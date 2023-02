Des dirigeants de grandes entreprises lancent un appel urgent au secteur privé européen pour qu'il intègre des réfugiés d'Ukraine et d'ailleurs, alors que leurs besoins évoluent et que de nouvelles données montrent que les consommateurs soutiennent massivement les marques qui embauchent des réfugiés

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des dirigeants anciens et actuels d'ISS, de Microsoft Pologne, de PepsiCo et d'Unilever se joignent à Tent Partnership for Refugees pour annoncer le Tent European Business Summit.

Ce sommet, qui aura lieu en juin, mobilisera les entreprises européennes pour accélérer l'intégration économique des réfugiées ukrainiennes et d'autres réfugiés.

PARIS, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- À l'approche du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Tent Partnership for Refugees (Tent) - un réseau mondial de plus de 300 entreprises engagées pour l'intégration économique des réfugiés - annonce la tenue d'un sommet visant à réunir des grandes entreprises pour accélérer l'intégration économique des femmes réfugiées ukrainiennes et d'autres réfugiés en France et en Europe. Cette annonce intervient alors que huit millions de réfugiés - en grande majorité des femmes - ont fui l'Ukraine pour se réfugier en Europe, dont environ 120 000 en France. Le Tent European Business Summit, qui se tiendra à Paris le 19 juin prochain, à l'occasion de la Semaine mondiale des réfugiés, verra de grandes entreprises annoncer des engagements et des initiatives audacieuses pour embaucher et former des dizaines de milliers de réfugiés d'Ukraine et d'autres régions du monde.

Des dirigeants de grandes entreprises, dont Jacob Aarup-Andersen, CEO d'ISS, Dominika Bettman, Directrice Générale de Microsoft Pologne, Ramon Laguarta, Président-Directeur Général de PepsiCo, et Paul Polman, ancien CEO d'Unilever, se joignent à Hamdi Ulukaya, CEO de Chobani et fondateur de Tent, pour co-organiser ce sommet et lancer un appel urgent aux grands employeurs européens afin qu'ils prennent des engagements concrets en faveur des réfugiés.

"Les gouvernements européens se sont mobilisés pour accueillir les réfugiées ukrainiennes qui fuient la guerre, mais les entreprises doivent maintenant jouer leur rôle en les aidant à trouver un emploi et à subvenir à leurs besoins. C'est l'étape la plus importante pour aider les réfugiés à s'intégrer dans leurs nouvelles communautés", a déclaré Hamdi Ulukaya, fondateur de Tent et CEO de Chobani. "C'est l'objectif du Tent European Business Summit, et aux côtés des dirigeants de grandes entreprises qui se joignent à moi aujourd'hui, j'appelle d'autres chefs d'entreprise à travers l'Europe à se mobiliser, à réduire les obstacles auxquels font face les réfugiées ukrainiennes et à les recruter. Elles renforceront votre main-d'œuvre et méritent plus que de simplement survivre: elles méritent de s'épanouir, alors qu'elles reconstruisent leur vie."

"La France accueille plus de 600 000 réfugiés, venus d'Ukraine et d'autres régions du monde. Ils ont en commun l'espoir de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles et ils ont beaucoup à apporter à la vie des communautés qui les accueillent", a déclaré l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem, présidente de l'Association France Terre d'Asile et de l'Advisory Board de Tent ."Les grandes entreprises françaises sont particulièrement bien placées pour accueillir les réfugiés au sein de leurs équipes. Elles ont une opportunité historique de s'engager et de leur donner une chance d'une nouvelle vie en France. Je les appelle à rejoindre Tent et à travailler à la définition d'un objectif d'engagements ambitieux lors du sommet européen qu'organise Tent à Paris en juin."

Tent a très tôt mis en avant l'avantage pour une entreprise d'intégrer des réfugiés dans ses effectifs, ayant précédemment démontré que les réfugiés présentent un taux de rétention plus élevé et que les entreprises sont plus attractives pour tous les salariés lorsqu'elles embauchent des réfugiés. Aujourd'hui, Tent élargit cet ensemble de travaux en publiant une nouvelle étude pan-européenne qui explore les activités des entreprises liées aux réfugiés. En plus de résultats pan-européens , ceux spécifiques à la France révèlent :

49 % des consommateurs français interrogés sont plus enclins à acheter auprès de marques qui embauchent des réfugiés, et seulement 15 % le sont moins. Cela montre qu'il y a trois fois plus de consommateurs qui soutiennent les marques qui agissent en ce sens, que de consommateurs qui s'y opposent.

Ce pourcentage est supérieur à celui (47 %) des consommateurs plus susceptibles d'acheter auprès de marques qui donnent de l'argent à des causes liées aux réfugiés; ce qui représente un changement radical par rapport aux précédentes enquêtes de Tent auprès des consommateurs européens, qui montraient un soutien nettement plus élevé aux marques qui donnent de l'argent.

Les consommateurs de tous âges expriment un soutien important aux entreprises qui embauchent des réfugiés.

Alors que l'opinion publique à l'égard des réfugiés peut sembler polarisée, les consommateurs français de tous bords politiques soutiennent les entreprises qui embauchent des réfugiés ; même ceux qui se décrivent comme conservateurs sont, en net, plus susceptibles d'acheter auprès de marques qui embauchent des réfugiés, en convenant, par exemple, que lorsque les réfugiés travaillent, ils s'intègrent plus efficacement dans la société.

