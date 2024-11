Découvrez l'art de la grossesse avec Momcozy à Paris : "Cozy Mom Cozy Belly"

PARIS, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Momcozy, marque mondiale dédiée aux mères et aux bébés, est heureuse d'annoncer la tenue de son événement exclusif "Cozy Mom Cozy Belly" le 17 décembre à Paris. Cette journée spéciale invite les futures mamans à vivre une expérience créative et conviviale, pensée pour enrichir leur parcours de grossesse. Les places étant limitées, nous encourageons les participantes à s'inscrire dès maintenant (https://fr.momcozy.com/pages/cozy-mom-cozy-belly).

Une célébration de la grossesse à travers l'art et la communauté

"Cozy Mom Cozy Belly" met à l'honneur la beauté et la singularité de la grossesse. Les participantes pourront prendre part à des ateliers uniques, notamment des séances de peinture sur le ventre et des activités d'artisanat pour bébés, destinées à immortaliser les moments précieux de la grossesse tout en créant des liens affectifs profonds avec leur futur enfant.

Momcozy place le bien-être des futures mamans au cœur de ses priorités, en répondant à leurs besoins physiques et émotionnels. Cet événement s'inscrit dans cet engagement en proposant une expérience mémorable, alliant créativité et soutien communautaire.

La ceinture de grossesse de Momcozy Ergonest : un allié pour les futures mamans

Lors de cet événement, Momcozy présentera sa ceinture de grossesse innovante Ergonest, conçue pour offrir un confort optimal. Dotée de la Ergonest Support Structure™ et d'une structure ergonomique en forme de O, elle soulage les douleurs lombaires, la pression pelvienne et les tensions abdominales fréquentes pendant la grossesse.

Légère (160 g), respirante et fabriquée avec des matériaux doux, cette ceinture allie confort et discrétion, offrant aux futures mamans un soutien efficace tout au long de leur grossesse. Ce design ingénieux reflète la mission de Momcozy : rendre la grossesse plus agréable pour toutes les mamans.

Momcozy : une marque qui met les mamans au cœur de ses actions

Guidée par sa philosophie "Always Put Moms First", Momcozy continue d'innover pour offrir des produits et expériences adaptés aux besoins uniques des mamans. L'événement "Cozy Mom Cozy Belly" incarne cet engagement en créant un espace de partage et de connexion, essentiel pour renforcer le soutien et la communauté pendant la grossesse.

Informations pratiques

Pour toute demande d'information, d'interview ou pour couvrir l'événement sur place, veuillez contacter [email protected].

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy s'est imposée comme une marque de référence pour les mamans, avec ses tire-lait portables, soutiens-gorge d'allaitement et autres produits dédiés au confort des mères. Numéro 1 dans ses catégories sur Amazon, Momcozy est plébiscitée par plus de 4 millions de mamans dans 60 pays. Grâce à des innovations continues, Momcozy simplifie la vie des mamans à travers le monde.Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://fr.momcozy.com.