DeepL annonce un investissement de 300 millions de dollars pour une valorisation de 2 milliards de dollars, soutenu par la demande mondiale en matière d'IA linguistique

Index Ventures a mené une campagne de financement qui a fait l'objet d'une très large sursouscription, avec la participation d'ICONIQ Growth, de Teacher's Venture Growth, ainsi que d'autres investisseurs.

L'adoption rapide de DeepL par les entreprises a stimulé la croissance de la société dans plus de 60 marchés internationaux au profit de plus de 100 000 entreprises, gouvernements et autres organisations.

La plateforme d'IA linguistique de DeepL offre aux entreprises les meilleures solutions de traduction et de rédaction IA sur le marché.

COLOGNE, Allemagne, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Société comptant parmi les leaders dans le domaine de l'IA linguistique, DeepL vient d'annoncer aujourd'hui un investissement de 300 millions de dollars pour une valorisation de 2 milliards de dollars. Cette campagne de financement, objet d'une très large sursouscription, a été fortement soutenue par de nouveaux investisseurs, qui apporteront leur expertise, leurs relations et leurs ressources pour soutenir la croissance de DeepL et son objectif à long terme visant à transformer la façon dont les entreprises communiquent dans le monde entier. Sous la houlette d'Index Ventures, les sociétés d'investissement ICONIQ Growth et Teachers' Venture Growth, et d'autres, ont également participé à cette opération, et ce aux côtés d'IVP, d'Atomico et de WiL, déjà partenaires de DeepL.

« Le phénomène de l'IA s'approche d'un tournant, et les entreprises qui s'empressent d'adopter cette technologie commencent à faire la différence entre l'effet de mode et les solutions sûres qui règlent vraiment leurs problèmes », indique Jarek Kutylowski, fondateur et directeur général de DeepL. « Ce nouvel investissement se produit tandis que DeepL est en passe de connaître l'année la plus transformatrice de son histoire, et il témoigne du rôle crucial que joue notre plateforme d'IA linguistique dans la résolution des défis linguistiques complexes auxquels les entreprises du monde entier sont confrontées de nos jours. Nous poursuivons nos efforts de croissance et d'innovation afin de développer nos solutions et de faire en sorte qu'elles restent à la pointe du secteur en termes de qualité, de précision et de sécurité. Tout cela nous rapproche d'un avenir où chaque entreprise, où qu'elle se trouve, pourra travailler facilement à l'international grâce à notre IA ».

Ce nouvel investissement intervient dans une période de croissance et de dynamique importante pour DeepL, qui dispose désormais d'un réseau de plus de 100 000 clients dans le monde entier (entreprises, gouvernements et autres organisations). Ce réseau comprend Zendesk, Nikkei, Coursera et Deutsche Bahn, qui s'appuient sur la plateforme d'IA linguistique très précise et sécurisée de l'entreprise pour assurer la fluidité de leurs communications, et stimuler ainsi leur croissance mondiale tout en faisant des économies. En réponse à la demande croissante des entreprises internationales, DeepL a accéléré ses efforts d'expansion et ses investissements stratégiques sur les marchés clés au cours de l'année écoulée. En janvier 2024, l'entreprise a par exemple renforcé sa présence aux États-Unis, son troisième marché le plus important, en y ouvrant ses premiers bureaux. DeepL continue d'ailleurs à étoffer ses équipes sur place pour répondre à une demande locale toujours plus forte.

Au cours des 12 derniers mois, DeepL a aussi considérablement élargi son offre de produits adaptés aux entreprises. En avril 2024, la société a lancé DeepL Write Pro, un outil de rédaction spécialement conçu pour les textes professionnels et qui utilise de grands modèles de langue (LLM) mis au point par l'entreprise elle-même. DeepL ne cesse également d'étoffer son catalogue de langues prises en charge sur sa plateforme, avec l'ajout récent de l'arabe, du coréen et du norvégien, portant à 32 le nombre total de langues proposées.