"Embaucher des réfugiés est l'une des choses les plus judicieuses qu'une entreprise puisse faire, mais les réfugiés sont souvent confrontés à des défis importants dans leur parcours vers l'intégration économique - barrières linguistiques, absence de réseaux sociaux et professionnels, manque de compréhension du marché du travail local et, pour les femmes réfugiées ukrainiennes en particulier, des défis liées aux charges domestiques et à la garde d'enfants plus élevés", a déclaré Gideon Maltz, CEO de Tent. "Le rôle unique de Tent est d'aider les entreprises à réduire ces obstacles afin qu'elles puissent embaucher des réfugiés en grand nombre; nous nous tenons prêts à soutenir les entreprises européennes dans ces efforts croissants."

Aider les femmes réfugiées ukrainiennes à surmonter ces obstacles et accompagner les entreprises dans l'intégration de ces femmes dans leurs effectifs est l'objectif du Sunflower Project de Tent, une initiative lancée l'an dernier. Le Tent European Business Summit s'appuie sur ce travail et le nouveau film de Tent " To Whom It May Concern " met en avant cette population pour mobiliser davantage le secteur privé. Le spot de 60 secondes - qui comporte des illustrations et des voix off de plusieurs artistes ukrainiennes - met en évidence la force, les compétences et la résilience extraordinaires des réfugiées ukrainiennes, souvent négligées par des employeurs potentiels alors qu'elles cherchent à reconstruire leur vie.

Jacob Aarup-Andersen, CEO d'ISS A/S, a déclaré : "En tant que l'un des plus grands employeurs au monde, ISS est guidé par la ferme conviction qu'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive est le gage d'une entreprise plus créative, plus productive et plus prospère. Cela permet également à vos salariés, quel que soit leur parcours, de ressentir un profond sentiment d'appartenance et d'utilité - et j'ai été touché de constater cela parmi nos salariés ukrainiens réfugiés à travers l'Europe. A ISS, nous sommes fiers d'être partenaire de Tent et nous invitons d'autres dirigeants du secteur privé à se joindre à nous pour accueillir les talents réfugiés, favoriser un environnement de travail inclusif et offrir à ces personnes résilientes le nouveau départ qu'elles méritent."

Ramon Laguarta, président-directeur général de PepsiCo, a déclaré : "PepsiCo est fier de continuer à développer sa collaboration avec Tent Partnership for Refugees, alors que nous nous sommes déjà engagés à embaucher 500 réfugiés aux États-Unis ainsi qu'à soutenir les réfugiés par des programmes de mentorat et des opportunités d'emploi en Europe. Nous sommes déterminés à étendre notre impact dans la région, et nous savons que le changement peut être majeur lorsque les chefs d'entreprise unissent leurs forces pour accueillir et embaucher des réfugiés d'Ukraine et d'ailleurs. Car lorsque nous soutenons ceux qui en ont besoin, nous pouvons contribuer à créer des communautés plus fortes."

Dominika Bettman, Directrice Générale de Microsoft Pologne, a déclaré : "Alors que la Pologne accueille plus de réfugiés ukrainiens que n'importe quel autre pays d'Europe, nous avons,chez Microsoft Pologne, pu constater la situation difficile dans laquelle ils se trouvent en exil. En tant que membre de longue date de Tent soutenant les réfugiés à travers monde, nous avons été encouragés de voir les entreprises polonaises se mobiliser comme jamais auparavant pour soutenir le peuple ukrainien. Les entreprises européennes peuvent et doivent faire plus, et j'invite les chefs d'entreprise à travers le continent à nous rejoindre et à s'engager à soutenir les réfugiées ukrainiennes et tous les autres réfugiés pour qu'ils puissent obtenir le travail et jouir de la dignité qu'ils méritent."

Paul Polman, leader économique, militant et ancien CEO d'Unilever, a déclaré : "Plus que jamais, les entreprises doivent diriger avec détermination, agir de manière responsable et s'unir pour résoudre les plus grands défis de notre époque. Au-delà de l'impératif moral, il s'agit d'une évidence pour les entreprises. Alors que des millions de réfugiés sont déplacés dans toute l'Europe et que le sombre anniversaire approche, les entreprises qui accueillent, intègrent et donnent aux réfugiés les moyens d'exprimer leurs compétences bénéficieront de leurs talents, soutiendront leur indépendance économique et seront récompensées par leurs clients et la société au sens large."

À propos de Tent Partnership for Refugees

De plus en plus de réfugiés étant déplacés pendant de longues périodes, les entreprises jouent un rôle clé dans l'intégration économique des réfugiés dans leurs pays d'accueil. Tent Partnership for Refugees mobilise la communauté mondiale des entreprises pour permettre aux plus de 36 millions de réfugiés, contraints de quitter leur pays d'origine, de mieux vivre et subvenir à leurs besoins. Fondée en 2016 par Hamdi Ulukaya, fondateur et PDG de Chobani (entreprise agroalimentaire américaine), l'organisation Tent est aujourd'hui un réseau composé de plus de 300 grandes entreprises engagées en faveur de l'intégration des réfugiés. Tent considère que les entreprises peuvent soutenir les réfugiés de manière plus durable lorsqu'elles s'appuient sur leurs activités et offrent un travail, une formation ou un mentorat aux réfugiés. Tent est actuellement présent sur dix marchés en Europe et en Amérique, notamment au Royaume-Uni, en Pologne, en France, en Allemagne, en Espagne, en Suède, aux Pays-Bas, au Mexique, au Canada et aux États-Unis. La liste complète des membres de Tent peut être consultée ici . Pour en savoir plus, consultez le site www.tent.org .

