Découvrez ces leaders d'opinion mondiaux qui nous fontt entrer dans une nouvelle économie

Nous assistons à des changements et à des perturbations tout autour de nous. TBD Media Group part à la rencontre de ces leaders qui trouvent des occasions de changement positif

LONDRES, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- En période de perturbation, seuls les acteurs suffisamment agiles pour réagir efficacement face aux tendances émergentes sortent gagnants. Alors que les bouleversements affectent les hypothèses fondamentales que nous avons formulées sur le monde et l'économie, une nouvelle génération de dirigeants se met en place pour dénicher et saisir ces nouvelles opportunités.

Global Thought Leaders, une campagne de la célèbre société de production TBD Media Group , raconte l'histoire des entreprises les plus innovantes du monde, tous secteurs confondus, pour présenter leur vision de l'avenir.

TBD Media Group, qui s'est forgé la réputation de fournir une plateforme permettant aux entreprises les plus importantes du monde de raconter leur histoire, présente la manière dont les leaders d'opinion mondiaux réagissent au changement et en sont le moteur.

Paolo Zanini, fondateur et PDG de TBD Media Group a déclaré :

« Nous sommes confrontés à un avenir incertain. Dans cette incertitude, nous pouvons choisir d'être pessimistes ou optimistes. Les entreprises de Global Thought Leaders dénichent des opportunités dans cette incertitude. L'histoire nous a montré à maintes reprises qu'il faut faire preuve de leadership pour identifier rapidement ces opportunités et prendre de l'avance en aménageant le paysage pour les autres. »

La série documentaire Global Thought Leaders fournira des informations précieuses sur la manière dont les entreprises d'aujourd'hui agissent pour façonner l'avenir de la planète.

Entreprises présentées dans ce lancement :

Alluvial Agriculture Nigeria , Sysmex Astrego , Ecolab , Huesker Synthetic , Hyster-Yale Group , InterContinental Energy , Indena Spa , SAP SuccessFactors , StepStone Deutschland , UniqAir , vcita .

Pour en savoir plus sur la campagne Global Thought Leaders, consultez les sites https://www.globalthoughtleaders.org/ et https://www.cbsnews.com/video/playlist/tbd-media/

