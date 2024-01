Des Alpes à la Blockchain : le PDG de Bybit s'adresse aux leaders de la cryptomonnaie et à un public international

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Ben Zhou, cofondateur et PDG de Bybit , la troisième plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume, présentera ses perspectives cruciales concernant le monde des cryptomonnaies cette semaine lors de la conférence exclusive CfC St. Moritz. Cet événement de premier plan sert de lien entre les leaders d'opinion des domaines de la finance traditionnelle et de la blockchain pour converger, collaborer et prévoir la trajectoire qu'empruntera le secteur.

M. Zhou contribuera aux discussions et analysera en détail les ETF Bitcoin, mettant en lumière leurs répercussions significatives pour divers acteurs du marché, des bureaux de gestion de patrimoine aux fonds institutionnels qui s'aventurent dans le monde de la cryptomonnaie. Comme toujours, M. Zhou sera amené à démystifier les complexités entourant la cryptomonnaie et à trouver des moyens de rendre ces instruments financiers plus accessibles à un plus grand nombre de personnes.

La passion de M. Zhou se reflète dans la mission de Bybit de devenir l'« Arche crypto » mondiale, en donnant aux investisseurs les connaissances et les outils nécessaires pour naviguer dans un secteur de la crypto-économie en plein essor. Cette philosophie s'aligne sur la mission fondamentale du CfC St. Moritz : favoriser un environnement propice à l'éducation et à la création d'alliances stratégiques parmi l'élite de la finance et des actifs numériques.

La présence de Bybit à la conférence, aux côtés d'autres entités et individus distingués, souligne le rôle de l'entreprise à l'avant-garde de son secteur. Alors que le monde de la finance est sur le point de se transformer, Bybit et M. Zhou sont à la barre, guidant à la fois les nouveaux entrants et les investisseurs expérimentés à travers la tapisserie complexe de l'ère numérique.

Cette semaine, M. Zhou s'adressera également à un public mondial lorsqu'il diffusera son discours sur la cryptomonnaie le 10 janvier 2024 sur le site de Bybit. Les participants en apprendront davantage sur ce qui attend les cryptomonnaies dans les années à venir, et auront la possibilité de gagner des prix et des bonus de trading.

« Nous nous trouvons à un moment décisif pour le paysage de l'investissement, qui annonce une nouvelle ère d'accessibilité et de sophistication pour les stratégies d'investissement dans les cryptomonnaies », a déclaré M. Zhou. « Ma mission consiste à offrir une passerelle permettant au plus grand nombre de personnes possible de profiter de cette opportunité incroyable. »

