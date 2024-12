Dernière Chance pour Capter des Offres Incroyables de Black Friday sur les Meilleurs Aspirateurs Robots Narwal

SHENZHEN, Chine, 29 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Narwal, leader mondial de la technologie d'aspirateur robot, propose une gamme d'offres et de remises imbattables sur son écosystème d'aspirateurs robots premium ce Black Friday et Cyber Lundi. Ces offres limitées dans le temps ne seront disponibles que jusqu'au 2 décembre, via Amazon.de et le magasin en ligne propriétaire de Narwal.

Narwal Freo X Ultra : Il est temps de passer à l'un des modèles phares à seulement 599 €!

Le Freo X Ultra est actuellement disponible à un prix promotionnel de 599 €, une réduction significative par rapport à son prix d'origine de 799 €, offrant une remise substantielle de 200 €. Ce prix compétitif vous permet de vous offrir une expérience d'aspirateur robot premium, mettant en avant la technologie de pointe de Narwal. Lancé en 2024, le Freo X Ultra représente le modèle de haut niveau de Narwal. Il est conçu avec soin pour les individus menant une vie active qui cherchent un appareil de nettoyage sans souci, très efficace pour maintenir un domicile impeccable avec un minimum d'effort. La station tout-en-un vous libère des tâches de nettoyage, de stérilisation ou de vidage de poussière pour votre aspirateur robot, tandis que la brosse Zero-tangling certifiée par TÜV Rheinland assure que l'aspirateur robot reste sans entrave de cheveux d'animaux ou de saleté.

Narwal Freo Z Ultra : Les Meilleures Économies sur le Modèle Premium!

Le Freo Z Ultra fait maintenant partie de la promotion Black Friday pour la première fois. Au prix d'origine de 949 €, il est disponible pour seulement 799 € pendant la période promotionnelle, offrant aux acheteurs une économie de 150 €.

Ce modèle phare est parfait pour les ménages avec des enfants ou des animaux de compagnie, car il gère sans effort les tâches de nettoyage les plus difficiles. Une caractéristique phare du Freo Z Ultra est sa technologie de détection d'obstacles innovante, alimentée par des caméras RGB double et des puces IA. Ce système avancé permet à l'appareil de détecter des objets, tels que le mobilier ou les câbles de charge pour smartphone, avec une précision millimétrique et de les éviter sans effort.

Avec le Freo Z Ultra, vous pouvez laisser l'aspirateur robot s'occuper de la nettoyage sans avoir besoin d'organiser votre espace, assurant ainsi un nettoyage approfondi tout en vous libérant des soucis.