« Le succès fulgurant de DeepL n'est plus un secret, » déclare Danny Rimer, qui a mené l'investissement du côté d'Index Ventures. « DeepL accorde une grande attention à la création de produits IA de pointe, destinés à apporter une valeur immédiate et tangible à ses clients. L'équipe de DeepL, Jarek en tête, est tout autant focalisée sur la recherche que sur le marché, deux éléments intégrants de la réussite d'une entreprise. » La société Index Ventures est connue pour ses investissements dans des entreprises de logiciel à la demande (SaaS) très performantes telles que Figma, Slack, Wiz et Scale AI.

La demande de solutions d'IA parmi les entreprises internationales ne cesse de croître. Selon une étude récente d'IBM, 42 % d'entre elles déploient déjà activement une solution basée sur l'IA tandis que 40 % d'entre elles en explorent le potentiel. Dans ce paysage en constante évolution, DeepL fait figure de pionnier dans la mise en œuvre de l'IA pour transformer le secteur linguistique, qui pèse 67,9 milliards de dollars et devrait atteindre 95,3 milliards de dollars d'ici à 2028.

Depuis sa fondation en 2017, DeepL est devenu le service d'IA linguistique de choix pour les entreprises dans de nombreux secteurs : manufacture, services juridiques, vente au détail, santé, technologie, services, etc. La plateforme d'IA linguistique de pointe de l'entreprise constitue désormais un investissement essentiel pour les organisations internationales, car elle leur permet de relever divers défis en matière de communication, en particulier pour leurs communications internes, leur service à la clientèle et leur développement sur les marchés internationaux. Contrairement aux systèmes d'IA plus généralistes, les capacités de traduction et de rédaction avancées de DeepL s'appuient sur des modèles d'IA spécialement adaptés au traitement de la langue, afin d'obtenir des traductions plus précises tout en réduisant le risque d'hallucinations et de fausses informations, pour une grande variété d'utilisation. Dans le domaine de la traduction et de la rédaction commerciales, la précision est primordiale : avoir recours à des modèles d'IA spécialisés est la solution la plus fiable et la plus privilégiée pour relever les défis linguistiques.

La plateforme d'IA linguistique de DeepL a également prouvé qu'elle permettait de réaliser des économies et des gains d'efficacité considérables. Une étude réalisée par Forrester en 2024 a

révélé que l'utilisation de DeepL avait généré un retour sur investissement de 345 % pour les entreprises internationales, en réduisant les délais de traduction de 90 % et en entraînant une réduction de la charge de travail de 50 %, ce qui souligne, vraisemblablement, la puissance de sa plateforme pour les entreprises qui cherchent à accroître leur chiffre d'affaires et à pénétrer de nouveaux marchés plus rapidement et à grande échelle.

« Chez Zendesk, nous sommes aux premières loges de l'impact que peut avoir l'IA sur l'expérience client, et les excellentes traductions de DeepL en sont le parfait exemple », explique Adrian McDermott, directeur de la technologie chez Zendesk. « S'appuyer sur des traductions IA fiables permet aux entreprises de toute taille de se développer à l'international et d'atteindre des clients potentiels ou actuels d'une nouvelle manière. La plateforme ouverte et flexible de Zendesk permet des partenariats simples, et les résultats tangibles que nous avons observés jusqu'à présent chez nos clients communs nous incitent à poursuivre notre collaboration avec DeepL. »

Dans les années à venir, l'entreprise allemande continuera d'investir dans la recherche et l'innovation afin de renforcer sa gamme d'outils de communication IA destinés aux entreprises. Par ailleurs, la société redouble également d'efforts pour développer sa présence sur le marché mondial et recruter des talents dans de nombreux domaines : recherche en IA, développement de produits, ingénierie, ventes, marketing, et bien d'autres encore.

À propos de DeepL

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 100 000 entreprises, gouvernements, organisations et des millions de personnes dans 63 marchés font déjà confiance aux traductions IA naturelles de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre entre autres aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est forte d'une équipe de plus de 900 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

Contact:

Sebastian Ries

Openers GmbH

[email protected]

+49 1578 058 8488

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2419636/DeepL_Logo.jpg