Las Principales Entidades Financieras comparten los éxitos y las lecciones aprendidas en la adopción de Personetics "Self-Driving Finance™" en la Conferencia Global de Usuarios de Personetics

Representantes de los bancos líderes en seis países diferentes cuentan el incremento significativo en el compromiso, la satisfacción y el bienestar financiero de sus clientes como resultado de la información personalizada, el asesoramiento y la automatización en su relación diaria con sus bancos

NEW YORK, 3 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Más de 40 asistentes de los bancos más innovadores del mundo se reunieron la semana pasada en Nueva York en la Conferencia de Usuarios de Personetics: "The Road to Self-Driving Finance™" (El Camino hacia las Finanzas de Autónomas).

Personetics User Conference: The Road to Self-Driving Finance

En las presentaciones realizadas por AXA Banque (Francia), BGL BNP Paribas (Luxemburgo), Huntington (EE.UU), Metro Bank (Reino Unido), RBC (Canadá), United Overseas Bank (Singapur) y US Bank quedo demostrada la mejora significativa del nivel de compromiso (Engagement), la satisfacción (NPS) y la mejora del bienestar financiero (Financial Wellbeing) de más de 65 millones de clientes bancarios en todo el mundo:

Tras lanzar NOMI Budget RBC ha podido constatar el éxito de la adopción de la solución con más de 230.000 presupuestos realizados en solo un mes. Además, de los cientos de millones de NOMI Insights a los que han accedido los clientes de RBC y los ahorros sustanciales acumulados en los últimos 18 meses por los clientes que utilizan NOMI Find & Save.

Metro Bank, en el Reino Unido, ha tenido un gran éxito con la Aplicación Insights que lanzó el pasado año. La satisfacción percibida por los clientes de Metro Bank de los insights entregados ha llevado a obtener de más del 85% de los clientes una calificación de entre 4 o 5 estrellas. Igualmente, la Aplicación Insights también ha contribuido a conseguir aumentar la satisfacción general de la app de Metro Bank que obtiene una calificación de 4.8 sobre 5 en la "app store".

A principios de este año, United Overseas Bank (UOB), con sede en Singapur, lanzó TMRW, un banco exclusivamente digital y dirigido a los Millennials, utilizando la inteligencia artificial para para impulsar el "engagament" de los clientes y llegando a conseguir un incremento del 50% del "clickthrough".

Algunos de los temas y conclusiones más relevantes de la Conferencia Global de Usuarios de Personetics, que surgieron de más de 20 sesiones presentadas en la conferencia son:

Hay un número cada vez mayor de bancos que están adoptando Self-Driving Finance de Personetics, y cada vez más se dan cuenta de que ayudar a los clientes a administrar su dinero es fundamental para mantener la relevancia de la banca y el engagement de los clientes

Los Insights personalizados generan más confianza (Engagement) y compromiso: los bancos que los ofrecen Insights personalizados como parte de la experiencia diaria de sus clientes ven un aumento importante en el engagement tanto móvil como on-line y, por supuesto, altos niveles de satisfacción con los Insights entregados.

Los clientes esperan y aceptan consejos personalizados y automatizados que les permitan ahorrar más, reducir sus deudas e invertir en metas a largo plazo. Estamos viviendo el principio de la automatización y podemos ver que los primeros resultados muy alentadores y, además, el potencial sobre el bienestar financiero de los clientes es prometedor.

Self-Driving Finance de Personetics no está pensado únicamente la banca de consumo; las pequeñas empresas (SME) tienen importantes necesidades como simplificar relación diaria con los bancos, controlar el flujo de caja con proyecciones a futuro y asesoramiento prescriptivo para garantizar la liquidez y poder crecer.

Sobre Personetics

Personetics es el proveedor líder de soluciones de Inteligencia Artificial en servicios financieros orientados al cliente y es la compañía que está detrás de la primera plataforma de Self-Driving Finance™ de la industria.

Aprovechando el poder de la Inteligencia Artificial, las principales instituciones financieras del mundo utilizan las soluciones Self-Driving Finance™ de Personetics para transformar la banca digital en el centro de la vida financiera del cliente, proporcionando información y asesoramiento personalizados en tiempo real, automatizando decisiones financieras y simplificando la gestión diaria del dinero.

Personetics, que atiende a más de 65 millones de clientes bancarios en todo el mundo, tiene el mayor impacto directo sobre los clientes que cualquier proveedor de soluciones de IA en banca hoy en día. Los clientes de Personetics incluyen a 6 de los 12 bancos principales en América del Norte y Europa y otros bancos líderes en todo el mundo.

Dirigido por un equipo de experimentados empresarios de FinTech con un historial comprobado, Personetics es una empresa en rápido crecimiento con oficinas en Nueva York, Londres, Singapur y Tel Aviv. American Banker ha nombrado a la compañía como Gartner Cool Vendor, una de las diez mejores compañías FinTech y como una de las diez mejores diez Companies to Watch.

