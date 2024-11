Dechert conseille Poxel dans le cadre d'un accord de financement non dilutif de 50 millions de dollars avec OrbiMed

PARIS, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dechert a conseillé Poxel (Euronext : POXEL), une société biopharmaceutique en phase clinique, dans le cadre de son accord de financement non dilutif avec OrbiMed pour un montant de 50 millions de dollars. Cette transaction monétise une partie des futurs redevances et paiements basés sur les ventes de TWYMEEG® par Sumitomo Pharma au Japon.

Le financement vise à renforcer les initiatives stratégiques de Poxel dans les maladies rares, à réduire sa dette et à soutenir les objectifs généraux de l'entreprise. L'accord souligne la valeur significative de TWYMEEG® au Japon et renforce la position financière de Poxel.

Poxel, coté sur Euronext Paris, développe des traitements innovants pour les maladies chroniques graves avec une physiopathologie métabolique, y compris la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares. OrbiMed est une société d'investissement de premier plan dans le domaine de la santé, dédiée à l'accélération de l'innovation dans l'industrie biopharmaceutique.

L'équipe de Dechert qui a conseillé Poxel comprend Patrick Lyons et David Rosenthal, associés en corporate/M&A ; Privat Vigand, associé en financement ; Olivia Bernardeau-Paupe, associée en propriété intellectuelle ; Sarah Milam, associée en financement ; Sabina Comis, associée en fiscalité ; ainsi qu'Etienne Bimbeau, Pierre-Emmanuel Floc'h, Chloé Lebret, Julie Lecomte, Vianney Toulouse et Yasmin Yavari, collaborateurs.

