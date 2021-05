Déclarations fiscales : Invoke et le groupe Revue Fiduciaire signent un partenariat stratégique

Invoke, éditeur français de référence en matière de traitement de l'information financière, fiscale et comptable, signe un partenariat stratégique avec le groupe Revue Fiduciaire, groupe d'édition français spécialiste de la fiscalité, de la comptabilité, des RH et du social.

PARIS, 20 mai 2021 /PRNewswire/ -- Partenaire historique des experts du métier du chiffre, le groupe Revue Fiduciaire s'allie à Invoke, éditeur de logiciels expert de la fiscalité, pour la promotion et la diffusion de sa solution Uloa by Invoke.

« C'est une vraie opportunité de pouvoir travailler avec un acteur de la fiscalité aussi reconnu que le groupe Revue Fiduciaire. Nous sommes très heureux de voir Uloa intégrer son catalogue de solutions et prêts à répondre à toutes les problématiques de ses clients en matière de déclarations fiscales. » déclare Jérôme Aubry, directeur du pôle Entreprises, Invoke.

Uloa by Invoke, solution de déclarations fiscales 100% web, répond à l'ensemble des exigences réglementaires de la DGFiP (liasse fiscale, intégration fiscale, TVA, CVAE, CbCR, DAS 2, IFU...). Disponible en mode SaaS*, la solution est construite autour d'un tableau de bord dédié aux échéances fiscales, offrant aux contributeurs et superviseurs comptables un confort de travail inégalé.

Ses utilisateurs bénéficient également des services premium Invoke : de l'accompagnement personnalisé dès le lancement du projet jusqu'à l'assistance téléphonique basée en France et plébiscitée par ses clients**.

« Nous sommes convaincus qu'Uloa by Invoke est la solution la plus adaptée aux besoins de nos clients en matière de déclarations fiscales. Cette collaboration renforce notre expertise et nous permet de proposer une gamme de solutions métiers toujours plus complète et pertinente à nos clients. » ajoute Stéphane Buin, Directeur Commercial, Groupe Revue Fiduciaire.

Le partenariat Invoke x Revue Fiduciaire réunit ainsi deux experts de la fiscalité française autour d'une solution logicielle nouvelle génération, conçue pour et par des professionnels de la fiscalité.

* SaaS : Software as a Service

* selon une enquête réalisée en 2019 (plus de 100 sociétés répondantes), 98% des utilisateurs des logiciels de déclarations fiscales Invoke se déclarent satisfaits du service de support.

A propos du groupe Revue Fiduciaire

La Revue Fiduciaire s'adresse, depuis plus de cent ans, au travers de ses publications, services et solutions expertes, aux professionnels du Chiffre et du Droit, aux spécialistes du droit fiscal, de la comptabilité, des RH et du social et de la gestion en patrimoine. De l'information à la formation, la Revue Fiduciaire facilite la compréhension et l'application de la réglementation.

Avoir toujours fait de l'innovation la clé de sa pérennité et de sa croissance. Depuis une vingtaine d'années, le groupe fait évoluer son offre pour l'adapter aux transformations de la société et des métiers auxquels il s'adresse.

Plus d'informations : https://portail.grouperf.com/

A propos d'Invoke

Fondé en 2001, Invoke édite des progiciels dédiés au traitement de l'information financière, fiscale et réglementaire. Partenaire EDI de l'administration fiscale et fondateur de l'association XBRL France, Invoke est un éditeur de référence en matière de fiscalité et compte aujourd'hui parmi ses clients plus de 1 800 groupes et régulateurs en France et à l'international.

Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de déclarations transitent par les portails déclaratifs Invoke.

Plus information: www.invoke-software.fr

