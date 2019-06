Des Banques de Premier Plan Partagent leur expérience sur leurs Succès et Leçons Apprises sur la Voie de la Self-Driving Finance™ Durant la Conférence Utilisateurs Personetics

Des présentations par des banques de premier plan dans six pays différents mettent en lumière l'augmentation significative de l'engagement et de la satisfaction clients, ainsi que du bien-être financier résultant de l'intégration de l'automatisation, des conseils et de l'accompagnement personnalisés aux activités bancaires quotidiennes

NEW YORK, 4 juin 2019 /PRNewswire/ -- Plus de 40 représentants des banques parmi les plus innovantes au monde se sont réunis la semaine dernière à New York à l'occasion de la Conférence Utilisateurs Personetics – Vers la Self-Driving Finance™.