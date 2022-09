DEKRA prend en charge l'inspection des véhicules au Costa Rica

Un organisme expert remporte un appel d'offres pour des activités d'inspection à l'échelle nationale

Numéro un mondial à partir de fin septembre

Une vaste expérience et une réputation mondiale ont fait pencher la balance

Cinquième pays des Amériques où DEKRA inspecte les véhicules

STUTTGART, Allemagne, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'organisation internationale d'experts DEKRA devient active dans un autre marché pour l'inspection périodique des véhicules. Le gouvernement du Costa Rica a choisi DEKRA pour gérer le programme d'inspection des véhicules du pays. La plus grande organisation d'inspection de véhicules au monde devrait commencer ses inspections à la fin de septembre 2022. La nation centraméricaine deviendra le 25e pays au monde dans lequel DEKRA effectue des inspections de véhicules.

- La photo est disponible sur AP Images ( http://www.apimages.com ) -

DEKRA mènera le programme d'inspection des véhicules « Inspección Técnica Vehicular » pendant deux ans, qui inclut la gestion de 13 stations physiques et de 3 stations mobiles dans tout le Costa Rica. DEKRA prévoit d'employer environ 450 collaborateurs locaux pour effectuer en moyenne deux millions d'inspections de véhicules chaque année. Des inspections sont requises chaque année pour tous les véhicules au Costa Rica, y compris les voitures particulières, les véhicules commerciaux, les taxis et les motocyclettes. Les inspections requises comprennent l'essai des composants de sécurité, comme les performances des freins et des amortisseurs, ainsi que le contrôle des émissions.

La décision en faveur de DEKRA a été annoncée par le Président du Costa Rica, Rodrigo Chaves, qui a souligné que la vaste expérience de DEKRA dans l'inspection des véhicules et sa réputation mondiale d'excellence avaient contribué à faire de l'offre de DEKRA une offre gagnante. Onze offres d'entreprises nationales et internationales ont été prises en considération dans l'appel d'offres concurrentiel.

« Chaque jour et dans chaque action que nous entreprenons, DEKRA s'engage à créer un monde plus sûr et plus durable », a déclaré Bert Zoetbrood, vice-président exécutif du groupe DEKRA et directeur de DEKRA dans la région Amériques. « Nous sommes fiers d'être le partenaire du gouvernement et de la population du Costa Rica en matière d'inspection des véhicules, contribuant à rendre les routes plus sûres et à dépolluer l'air à chaque inspection que nous effectuons. »

« L'expertise technique de DEKRA dans le domaine de l'inspection périodique des véhicules est recherchée dans le monde entier et conquiert de plus en plus de marchés », a déclaré Christoph Nolte, qui, en tant que vice-président exécutif, est responsable de la division Inspection des véhicules de DEKRA. « L'utilisation de véhicules techniquement sûrs, inspectés régulièrement selon des normes reconnues, constitue une condition préalable fondamentale pour la sécurité routière. »

Avec une population d'environ cinq millions d'habitants, le Costa Rica sera le cinquième pays en Amérique du Nord et du Sud où DEKRA effectue des inspections de véhicules, rejoignant les programmes existants aux États-Unis, au Mexique, au Chili et au Brésil. Au cours des 18 derniers mois, DEKRA a établi de nouvelles activités d'inspection de véhicules dans cinq pays. DEKRA est le leader mondial de l'inspection des véhicules et, avec l'ajout du Costa Rica, effectuera près de 30 millions d'inspections par an.

À propos de DEKRA



DEKRA intervient dans le domaine de la sécurité depuis près de 100 ans. Fondée en 1925 à Berlin sous le nom de Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., elle est aujourd'hui l'une des principales organisations d'experts au monde. DEKRA SE est une filiale de DEKRA e.V. et gère les activités opérationnelles du Groupe. En 2021, DEKRA a réalisé des ventes pour un montant total de plus de 3,5 milliards d'euros. La société emploie actuellement près de 48 000 collaborateurs dans environ 60 pays sur tous les continents. Elle offre des services d'expertise qualifiés et indépendants pour renforcer la sécurité sur la route, au travail et à la maison. Ces services vont de l'inspection des véhicules et des expertises aux services de réclamations, aux inspections industrielles et de bâtiments, aux conseils en matière de sécurité, aux essais et à la certification des produits et des systèmes, ainsi qu'aux cours de formation et au travail temporaire. Une vision a été définie pour le 100e anniversaire de l'entreprise qui aura lieu en 2025. Selon cette vision, DEKRA sera alors le partenaire mondial pour un monde sûr, sécurisé et durable. Avec une cote platine d'EcoVadis, DEKRA est désormais dans le 1 % supérieur des entreprises durables classées.

Wolfgang Sigloch

+49 (0)711.7861-2386

[email protected]

SOURCE DEKRA SE