.debiopharm.com), une société biopharmaceutique suisse, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence exclusif et une collaboration de recherche avec Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) afin de développer de nouvelles thérapies microbiomiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux (GI).

Selon les termes de cet accord, Takeda sélectionnera et optimisera les composés brevetés de Debiopharm issus du programme Debio 1454M, afin d'identifier des candidats médicaments potentiels pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin et d'autres troubles gastro-intestinaux. Les médicaments candidats seront évalués pour leur efficacité contre des micro-organismes spécifiques associés aux troubles GI, et pour leur capacité à restaurer l'équilibre naturel du microbiote.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec Takeda pour notre programme de remodelage du microbiome, car nous allons ainsi acquérir, auprès d'un leader du domaine, de nouvelles connaissances sur l'effet de cette nouvelle classe de composés pour aider les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ce programme pourrait représenter une véritable percée pour les patients, tout en minimisant l'emergence de résistances grâce à son mode d'action ciblé», a expliqué Bertrand Ducrey, CEO de Debiopharm.

« Au cours des cinq dernières années, Takeda a mis en place un réseau de partenariat de R&D de premier plan pour favoriser une meilleure compréhension du rôle du microbiome intestinal dans la promotion de l'homéostasie des muqueuses et du rôle des pathobiontes en tant que facteurs potentiels de maladie », a déclaré Gareth Hicks, directeur de l'unité de découverte de médicaments gastro-intestinaux de Takeda. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'investir davantage dans la recherche sur le microbiome en collaborant avec Debiopharm pour explorer le potentiel de ce programme très innovant, et ce afin d'offrir de meilleures possibilités de traitement aux patients souffrant de troubles inflammatoires gastro-intestinaux chroniques. »

Depuis 2016, Debiopharm a considérablement élargi son pipeline d'antibiotiques et de produits microbiologiques avec le lancement des plusieurs programmes précliniques et le démarrage d'une nouvelle étude clinique de phase II pour le traitement des infections osseuses et articulaires avec l'afabicin (Debio 1450).

