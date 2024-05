DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX ESPACES « FAMILLE » SUR LE THÈME DES GOMMES AVEC PARKROYAL COLLECTION MARINA BAY, SINGAPORE, ET SON OFFRE « AU PAYS DES GNOMES »

SINGAPOUR, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore, est ravi de présenter deux espaces « Famille » sur le thème des gnomes. Les gnomes ont été choisis comme pièce maîtresse en raison de leur rôle symbolique de gardiens de l'environnement et de défenseurs de la durabilité.

The Gnome’s Burrow at PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore The Gnome’s Treehouse at PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore

Ces créatures attachantes ont construit leurs maisons sous des chênes majestueux, en veillant à perturber le moins possible l'environnement naturel et en incarnant les principes d'un mode de vie durable. Le savoir-faire inné des gnomes transparaît lorsqu'ils réutilisent les branches et les feuilles tombées au sol et les transforment en charmantes maisons et en meubles. Leur ingéniosité et leur créativité démontrent la coexistence harmonieuse de la durabilité et de la beauté, en montrant comment des matériaux usagés peuvent être transformés en œuvres d'art surprenantes. Mais le dévouement des gnomes à l'environnement ne s'arrête pas à leurs propres maisons. Ils soutiennent avec passion la conservation de la faune et de la flore en fournissant des mangeoires et des nichoirs, créant ainsi des havres de paix où les oiseaux peuvent se reposer et élever leur progéniture.

Le choix des gnomes comme thème des nouveaux espaces « Famille » de l'hôtel est en harmonie avec l'engagement de PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore, en faveur de la durabilité et de la responsabilité environnementale. Grâce à cet univers fantaisiste, les clients peuvent s'immerger dans l'esprit de ces éco-guerriers et découvrir la magie d'un mode de vie durable.

Découvrez le terrier du gnome et la cabane du gnome :

Le terrier du gnome

Le terrier du gnome est conçu comme un refuge souterrain fantaisiste, où les visiteurs sont invités à se promener sur un chemin jonché de découvertes. Ces espaces sont décorés de tons terreux, de vives peintures murales représentant la vie des gnomes et agrémenter de charmantes touches de champignons. Le point fort du terrier des gnomes est un toboggan rappelant le passage secret d'un gnome.

La cabane du gnome

La cabane du gnome est une demeure magique nichée dans les branches d'un arbre imaginaire. Les enfants seront captivés par le design complexe de la cabane, ornée de motifs feuillus, de lumières de fées scintillantes et de charmantes habitations de gnomes au sommet de l'arbre. Ils pourront laisser libre cours à leur imagination en grimpant, en jouant et en explorant les divers coins et recoins de ce sanctuaire surélevé.

Bienvenue au Pays des Gnomes, où le développement durable prospère et où l'amour des gnomes pour la terre ne connaît pas de limites. L'offre de PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore est désormais disponible à la réservation.

L'offre « Au Pays des Gnomes » de PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore, comprend les prestations suivantes :

Séjour dans le terrier des gnomes ou la cabane des gnomes.

Boissons de bienvenue pour les enfants de 3 à 12 ans.

Petit-déjeuner buffet quotidien pour deux adultes et deux enfants.

Peluche gnome pour chaque enfant de 3 à 12 ans.

Peignoir et pantoufles spécialement conçus pour le Pays des Gnomes.

Sac Pays des Gnomes.

Nintendo Switch™ dans l'espace « Famille ».

Boissons, collations et services de bienvenue et de « bonne nuit » sur le thème des gnomes Activités sur le thème des gnomes.

Cours gratuit de préparation d'un pudding terrarium avec notre chef cuisinier à la serre de Peppermint.

Visite gratuite d'une ferme urbaine durable.

Cahier d'activités et crayons de couleur.

Pour réserver, veuillez nous appeler au +65 6722 6780, nous envoyer un e-mail à l'adresse [email protected], ou rendez-vous sur https://bit.ly/prsmb-themed-rooms. Téléchargez les images en haute résolution ici.

